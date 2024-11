WD Black SN7100, una SSD rápida y económica

WD Black SN7100 es la nueva serie de unidades de estado sólido de Western Digital y destacan tanto por su rendimiento conectadas a una interfaz PCIe 4.0, como por su precio, bastante económico para un modelo que podemos considerar de gama media.

La oferta de SSD es abundante y esta semana del Black Friday podemos encontrar muy buenas ofertas. Algunas llegan de la misma Western Digital, el primer productor mundial de discos duros, pero que ha sabido enfocar sus soluciones hacia donde ha ido el mercado, hacia el almacenamiento flash.

WD Black SN7100, baratas y rápidas, aunque sin DRAM

Son unidades M.2 2280 con soporte para la interfaz interfaz PCIe Gen 4×4. Aunque sirven para cualquier equipo, incluyendo sobremesas, el fabricante dice que han sido diseñadas teniendo en mente a los ordenadores portátiles y a las máquinas de mano para juegos. No tienen sistema de refrigeración, pero no serán necesarios. No alcanzan las temperaturas de las soluciones Gen5 y son hasta un 100 por ciento más eficientes energéticamente que las unidades de anterior generación.

El rendimiento es muy bueno, casi al máximo de la interfaz Gen4 y sobrado para cualquier tipo de PC de consumo. El rendimiento en transferencia de datos de la unidad superior (2 TB) es de hasta 7250 MB/s en lectura secuencial y 6900 MB/s de escritura secuencial, con IOPS de lectura y escritura aleatorias de 1.000.000 y 1.400.000, respectivamente. Según WD, este modelo es un 35 % más rápido que la generación anterior.

Estas unidades usan memorias flash TLC 3D NAND propias y controlador también interno de la compañía. Hay que decir que no tienen memoria DRAM adicional, la que suele usarse como caché para acelerar el acceso a los datos más usados. No sabemos lo que influirá en el rendimiento particular de esta unidas, aunque normalmente es una estrategia a la que tienden los proveedores en la gama media y de entrada ya que abarata costes, consumo y precios.

WD Black SN7100 estará disponible las próximas semanas en el canal minorista y en el portal web del fabricante en tres versiones según capacidad de almacenamiento y con los siguientes precios:

512 GB: 59,99 dólares .

. 1 TB: 89,99 dólares.

2 TB: 149,99 dólares.

Se entregarán con cinco años de garantía y con una resistencia nominal (versión de 2 Tbytes) en Tbytes escritos de 1.200 TBW. En 2025 se lanzará una cuarta variante con 4 Tbytes.