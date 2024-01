Dentro de la renovación intergeneracional que anunció NVIDIA el pasado 8 de enero la GeForce RTX 4070 SUPER era, sin duda, el modelo más esperado y el más interesante, aunque ya os adelanto que tampoco deberíais perder de vista a la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, una tarjeta gráfica que promete marcar también un importante salto frente a la GeForce RTX 4070 Ti.

Tras pasar varios días probándola de forma exhaustiva para poder compartir con vosotros una prueba completa de rendimiento, consumo y temperaturas, os puedo confirmar por fin que la GeForce RTX 4070 SUPER ha cumplido con las expectativas, tanto que estamos ante algo más que un simple refresco. Esta tarjeta gráfica representa una mejora tan grande frente al modelo original que posiciona en un nivel claramente superior.

Cuando se confirmaron las especificaciones de la GeForce RTX 4070 SUPER os dije que estábamos, en esencia, ante una tarjeta gráfica que posicionaba casi al mismo nivel que la GeForce RTX 4070 Ti, y tras analizarla os puedo decir que no iba mal encaminado. La primera es solo un poco más lenta que la segunda, y en resoluciones y calidades gráficas altas esas diferencias entre las dos se hacen menos marcadas.

A grandes rasgos os he ofrecido un «entrante» bastante «apetitoso» de la GeForce RTX 4070 SUPER para que abráis boca con lo que está por venir. Poneos cómodos, porque empezamos con el plato fuerte, y este tiene una gran cantidad de contenido que os permitirá descubrir todas y cada una de las claves y de los secretos de esta tarjeta gráfica. Como siempre, si tras leer este artículo tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios.

GeForce RTX 4070 SUPER: análisis externo

La GeForce RTX 4070 SUPER se presenta como un producto premium y trae un empaquetado sumamente cuidado que, como ocurrió con la GeForce RTX 4070, sirve como expositor de la tarjeta gráfica. Nada más sacarla de la caja nos encontramos con la línea clásica que ha venido utilizando NVIDIA en toda la serie GeForce RTX 40.

En la parte frontal tenemos una terminación en color negro que, en este modelo, se extiende a la línea en forma de reloj de arena. Ya no tenemos ningún color que añada un toque de contraste, toda la tarjeta gráfica está terminada en color negro con tonos más o menos brillantes, y la verdad es que este cambio me ha gustado bastante porque le confiere una estética mucho más elegante, y porque encaja mejor con ese minimalismo que siempre ha buscado NVIDIA.

Justo en la zona de la izquierda podemos ver la serigrafía «RTX 4070 SUPER», y en la parte de la derecha tenemos un ventilador de gran tamaño que utiliza el nuevo diseño que introdujo NVIDIA con las GeForce RTX 40. Este diseño emplea aspas más alargadas y separadas, lo que ayuda a mejorar hasta en un 20% el flujo de aire frente a la generación anterior (GeForce RTX 3070 Ti), y sin que ello incremente el nivel de ruido.

En la parte trasera tenemos el radiador laminado en aluminio que ha montado NVIDIA en la GeForce RTX 4070 SUPER. Se repite la línea con forma de reloj de arena en color negro más brillante, y tenemos otro ventilador de gran tamaño que juega un papel fundamental para generar un mayor flujo de aire. Esos dos ventiladores trabajando en zonas opuestas son la base del sistema de refrigeración «Dual Axial Flowthough» de NVIDIA, que logra un proceso de entrada de aire frío y salida de aire caliente mejor distribuido y más eficiente.

Los que nos leéis a diario ya sabéis los buenos resultados que ha conseguido NVIDIA con este sistema de refrigeración. Los modelos GeForce RTX 40 Founders Edition registran temperaturas de trabajo óptimas y son muy silenciosos, y estoy convencido de que la GeForce RTX 4070 SUPER no va a desentonar en este sentido. Creo que, en líneas generales, sus temperaturas van a ser similares a las de la GeForce RTX 4070.

Por lo que respecta a la calidad de construcción la GeForce RTX 4070 SUPER raya a un nivel sobresaliente, como todos los modelos Founders Edition. Las sensaciones que transmite al tacto son excelentes, tiene una solidez estructural de primera y alcanza sin problemas esa terminación premium que caracteriza al diseño de referencia de NVIDIA. La terminación totalmente en color negro con diferentes niveles de brillo es la guinda al pastel para una de las tarjetas gráficas más bonitas que ha diseñado y construido NVIDIA.

La GeForce RTX 4070 SUPER es una tarjeta gráfica de gama alta, pero tiene un tamaño bastante contenido. Solo ocupa dos ranuras de expansión y tiene unas medidas de 244 x 112 x 41 mm. Esto quiere decir que es igual de grande que la GeForce RTX 4070, y que puede caber sin problema incluso en cajas pequeñas donde el espacio sea un recurso limitado.

En el lateral superior podemos ver el conector de alimentación de 16 pines. Si vuestra fuente de alimentación no cuenta con dicho conector tranquilos, podéis recurrir al adaptador incluido que utiliza dos conectores de 8 pines. Su TGP es de 225 vatios, lo que quiere decir que no necesita una fuente de alimentación extremadamente potente para funcionar sin problemas.

Echando un vistazo a la parte trasera, donde va la placa metálica de sujeción al chasis, tenemos tres salidas DisplayPort y una HDMI. Precisamente por esta zona es por la que sale el aire caliente empujado por el flujo de aire que genera el ventilador situado en la parte inferior, mientras que el ventilador colocado en la parte superior empuja el aire caliente desde su posición, generando con ello un flujo de aire que, como dije anteriormente, es mucho más eficiente.

Arquitectura Ada Lovelace: un repaso a sus claves más importantes

La arquitectura Ada Lovelace es, sin duda, la más avanzada que existe actualmente en el sector gráfico. NVIDIA ha sido capaz de mantener un diseño de núcleo monolítico y de aumentar enormemente la caché L2 sin que esto produzca problemas de espacio a nivel de silicio. Contar con una mayor cantidad de caché L2 reduce la dependencia de la GPU del subsistema de memoria gráfica, y del ancho de banda del mismo, ya que mejora la tasa de aciertos de esta al buscar lo que necesita en la caché L2.

Cuando la GPU encuentra lo que necesita en la caché L2 no tiene que recurrir a la memoria gráfica, y esto mejora mucho el rendimiento porque dicha caché está dentro de su misma pastilla de silicio, con todo lo que ello implica en términos de comunicación y de latencia. El subsistema de memoria y de caché que ha utilizado NVIDIA con la GeForce RTX 4070 SUPER está optimizado para dar lo mejor de sí con resoluciones 1080p y 1440p, ya que tenemos un bus de 192 bits y 48 MB de caché L2, pero como veremos en este análisis la tarjeta es tan potente que ofrece una buena experiencia incluso en 4K.

Con la arquitectura Ada Lovelace NVIDIA dio el salto al nodo de 5 nm e introdujo importantes mejoras a nivel de silicio que derivaron en un mayor rendimiento, y también en una mayor eficiencia. Incluso sin traer a colación el valor que representa el DLSS 3 (generación de fotogramas) la mejora en rendimiento por vatio que ha logrado NVIDIA con Ada Lovelace ha sido enorme. Pensad, por ejemplo, que la GeForce RTX 4070 SUPER puede superar en casos concretos el rendimiento de la GeForce RTX 3090, y que su TGP máximo es de solo 225 vatios, mientras que esta última tiene consumos de 350 vatios.

Nuevos shaders programables con Execution Reordering

Con la serie GeForce RTX 40 en NVIDIA no solo aumentaron la cantidad de shaders para incrementar la potencia bruta, también introdujeron lo que se conoce como Execution Reordering, que podemos traducir como ejecución reordenada. Esta tecnología lleva a cabo un proceso de ordenación de los hilos de trabajo en bloques específicos para mejorar la ubicación de cada hilo. De esta manera se facilita y acelera el despachado de cada uno de esos hilos.

Gracias a esta tecnología es posible mejorar hasta un 44% el rendimiento en juegos con trazado de rayos, y también ha permitido poner fin a dos grandes problemas que afectaban negativamente al rendimiento, hasta tal punto que podían incluso generar pequeños cuellos de botella:

Divergencia de ejecución: se produce por diferentes subprocesos que ejecutan sombreadores o rutas de código distintas dentro de un mismo sombreador.

se produce por diferentes subprocesos que ejecutan sombreadores o rutas de código distintas dentro de un mismo sombreador. Divergencia de datos: ocurre cuando tenemos diferentes subprocesos que acceden a recursos de memoria y que son difíciles de fusionar o de almacenar en la caché.

Nuevos núcleos RT de tercera generación

Los núcleos RT de tercera generación son una parte importante del hardware especializado que incluye la GeForce RTX 4070 SUPER. Estos núcleos se ocupan de realizar todas las tareas relacionadas con la aceleración del trazado de rayos, y son mucho más potentes que los de la generación anterior, ya que doblan la velocidad de cálculo de las intersecciones rayo-triángulo.

Pero NVIDIA no se ha limitado a la potencia bruta. Con Ada Lovelace ha introducido dos nuevas tecnologías que permiten mejorar considerablemente el rendimiento con trazado de rayos:

Displaced Micro-Meshes: recurre al uso de mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos, lo que mejora enormemente la compresión de geometría sin importar lo compleja que sea y las interacciones con esta.

recurre al uso de mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos, lo que mejora enormemente la compresión de geometría sin importar lo compleja que sea y las interacciones con esta. Opacity Micro-Mask: reduce la carga de trabajo de los sombreadores al realizar una determinación más precisa de la opacidad de los objetos, y también de la densidad de los mismos. Esto tiene un impacto muy positivo en el rendimiento al aplicar trazado de rayos.

Núcleos tensor de cuarta generación y nuevo Optical Flow Accelerator

Los nuevos núcleos tensor de cuarta generación pueden doblar el rendimiento en inferencia y aprendizaje profundo comparados con la generación anterior, y cuentan además con el nuevo motor de transformación FP8 que NVIDIA introdujo con la arquitectura Hopper. Estos núcleos ofrecen la aceleración por hardware que necesitamos para acceder a dos grandes tecnologías que son clave para mejorar el rendimiento y la calidad de imagen en juegos:

NVIDIA DLSS Super Resolution: una tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento.

una tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento. NVIDIA DLSS Ray Reconstruction: esta tecnología trabaja como un reductor de ruido inteligente que puede mejorar la calidad de imagen de forma sustancial, y también el rendimiento.

Otro de los avances más importantes que introdujo NVIDIA con Ada Lovelace lo tenemos en el nuevo Optical Flow Accelerator (Acelerador de Flujo Óptico), que dobla el rendimiento frente a la solución presente en las GeForce RTX 30 y es el encargado de acelerar toda la carga de trabajo que representa la tecnología NVIDIA DLSS Frame Generation que, como sabrán muchos de nuestros lectores, es capaz de generar fotogramas totalmente independientes en la GPU.

Esas tres tecnologías dan forma a lo que conocemos como NVIDIA DLSS 3.5, una plataforma que ha demostrado el valor de la IA y la importancia de esta en el sector del gaming en PC. Por si alguien todavía duda de esto os diré que utilizando NVIDIA DLSS 3.5 podemos llegar a multiplicar por cinco el rendimiento, y que 7 de cada 8 píxeles que veremos en pantalla estarán generados gracias a la inteligencia artificial.

NVIDIA Studio y un amplio soporte en aplicaciones profesionales

Con la llegada de las GeForce RTX 40 la plataforma NVIDIA Studio subió claramente de nivel. Estos drivers nos permitirán disfrutar de numerosas optimizaciones en aplicaciones profesionales, y lo mejor es que se integran de una manera tan buena que podremos alternar entre ellos y los Game Ready con un solo clic. Trabajar, crear y jugar disfrutando de la mejor experiencia posible es más sencillo que nunca.

Tanto la aceleración de trazado de rayos y de inteligencia artificial como el ecosistema de tecnologías NVIDIA DLSS 3.5 tienen soporte en numerosas aplicaciones profesionales, y esto marca una diferencia enorme a nivel de rendimiento que ya hemos podido ver en muchas plataformas. La IA generativa también se beneficia de las capacidades de aceleración que ofrece Ada Lovelace.

Esta nueva arquitectura ofrece soporte del códec AV1, que representa una mejora grande tanto en eficiencia como en calidad de imagen frente al códec H.264. Hablamos de una diferencia del 40% en términos de eficiencia, y de una calidad de imagen que directamente está a otro nivel.

GeForce RTX 4070 SUPER frente a GeForce RTX 4070

La GeForce RTX 4070 SUPER utiliza el núcleo gráfico AD104, el mismo que monta la GeForce RTX 4070, pero con una configuración que mantiene casi todas las unidades SM activas. La diferencia es importante, porque los cinco GPCs están activos, y solo tenemos deshabilitadas cuatro unidades SM, lo que equivale a dos TPCs deshabilitados.

En la imagen podéis ver cómo queda configurado el núcleo AD104 en la GeForce RTX 4070 SUPER. En total, esta tarjeta gráfica tiene 7.168 shaders, una configuración que la deja muy por encima de los 5.888 shaders que tiene la GeForce RTX 4070, y muy cerca de los 7.680 shaders de la GeForce RTX 4070 Ti. Hay que tener en cuenta que esta última también tiene unas frecuencias de trabajo superiores, y que esto al final contribuye a aumentar un poco más la distancia entre ambas.

Especificaciones de la GeForce RTX 4070 SUPER

GPU AD104 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

35.800 millones de transistores.

Área del encapsulado: 392 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 5.

Texture Processing Clusters (TPCs): 28.

7.168 shaders a 1.980 MHz-2.475MHz, modo normal y turbo.

224 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

224 núcleos tensor de cuarta generación.

56 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 48 MB.

Ancho de banda de 504,2 GB/s.

Potencia en FP32: 35,48 TFLOPs.

TGP: 225 vatios.

Precio de lanzamiento: 669 euros.

Especificaciones de la GeForce RTX 4070

Núcleo gráfico AD104 (arquitectura Ada Lovelace) en 5 nm.

35.800 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 4.

Texture Processing Clusters (TPCs): 23.

5.888 shaders a 1.920 MHz-2.475 MHz, modo normal y turbo.

184 unidades de texturizado.

184 núcleos tensor de cuarta generación.

64 unidades de rasterizado.

46 núcleos RT de tercera generación.

Potencia en FP32: 29,15 TFLOPs.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Ancho de banda: 504,2 GB/s.

Caché L2: 36 MB.

TGP de 200 vatios.

Precio de lanzamiento: 669 euros.

Si comparamos directamente la GeForce RTX 4070 SUPER con la GeForce RTX 4070 vemos diferencias importantes entre ambas. La primera tiene, como os dije al principio, una GPU con más unidades SM activas, y esto se traduce en una mayor cantidad de shaders, de unidades de texturizado, de unidades de rasterizado y de núcleos tensor y núcleos RT.

La cantidad de caché L2 también es mayor, lo que significa que está mejor preparada para aguantar el peso que tienen las resoluciones 1440p y 4K sobre el subsistema de memoria que, como vemos, se mantiene sin cambios frente a la GeForce RTX 4070, puesto que repite el bus de 192 bits y los 12 GB de GDDR6X a 21 Gbps.

Si hablamos de potencia los números son muy claros. La GeForce RTX 4070 SUPER alcanza los 35,48 TFLOPs en FP32, llega a los 82 TFLOPs en trazado de rayos y alcanza 568 TOPs en IA, cifras que como vemos en la tabla adjunta arrollan por completo a las generaciones anteriores, y superan también de forma notable los resultados de la GeForce RTX 4070, que tiene una potencia de 29,15 TFLOPs en FP32, 67 TFLOPs en trazado de rayos y 466 TOPs en IA.

Hay una diferencia tan grande a nivel de especificaciones entre la GeForce RTX 4070 SUPER y la GeForce RTX 4070 que la primera posiciona en una gama claramente superior, y esto la convierte en algo más que un simple refresh. Mención especial merecen el TGP, que solo se ha incrementado en 25 vatios a pesar del gran salto a nivel de shaders, y el precio, que como vemos se mantendrá al mismo nivel que el que tuvo la GeForce RTX 4070 en su lanzamiento.

Equipo de pruebas para el análisis de la GeForce RTX 4070 SUPER

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Unidad SSD Corsair MP510 de 960 GB con interfaz PCIe Gen3 x4, capaz de alcanzar velocidades de casi 3,5 GB/s y 3 GB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Hemos utilizado un PC de gama alta perfectamente equilibrado para asegurarnos de que no se produce ningún tipo de cuello de botella que pueda ser atribuible al hardware, y de que la GeForce RTX 4070 SUPER puede desarrollar todo su potencial en cada una de las pruebas realizadas. Obviamente esto no quita que en algunos casos se produzcan cuellos de botella atribuibles al software, pero esto ya es culpa de los desarrolladores.

Rendimiento de la GeForce RTX 4070 SUPER en aplicaciones sintéticas y profesionales

Empezamos nuestra ronda de pruebas de rendimiento con Blender, una de las más populares y conocidas en el mundo del modelado 3D, el renderizado y la creación de contenidos. Esta prueba ejecuta tres escenas y mide el rendimiento a partir de las muestras por minuto que es capaz de generar una tarjeta gráfica concreta.

Rendimiento en Blender

A mayor cantidad de muestras por minuto más alto será el rendimiento. Es importante tener en cuenta que el nivel de exigencia de esas tres escenas es distinto, y que por eso los valores obtenidos pueden diferir en gran medida. La GeForce RTX 4070 SUPER consigue una puntuación muy buena, tanto que queda casi al mismo nivel que la GeForce RTX 4070 Ti y supera en gran medida a la GeForce RTX 4070.

Os dejo los resultados obtenidos con una GeForce RTX 4070 utilizando el mismo equipo y la misma versión del benchmark de Blender, la 3.6. La GeForce RTX 4070 SUPER gana en todos los casos y como dije entra en territorio de la GeForce RTX 4070 Ti.

Rendimiento en V-Ray

Otra prueba de renderizado que nos permite poner al límite la capacidad de cualquier tarjeta gráfica compatible. Utilizando el modo CUDA la GeForce RTX 4070 SUPER consigue 2.204 vpaths, un resultado bueno que supera los 1.852 vpaths que obtuve con la GeForce RTX 4070, y que queda solo un poco por detrás de los 2.295 vpaths que podemos lograr con una GeForce RTX 4070 Ti.

Si pasamos la prueba bajo el modo RTX tenemos una puntuación de 2.977 vrays, cifra que de nuevo supera por un margen amplio los 2.592 vrays que consigue la GeForce RTX 4070, y que se acerca mucho a los 3.089 vrays que logra la GeForce RTX 4070 Ti.

Rendimiento en 3DMark DLSS

Me gusta pasar esta prueba de rendimiento porque nos permite representar de forma clara la enorme diferencia que puede marcar la tecnología DLSS 3, que incluye Super Resolution y Generación de Fotogramas. Sin DLSS 3 la GeForce RTX 4070 SUPER loga una media de 28,22 FPS, y con dicha tecnología activada la media sube a 99,05 FPS. Esto quiere decir que hemos multiplicado casi por cuatro la tasa de fotogramas por segundo-

Rendimiento en Octanebench

Esta es otra prueba importante a nivel profesional dentro del mundo del renderizado de gráficos en 3D. Bajo este benchmark podemos aprovechar la aceleración que ofrece la plataforma RTX de NVIDIA, y esto tiene un impacto muy grande en el resultado final. Como cabía esperar, la GeForce RTX 4070 SUPER gana la partida a la GeForce RTX 4070 y de nuevo se acerca al modelo Ti. Podéis hacer clic en ambas imágenes para ampliarlas y comparar mejor los resultados.

Rendimiento en Passmark GPU

Esta prueba nos permite medir de una manera muy sencilla el rendimiento que pueden ofrecer distintos componentes, y nos da una puntuación que luego podemos utilizar para fácilmente los resultados de diferentes modelos. La GeForce RTX 4070 SUPER queda muy cerca de los 38.116 puntos que consigue una GeForce RTX 4070 Ti, y supera los 36.571 puntos que consigue la GeForce RTX 4070.

Rendimiento en Cinebench 2024

Es una prueba totalmente actual que hemos adoptado por completo tanto a nivel CPU como GPU para ampliar nuestra base de datos de rendimiento. La GeForce RTX 4070 SUPER consigue 19.316 puntos, cifra que triplica el rendimiento de una GeForce RTX 2070 SUPER, y vence claramente a la GeForce RTX 4070, que logra de media unos 18.000 puntos.

Rendimiento de la GeForce RTX 4070 Super en juegos

Ya hemos podido ver, por los resultados obtenidos en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales, que la GeForce RTX 4070 SUPER representa un salto importante frente a la GeForce RTX 4070 y que se acerca mucho a la GeForce RTX 4070 Ti, ¿pero cómo se comporta dicha tarjeta gráfica en juegos? Eso es justo lo que vamos a descubrir a continuación.

En Gears 5 la GeForce RTX 4070 SUPER va totalmente sobrada y logra un resultado excelente en todas las resoluciones. Incluso en 4K con calidad locura e iluminación global de espacio de pantalla con 32 rayos registra una media de 65 FPS, lo que significa que disfrutaremos de una experiencia totalmente fluida. A efectos comparativos, la GeForce RTX 4070 logró 44 FPS.

Saltamos ahora a Metro Exodus Enhanced Edition, que se mantiene como uno de los juegos más exigentes que existen a día de hoy, y hace un uso soberbio del trazado de rayos. Como podemos ver en la gráfica adjunta la GeForce RTX 4070 SUPER es tan potente que aguanta el tipo incluso en 4K con trazado de rayos al máximo. El DLSS escala realmente bien, y gracias a esta tecnología podemos pasar de 38 FPS a 110 FPS en 4K.

Red Dead Redemption 2 sigue siendo un referente a nivel técnico, y se mantiene como uno de los más exigentes. La GeForce RTX 4070 SUPER demuestra su valía al conseguir 60 FPS en 4K nativo con calidad máxima, sin optimizar, aunque para asegurar una fluidez perfecta lo ideal es activar el DLSS 2 en modo calidad, ya que esto nos llevará hasta los 76 FPS.

Capcom hizo un buen trabajo con Resident Evil 4 Remake en líneas generales, aunque a nivel de optimización hay cosas muy mejorables, solo tenemos que ver lo mal que escala la tecnología AMD FSR en este título para darnos cuenta de ello. En cualquier caso, lo importante es que la GeForce RTX 4070 SUPER supera los 100 FPS tanto en 1080p como en 1440p, incluso con trazado de rayos activado y con el límite de memoria gráfica excedido.

En resolución 2160p la fluidez sigue siendo óptima, incluso con trazado de rayos activo, ya que como podemos ver en la gráfica adjunta tenemos una media de 69 FPS. Podríamos activar el FSR 2 en modo calidad, pero no os lo recomiendo ya que estaremos sacrificando calidad de imagen para conseguir una fluidez extra que realmente no necesitamos.

Ghostwire Tokyo fue uno de los primeros juegos exclusivos de la nueva generación que llegaron al mercado con trazado de rayos. Es bastante exigente, sobre todo con trazado de rayos activo y resoluciones elevadas, cosa que podemos ver perfectamente ilustrada en la imagen, ya que activar dicha tecnología hace que la media pase de 279 FPS a 129 FPS.

En 1080p he apreciado un cuello de botella clarísimo en 1080p provocado por el propio juego, de hecho el uso de la GeForce RTX 4070 SUPER cayó a niveles muy bajos y con ello también el consumo y el rendimiento. Tiene pinta de ser un fallo del propio juego, porque en 1440p y 2160o los resultados se normalizaron y el escalado de la tecnología NVIDIA DLSS fue perfecto. Con la GeForce RTX 4070 SUPER podremos jugarlo sin problemas incluso en 4K con trazado de rayos al máximo, porque gracias a la tecnología NVIDIA DLSS se moverá a 70 FPS en modo calidad y a 102 FPS en modo rendimiento.

El juego por excelencia que no puede faltar en cualquier análisis de una tarjeta gráfica, y uno de los más exigentes del mercado, sobre todo cuando activamos el trazado de rayos completo, también conocido como trazado de caminos. En 1080p con trazado de rayos tenemos una media de 65 FPS, pero gracias al DLSS 3 en modo calidad la media sube hasta los 157 FPS, más del doble.

En 1440p tenemos una media de 58 FPS, que GeForce RTX 4070 SUPER y hasta los 191 FPS en modo rendimiento. La mejora de fluidez sigue siendo espectacular con trazado de rayos, puesto que pasamos de una media de 40 FPS, muy justa para jugar en condiciones, a 101 FPS con DLSS 3 en modo calidad y 138 con DLSS 3 en modo rendimiento.

En 4K podemos subir de 40 FPS a 92 FPS gracias al DLSS 3 en modo rendimiento. Si activamos el trazado de rayos la media cae a 18 FPS, pero con DLSS 3 en modo rendimiento sube hasta los 74 FPS. Esto equivale a multiplicar por cuatro la tasa de fotogramas por segundo. Obvia decir que la diferencia que esto marca a nivel jugable es enorme.

Cuando activamos el trazado de rayos completo la GeForce RTX 4070 SUPER nos sorprende aguantando bien el tipo en 1080p con esos 53 FPS, pero si activamos el DLSS 3.5, que incluye las tecnologías Super Resolución, Generación de Fotogramas y Reconstrucción de Rayos, la media sube a 110 FPS en modo calidad. En 4K tenemos 1 FPS, pero con la tecnología DLSS 3.5 en modo rendimiento podemos obrar un milagro y llegar a los 50 FPS.

Destroy All Humans 2 Reprobed es un título excelente para probar el impacto que tiene la tecnología DLSS 3 en juegos que sufren cuello de botella a nivel de CPU con suma facilidad. No hay apenas diferencia entre 1080p y 1440p en términos de FPS, pero como vemos al activar DLSS 3 podemos aumentar en más del doble la tasa de fotogramas por segundo. En 4K la GeForce RTX 4070 SUPER es capaz de mantener 70 FPS, y alcanza 138 FPS con DLSS 3 en modo rendimiento, es decir, estamos casi doblando también la tasa de fotogramas por segundo.

Vamos con Dying Light 2, otro de los juegos que mejor uso hace del trazado de rayos y uno de los más exigentes. He identificado un fallo en la activación del DLSS 3 que hace que en ocasiones esté activado cuando el menú indica que no lo está, y viceversa. He tenido sumo cuidado con las pruebas de rendimiento para que estas sean correctas, y os puedo confirmar que los valores obtenidos me encajan.

La GeForce RTX 4070 SUPER va sobrada en 1080p y puede con el juego en 1440p incluso con trazado de rayos activado, ya que obtiene una media de 51 FPS. Con DLSS 3 en modo calidad podemos doblar la tasa de fotogramas por segundo y llegar a los 115 FPS de media. En 4K tenemos 53 FPS en nativo y 123 FPS con DLSS 3 en modo rendimiento. Si activamos el trazado de rayos la media cae a 24 FPS, pero podemos levantarla hasta los 94 FPS con la tecnología DLSS 3.

Podemos decir sin miedo a equivocarnos que Alan Wake 2 es el juego más exigente de esta generación, sobre todo cuando activamos el trazado de rayos completo. La GeForce RTX 4070 SUPER logra 75 FPS en 1080p, pero gracias al DLSS 3 esa media llega casi a doblarse, puesto que sube hasta los 146 FPS. Con trazado de rayos completo el rendimiento se hunde hasta los 6 FPS, pero gracias a las tecnologías que integra NVIDIA DLSS 3.5 sube hasta los 104 FPS bajo el modo calidad.

En 1440p y 2160 tenemos la misma tónica. La GeForce RTX 4070 SUPER sube de 30 FPS en 4K a 79 FPS gracias al DLSS 3, y con trazado de rayos completo la media sube de 4 FPS en 1440p y 1 FPS en 4K hasta los 93 FPS y 52 FPS en dichas resoluciones gracias a NVIDIA DLSS 3.5, configurado en modo rendimiento. Es la magia de la IA aplicada a juegos.

Cerramos la ronda de pruebas en juegos con uno de mis títulos favoritos de la generación actual, A Plague Tale: Requiem. La GeForce RTX 4070 SUPER se desenvuelve muy bien incluso en 1440p con trazado de rayos, ya que como podemos ver consigue una media de 50 FPS. Con el DLSS 3 en modo calidad podemos doblar la media y llevarla hasta los 105 FPS, y en líneas generales el escalado de rendimiento con dicha tecnología es perfecto.

En 4K la GeForce RTX 4070 SUPER logra unos dignos 40 FPS en nativo, cifra que podemos elevar a 80 FPS gracias al DLSS 3 en modo calidad. Con trazado de rayos activo la media cae a 28 FPS, pero podemos subirla hasta los 80 FPS activando el DLSS 3 en modo rendimiento. La diferencia que marca esta tecnología es enorme, como ya habíamos visto en pruebas anteriores.

Haciendo una valoración global queda claro que la GeForce RTX 4070 SUPER ofrece un rendimiento totalmente óptimo en 1080p y 1440p, incluso con trazado de rayos activo en la mayoría de los casos, y rinde sorprendentemente bien en 4K. Esto la convierte en una solución muy versátil y muy equilibrada, sobre todo teniendo en cuenta su precio de venta.

Si activamos DLSS 3, o DLSS 3.5 cuando utilizamos trazado de rayos completo, el rendimiento y la fluidez aumentan de una manera tan enorme que parece que estamos utilizando una tarjeta gráfica totalmente distinta. Es ahí donde la apuesta que hizo NVIDIA por la IA aplicada a juegos en 2018 brilla con luz propia, y donde queda claro que el gigante verde acertó de pleno con una estrategia que, en su momento, fue muy criticada.

Temperaturas, consumo y escalado de frecuencias

Ya hemos visto que a nivel de rendimiento la GeForce RTX 4070 SUPER raya a un nivel sobresaliente. Supera ampliamente a la GeForce RTX 4070, y posiciona tan cerca de la que GeForce RTX 4070 Ti que en algunos llega casi a pisarse con ella. Por suerte, donde no se acerca a esta última es en el consumo. NVIDIA ha afinado a la perfección las frecuencias de la GeForce RTX 4070 SUPER para lograr un nivel de eficiencia que, simple y llanamente, es de lo mejor que podemos encontrar en su gama.

Fijaos en la gráfica adjunta. La GeForce RTX 4070 SUPER registró una media máxima en juegos de 215 vatios, un pico temporal de 220 vatios y un mínimo de 161 vatios gracias a la tecnología NVIDIA DLSS 3. No tiene rival a día de hoy en rendimiento por vatio.

Echando un vistazo a las temperaturas tenemos también unos valores muy positivos. La GeForce RTX 4070 SUPER es fresca y silenciosa, y tenemos unas temperaturas totalmente seguras que permiten que el escalado de frecuencias del modo turbo trabaje a la perfección, aunque esto dependerá de cada carga de trabajo en concreto.

Profundizando en el escalado de frecuencias os puedo confirmar que la GeForce RTX 4070 SUPER se mueve en valores muy estables. Incluso cuando activamos el trazado de rayos, un escenario en el que las frecuencias de trabajo suelen reducirse por la carga de trabajo adicional que implica esta tecnología sobre los núcleos RT, nos encontramos con valores muy cercanos al máximo registrado de 2.790 MHz.

Esto se traduce en un rendimiento más consistente y estable, sin oscilaciones que puedan afectar de forma negativa a la experiencia de uso. Curiosamente, los valores máximos son los mismos que registré en su momento con la GeForce RTX 4070 FE de NVIDIA.

GeForce RTX 4070 SUPER frente a GeForce RTX 4070

Con todos los datos que tenemos podemos hacer una comparativa directa entre ambas tarjetas gráficas. A nivel de rendimiento, la GeForce RTX 4070 SUPER es un 19,53% más rápida que la GeForce RTX 4070 en 1440p bajo rasterización, y un 20,70% más potente en 2160p bajo rasterización. Estos porcentajes confirman lo que os he dicho anteriormente, que tenemos un salto importante en términos de rendimiento

Si activamos el trazado de rayos en juegos la GeForce RTX 4070 SUPER supera a la GeForce RTX 4070 por un 17,37% en 1440p, y se impone por un 16,67% en 2160p. De nuevo tenemos un salto sustancial, y todo esto implica también que al activar las tecnologías que agrupa NVIDIA DLSS 3.5 la mejora de rendimiento será más grande con la GeForce RTX 4070 SUPER.

La GeForce RTX 4070 SUPER es más potente que la GeForce RTX 4070, pero NVIDIA ha sabido jugar muy bien sus cartas para no disparar el consumo. Si os fijáis en la gráfica adjunta veréis que la diferencia de consumo máximo entre ambas es de solo 20 vatios más en el modelo SUPER, mientras que el valor de consumo medio arroja una diferencia de 27 vatios más también en aquella.

De media, la GeForce RTX 4070 SUPER consume un 12% más que la GeForce RTX 4070, pero a cambio ofrece hasta un 20% más de rendimiento, lo que significa que no solo es más potente, sino que también es más eficiente, ya que la diferencia entre aumento de consumo y ganancia de rendimiento es positiva.

Notas finales: un gran valor

NVIDIA ha hecho un trabajo excelente con la GeForce RTX 4070 SUPER tanto a nivel de diseño como de calidad de construcción. Tenemos las mismas claves que vimos en la GeForce RTX 4070, pero con una nueva terminación totalmente en negro que le da un toque distintivo muy atractivo y elegante. Su solidez estructural, y la calidad del sistema de refrigeración, la colocan también en un nivel premium.

En cuanto a su posicionamiento tengo claro que la GeForce RTX 4070 SUPER se coloca como algo más que un simple refresh. La diferencia de rendimiento que marca frente a la GeForce RTX 4070 es tan grande que llega casi a pisarse con el modelo superior, la GeForce RTX 4070 Ti, pero sin embargo mantiene el precio de la GeForce RTX 4070 en su lanzamiento y tiene un consumo muy parecido al de esta.

Todo esto convierte a la GeForce RTX 4070 SUPER en una de las mejores tarjetas gráficas que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, tanto en relación precio-rendimiento como en términos de eficiencia. Como hemos podido ver en las pruebas de rendimiento el ecosistema NVIDIA DLSS 3.5 ofrece un valor tan grande que es capaz de convertir un pase de diapositivas en una experiencia perfectamente disfrutable.

Los resultados son tan contundentes que no admiten discusión. Que NVIDIA DLSS 3.5 sea capaz de llevar el juego Alan Wake 2 de una media de 1 FPS hasta los 52 FPS habla por sí solo del peso que tiene dicha tecnología, y aporta un valor enorme a la GeForce RTX 4070 SUPER, una tarjeta gráfica que también ofrece un rendimiento fantástico en rasterización. La mejor en rango de precio, sin ninguna duda.