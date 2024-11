Las mejores ofertas de MSI en el Black Friday 2024

Estamos en plena fiebre del Black Friday, y para celebrarlo MSI tiene una interesante selección de monitores QD-OLED en oferta. El monitor es, sin duda, uno de los periféricos más básicos de cualquier PC, y por desgracia también es uno de los que menos atención suele recibir a pesar de su importancia.

Piensa que sin un monitor directamente no podrías utilizar un PC, porque la tarjeta gráfica no tendría un dispositivo de salida al que transferir la imagen, y directamente no podrías ver nada.

Esto nos ayuda a entender de una manera simple el papel que juega el monitor, pero su importancia va más allá, porque de él también dependerán cosas como la calidad de imagen, la nitidez de la misma, la representación del color, el brillo, el tiempo de respuesta, la tasa de refresco y muchas más cosas que no solo determinan cómo veremos las cosas en nuestro PC, sino que también afectarán a nuestra experiencia de uso, tanto a nivel básico como en juegos.

Tener una buena tarjeta gráfica es importante, porque esta determina el rendimiento y la calidad gráfica en juegos, pero el monitor es otro pilar fundamental y debe estar a la altura de esta, porque será el que determine la calidad de imagen que percibiremos, tanto por nitidez como por color y tasa de refresco, y puede afectar muchísimo a nuestra experiencia, para bien y para mal.

¿Por qué vale la pena invertir en un buen monitor?

Hay muchas razones, pero la primera y la más importante es la salud de tus ojos. Un buen monitor suele contar con tecnologías para el cuidado de la vista que harán que la experiencia de uso sea mucho más cómoda, y te protegerán de la fatiga ocular que puede producir un exceso de luz azul.

Un buen monitor también ofrecerá una resolución acorde al tamaño de la pantalla, y representará los diferentes espacios de color en una proporción cercana o superior al 100%. Esto es fundamental para que la imagen tenga una buena densidad de píxeles por pulgada, lo que significa que se verá de forma nítida, y para que disfrutemos de colores ricos y vivos incluso en escenas complicadas.

Esas claves marcan una diferencia importante, pero no son las únicas que definen a un buen monitor. Estos también cuentan con una alta tasa de refresco, lo que significa que la imagen se renueva muchas veces por segundo, tienen unos tiempos de respuesta muy bajos, son compatibles con los últimos estándares de conectividad del sector y además son compatibles con tecnologías que mejorarán nuestra experiencia en juegos, como NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync, que eliminan el stuttering y el tearing (tartamudeo y ruptura de la imagen).

Vamos a ver un ejemplo concreto. Un monitor LED básico con una tasa de refresco de 60 Hz, tiempo de respuesta de 6 ms, un brillo de 200 nits y una tasa de reproducción del color de solo un 60% del espacio sRGB ofrecerá una experiencia de uso muy pobre, porque:

Solo puede refrescar la imagen 60 veces en un segundo.

Su tiempo de respuesta es muy alto, lo que puede acabar produciendo problemas de ghosting en la imagen.

Su brillo es bajo, lo que puede afectar a la visibilidad del panel, sobre todo en espacios con una elevada iluminación.

Un panel LED básico con una tasa de reproducción del espacio sRGB tan bajo mostrará unos colores pobres, apagados y deslucidos, y sus ángulos de visión no serán perfectos en 178 grados.

Un monitor de alta calidad equipado con un panel QD-OLED de tercera generación, supone un salto tan grande frente al anterior que es casi como hablar de dos mundos distinto. Este tipo de monitores utilizan uno de los mejores paneles que existen ahora mismo en el mercado, lo que se traduce en una alta calidad de imagen, colores vivos e intensos que recrean cada escena con un realismo absoluto, negros intensos porque apagan individualmente los píxeles para crear ese color, y porque tienen un tiempo de respuesta de solo 0,03 ms.

También tienen un brillo equilibrado, suelen tener tasas de refresco de 120 Hz o más, lo que significa que la imagen se renueva 120 veces en un segundo, y son compatibles con los estándares y las tecnologías más avanzadas del momento. Por ejemplo, los monitores MSI QD-OLED Gen3 cuentan con función KVM, que permite controlar diferentes equipos conectados al monitor con un único juego de teclado y ratón, tienen conectores HDMI 2.1 y son compatibles con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync.

Interesante, ¿verdad? Pero espera, que esto no es todo. Los monitores QD-OLED de tercera generación mejoran frente a la anterior en representación del color, en brillo máximo y en fiabilidad, ofrecen unos ángulos de visión perfectos en 178 grados, y en los modelos de MSI se incluyen las tecnologías OLED Care 2.0 y MSI Intelligence, que protegen el panel para maximizar su vida útil e introducen funciones de valor que mejorarán nuestra experiencia de uso.

Qué monitor MSI QD-OLED comprar: recomendaciones para aprovechar el Black Friday

Ya os hemos explicado que invertir en un buen monitor vale la pena porque, en resumen, os permitirá jugar mejor, y porque podréis disfrutar de vuestros juegos favoritos a otro nivel, pero es muy probable que os estéis preguntando qué modelos valdría la pena comprar. Tranquilos, que no os vamos a dejar con la duda.

En MuyComputer os hemos preparado tres recomendaciones muy interesantes que hemos querido separar en función del tipo de experiencia que busquéis, y también de cuál sea vuestra prioridad a la hora de jugar. También hemos tenido en cuenta el presupuesto, y hemos ordenado estas recomendaciones de menor a mayor precio.

MSI MAG 271QPXQD-OLED E2

Un monitor QD-OLED con una relación precio-prestaciones fantástica que tiene un precio mucho más cercano al gran público ahora que está de oferta. Es ideal para jugar a títulos competitivos de acción en primera persona (los shooters de toda la vida), gracias a su tasa de refresco de 240 Hz y a su tiempo de respuesta de solo 0,03 ms.

Este modelo tiene un panel de 26,5 pulgadas con resolución 1440p, lo que nos deja una buena densidad de píxeles por pulgada, tiene certificación VESA DisplayHDR True Black 400 y reproduce el 99% del estándar de color DCI-P3, lo que nos deja un total de 1.070 millones de colores en pantalla. Su precisión del color es, además, muy alta (Delta E≤2).

Podemos comprarlo en oferta por 679 euros.

MSI MAG 341CQP QD-OLED

Este monitor QD-LED es una excelente opción para maximizar la inmersión en juegos, ya que viene con un panel ultrapanorámico (21:9) y tiene una curvatura 1800R. Su panel tiene un tamaño de 34 pulgadas y resolución de 3.440 x 1.440 píxeles, lo que nos deja también una buena densidad de píxeles por pulgada. Mantiene la certificación VESA DisplayHDR True Black 400, y reproduce el 99,3% del espacio de color DCI-P3.

Puede mostrar en pantalla 1.070 millones de colores, tiene un tiempo de respuesta es de 0,03 ms, una tasa de refresco de 175 Hz y es compatible con NVIDIA G-SYNC y con AMD FreeSync. Si quieres sumergirte en tus juegos favoritos no lo dudes, este monitor es la mejor opción.

Está disponible en oferta por 799 euros.

MSI MPG 321URX QD-OLE

Si lo que buscas es dar el salto al 4K y disfrutar de la mejor experiencia posible este es tu monitor. Lo tiene todo, un panel QD-OLED de última generación con un tamaño de 34 pulgadas y resolución de 3.840 x 2.160 píxeles, tiempo de respuesta de 0,03 ms, tasa de refresco de 240 Hz, certificación VESA DisplayHDR True Black 400, reproduce 1.070 millones de colores con precisión Delta E≤2 y cuenta con carga de 90 vatios a través de USB Type-C.

Obviamente también es compatible con NVIDIA G-SYNC y con AMD FreeSync. Perfecto para usuarios exigentes que quieran sacar el máximo potencia a su tarjeta gráfica de gama alta, y que quieran disfrutar de una experiencia gaming totalmente premium en 4K.

Podemos conseguirlo en oferta por 979 euros.

Otras recomendaciones que no te deberías perder

En este artículo de ofertas hemos centrado el tiro en los monitores, pero la verdad es que MSI tiene muchos otros productos en oferta por el Black Friday. Por ejemplo, si quieres renovar tu PC pero no estás por la labor de elegir componentes ni de ponerte a montar tienes dos opciones interesantes, el MPG Infinite X2 y el MAG Infinite S3.

El MPG Infinite X2 es un equipo compacto con un diseño muy cuidado que tiene una configuración equilibrada tanto por estética como por rendimiento. Cuenta con un procesador Intel Core i7-14700KF, tiene 32 GB de RAM, un SSD de 2 TB y una GeForce RTX 4070 Ti SUPER con 16 GB de GDDR6. Ideal para jugar con al máximo y con total fluidez en 2160p.

Si buscas algo más económico tienes el MAG Infinite S3, que mantiene una estética muy cuidada y una alta calidad de construcción, y cuenta con una configuración que es ideal para jugar con todas las garantías en 1440p. Monta un Intel Core i7-14700F, tiene 16 GB de memoria RAM, cuenta con un SSD de 1 TB y viene con una GeForce RTX 4070 SUPER con 12 GB de memoria gráfica.

¿Te has quedado con ganas de más ofertas? Pues no te preocupes, porque podrás encontrar muchos más productos en oferta siguiendo este enlace. Ten en cuenta que las ofertas que hemos compartido contigo en este artículo, y las que encontrarás en el anterior enlace, solo estarán activas hasta el 30 de noviembre, o hasta agotar existencias, así que date prisa.

No puede terminar sin daros otra buena noticia, y es que podemos conseguir una devolución de 30 euros al comprar un nuevo producto MSI si lo registramos y escribimos una reseña. Tenéis toda la información y los pasos a seguir aquí.

Contenido elaborado en colaboración con MSI.