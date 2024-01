NVIDIA lanzó la semana pasada la GeForce RTX 4070 SUPER, una tarjeta gráfica que posiciona como una de las mejores opciones dentro de su rango de precio, y hoy el gigante verde ha hecho lo propio con la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, un modelo que se coloca claramente por encima del anterior y que desplaza a la GeForce RTX 4070 Ti, que pasa a ser un producto descatalogado.

La GeForce RTX 4070 Ti SUPER no está disponible en versión Founders Edition, una lástima ya que ese diseño me parece uno de los mejores tanto por calidad de construcción y refrigeración como por diseño. Como os habréis podido imaginar esto quiere decir que solo podemos conseguir esta tarjeta gráfica en modelos con diseños personalizados por los principales ensambladores.

El modelo que hemos recibido para este análisis es la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X, una versión que se mantiene muy cerca del precio de venta mínimo recomendado por NVIDIA, y que apuesta por ofrecer un buen equilibrio entre calidad de construcción, diseño y precio. Como veremos en este artículo, su sistema de refrigeración hace un trabajo excelente, y debería permitir a la GPU desarrollar todo su potencial.

Por lo que respecta al diseño ya podemos ver en la imagen de portada que este modelo mantiene todas las claves de la serie VENTUS, un tema sobre el que vamos a profundizar justo en el próximo apartado. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaré en cantado de ayudaros a resolverla. Sin más, poneos cómodos que empezamos.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X: análisis externo

Estamos ante una tarjeta gráfica de gama alta que adopta un diseño bastante atractivo, donde se combina con acierto matices angulosos con un leve toque robótico y líneas más redondeadas. En el frontal podemos ver tres ventiladores que se asientan son un gran radiador de aluminio perfectamente conectado por seis tubos de transferencia de calor.

La MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X utiliza tres ventiladores TORX FAN 4.0 con aspas alargas, que son más finas en la parte inferior y más gruesas en la parte superior. Este diseño mejora el flujo de aire y potencia la refrigeración. Los ventiladores ajustan su velocidad de giro en función de la temperatura, lo que significa que, cuando esta alcanza un umbral muy bajo, se detienen por completo para ofrecer una experiencia totalmente silenciosa.

MSI ha utilizado una combinación de dos colores que casan a la perfección, plateado y negro. El resultado que ha conseguido la ensambladora en esta tarjeta gráfica es muy bueno, y nos deja un producto que es capaz de destacar a pesar de la sobriedad de su diseño. Buen trabajo en la parte frontal, y también en la parte posterior, como veremos a continuación.

Saltando a la parte trasera tenemos una placa metálica con un diseño claramente minimalista que deja a la vista el sistema de retención de la GPU, que está terminado en color metalizado brillante, lo que produce un contraste bastante atractivo con el tono negro mate de la placa metálica. Dicha placa actúa como elemento de refuerzo estructural y contribuye en las tareas de refrigeración.

En la segunda mitad de la placa metálica tenemos varias aperturas que mejoran el flujo de aire para acelerar la disipación del calor en el extremo del radiador. Dicho radiador tiene un tamaño notable, y como dije anteriormente está conectado por seis tubos de transferencia de calor que hacen contacto con la GPU. Esto permite recoger el calor directamente de esta y repartirlo de forma eficiente por todo el bloque de aletas de aluminio.

La base de contacto con la GPU está fabricada en cobre, y todos los elementos clave de la tarjeta gráfica hacen contacto con el radiador a través de almohadillas térmicas (VRM y memoria gráfica) para mantener bajo control las temperaturas de trabajo. Esto es fundamental para evitar pérdidas de rendimiento por estrangulamiento térmico y problemas de estabilidad.

MSI ha cuidado la calidad de construcción de este modelo en todos los aspectos, no solo a nivel externo. Prueba de ello la tenemos en la solución DrMos mejorada que ha integrado, en los fusibles extra que ha incorporado para que ofrezcan protección frente a posibles daños eléctricos y en el sistema de sujeción adicional, que reduce el peso que debe soportar la ranura PCIe de la placa base.

En la vista lateral podemos apreciar con más claridad la distribución del radiador y los distintos elementos de esta MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X, incluyendo el radiador, el PCB y la placa metálica. También vemos el conector de alimentación de 16 pines. Si no tenéis un conector de este tipo en vuestra fuente de alimentación no os preocupéis, ya que esta tarjeta gráfica viene con un adaptador de dos conectores de alimentación de 8 pines a uno de 16 pines.

Mirando en la parte posterior, donde se encuentra la placa que atornillamos al chasis, podemos ver claramente que la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X ocupa un poco más de dos ranuras de expansión porque su sistema de refrigeración sobresale un poquito. Sus medidas son de 308 x 123 x 52 mm, lo que significa que necesitaremos un chasis bastante grande para poder montarla sin problemas.

En cuanto a conectividad, tenemos tres salidas DisplayPort 1.4a y una salida HDMI 2.1a. Esta tarjeta gráfica se integra a la perfección con el software MSI Center, que nos permite monitorizarla y acceder a diferentes opciones de configuración. El modelo que hemos probado no trae overclock de casa.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER: un vistazo a su arquitectura

Esta tarjeta gráfica utiliza la arquitectura Ada Lovelace, lo que significa que incorpora todos los avances que ha introducido NVIDIA hasta el momento tanto a nivel de shaders como de núcleos RT, núcleos tensor, Optical Flow Accelerator y también en el sistema de caché L2, que ahora es mucho más grande. Esto es importante, porque como ya os he contado en ocasiones anteriores reduce la cantidad de accesos que la GPU tiene que hacer a la memoria gráfica.

La GeForce RTX 4070 Ti SUPER utiliza shaders de última generación con tecnología SER, que pone fin a la ejecución divergente y desordenada de hilos realizando un trabajo de reorganización para que estos se puedan procesar de una manera más rápida y efectiva. De esta manera la GPU ya no tiene que perder el tiempo y puede trabajar de una manera mucho más ordenada.

También cuenta con núcleos RT de tercera generación, que aceleran trazado de rayos y doblan la capacidad de cálculo de intersecciones rayo-triángulo. Estos cuentan con dos nuevas tecnologías de gran valor, Displaced Micro-Meshes y Opacity Micro-Mask. La primera utiliza mallas de microtriángulos para optimizar la carga de trabajo a nivel de geometría, y la segunda determina la opacidad de los objetos y su densidad de una manera más precisa para afinar mejor la carga de trabajo a realizar.

Los nuevos núcleos tensor de cuarta generación introducen mejoras tanto a nivel de potencia bruta como de optimización, ya que incorporan el nuevo motor de transformación FP8, y aceleran las tecnologías DLSS súper resolución y reconstrucción de rayos. Con ambas es posible mejorar en gran medida el rendimiento en juegos y aplicaciones profesionales, y además podemos incrementar la calidad de imagen (DLSS súper resolución en modo calidad luce mejor que el modo nativo casi siempre).

Por último tenemos el nuevo Optical Flow Accelerator, que hace posible la tecnología DLSS generación de fotogramas. Esta genera fotogramas adicionales renderizados totalmente en la GPU que son independientes de la CPU, y que por tanto no pueden sufrir cuello de botella ni tienen dependencia alguna de aquella.

No se trata de una simple interpolación de fotogramas, porque el proceso de generación de fotogramas se lleva a cabo de forma inteligente analizando la información de fotogramas secuenciales, y realizando también una estimación de la posición de los píxeles en movimiento partiendo de datos y elementos temporales y espaciales, y también de vectores de movimiento.

La arquitectura Ada Lovelace tiene un soporte pleno en los drivers NVIDIA Studio, y podemos alternar entre ellos y los drivers Game Ready con un simple clic a través de la plataforma GeForce Experience. Esto le da una gran versatilidad a la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, una tarjeta gráfica que cuenta también con soporte del códec AV1, que reduce hasta un 40% el consumo de ancho de banda al hacer streaming, y mejora en gran medida la calidad de imagen.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER frente a GeForce RTX 4070 Ti

La GeForce RTX 4070 Ti SUPER utiliza una GPU AD103 bastante recortada, mientras que la GeForce RTX 4070 Ti monta una GPU AD104 completa, es decir, sin ninguna unidad SM deshabilitada. Esto se deja notar en las especificaciones de cada tarjeta gráfica, aunque NVIDIA ha sido capaz de mantener el mismo nivel de TGP en el modelo SUPER, algo que sin duda es bastante interesante, porque este tiene un mayor número de shaders y más memoria gráfica.

En la imagen adjunta podemos ver cómo queda configurada la GPU AD103 utilizada en la GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Las zonas marcadas en color rojo indican las partes de la GPU que se han deshabilitado en este modelo. Hay una diferencia considerable frente a la GPU AD103 que utiliza la GeForce RTX 4080, y esto se deja notar en muchos aspectos que van más allá de los shaders, como la cantidad total de caché L2 activa y las unidades de rasterizado funcionales.

La GeForce RTX 4070 Ti utiliza una GPU diferente, la AD104 en su versión completa, pero tiene una cantidad menor de shaders y utiliza una configuración de hardware que queda claramente por debajo del modelo SUPER. Para entender mejor las diferencias que existen a nivel de hardware entre las dos vamos a hacer una comparación directa.

Especificaciones de la GeForce RTX 4070 Ti SUPER

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

Área del encapsulado: 379 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 6.

Texture Processing Clusters (TPCs): 33.

8.448 shaders a 2.340 MHz-2.610 MHz, modo normal y turbo.

264 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

264 núcleos tensor de cuarta generación.

66 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 49 MB.

Ancho de banda de 672 GB/s.

Potencia en FP32: 44,10 TFLOPs.

TGP: 285 vatios.

Precio de lanzamiento: 889 euros.

Especificaciones de la GeForce RTX 4070 Ti

GPU AD104 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

35.800 millones de transistores.

Área del encapsulado: 294 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 5.

Texture Processing Clusters (TPCs): 30.

7.680 shaders a 2.310 MHz-2.610 MHz, modo normal y turbo.

240 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

240 núcleos tensor de cuarta generación.

60 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 48 MB.

Ancho de banda de 504,2 GB/s.

Potencia en FP32: 40,09 TFLOPs.

TGP: 285 vatios.

Precio de lanzamiento: 869 euros.

La GeForce RTX 4070 Ti SUPER utiliza una GPU que se sitúa en gama superior, y esto se deja notar incluso a pesar de los recortes que trae a nivel de GPUs y TPCs. En total NVIDIA ha dejado activas 66 unidades SM, lo que nos deja un conteo de 8.448 shaders, una diferencia notable frente a los 7.680 shaders del modelo estándar. También se ha incrementado la cantidad de unidades de texturizado y de rasterizado, y el número total de núcleos tensor y de núcleos RT.

No hay una diferencia importante en la cantidad total de caché L2, ya que como podemos apreciar la GeForce RTX 4070 Ti SUPER dispone de 49 MB de L2, lo que supone 1 MB más si la comparamos con los 48 MB que trae la GeForce RTX 4070 Ti. Donde sí que encontramos una diferencia grande es el subsistema de memoria, ya que el modelo estándar utiliza un bus de 192 bits y 12 GB de memoria GDDR6X y la versión SUPER cuenta con un bus de 256 bits y 16 GB de memoria GDDR6X.

Esa mayor cantidad de memoria gráfica convierte a la GeForce RTX 4070 Ti SUPER en una tarjeta gráfica mejor preparada para trabajar en resolución 4K, y también para mover juegos extremadamente exigentes con trazado de rayos activo en resoluciones elevadas. La cosa no acaba aquí, y es que contar con 16 GB de memoria gráfica también supone una diferencia significativa para aquellos que quieran darle un uso profesional.

En términos de potencia bruta la diferencia entre ambas es de 4 TFLOPs más en FP32 (40 TFLOPs frente a 44,1 TFLOPs) a favor del modelo SUPER. Los valores de potencia en trazado de rayos e inteligencia artificial arrojan una diferencia mayor, ya que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER alcanza los 102 RT-FLOPs y 705 AI-TOPs, mientras que el modelo estándar queda en 93 RT-TFLOPs y 641 Tensor-FLOPs. A pesar de ese aumento de potencia se ha mantenido el TGP máximo de 285 vatios.

Equipo de pruebas para el análisis

Los que nos leéis habitualmente ya conocéis nuestro equipo de pruebas. Es una configuración de gama alta que no tiene ningún desequilibrio que pueda producir cuello de botella, y permitirá a la GeForce RTX 4070 Ti SUPER trabajar a toda máquina incluso en resolución 1080p, un nivel que para un modelo tan potente como este ya empieza a ser poco importante salvo que introduzcamos el trazado de rayos.

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Unidad SSD Corsair MP510 de 960 GB con interfaz PCIe Gen3 x4, capaz de alcanzar velocidades de casi 3,5 GB/s y 3 GB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X con 16 GB de memoria gráfica.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

El equipo de pruebas es el mismo que hemos utilizado en análisis anteriores, lo que nos permite evitar discrepancias y facilita la realización de comparativas directas de rendimiento. En este análisis veremos las diferencias que presenta la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X frente a la GeForce RTX 4070 SUPER, y también descubriremos cómo se compara con la GeForce RTX 4070 Ti.

Rendimiento de la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X

Pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Como siempre empezamos nuestra ronda de pruebas con aplicaciones sintéticas y profesionales. Estas nos permiten valorar el nivel de rendimiento que es capaz de ofrecer la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X en tareas específicas, como el modelado y renderizado 3D. También veremos el valor que aporta la tecnología DLSS 3, conocida como generación de fotogramas, sobre la que ya os hemos hablado en el apartado dedicado a la arquitectura.

Rendimiento en Cinebench 2024

Esta prueba de renderizado se ha convertido en todo un referente a pesar de que no lleva mucho tiempo disponible. Es una de las más exigentes que existen a día de hoy, pero como podemos ver en la gráfica adjunta la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X supera de largo a la GeForce RTX 4070 SUPER, y consigue 25.081 puntos en la prueba de estrés de 10 minutos y 25.493 puntos en la prueba de una sola pasada. La diferencia es mínima, y esto deja constancia del buen trabajo que hace el sistema de refrigeración de esta tarjeta gráfica.

Rendimiento en Passmark GPU

En Passmark la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X logra 40.121 puntos, superando de forma notable los 38.116 puntos de la GeForce RTX 4070 Ti, y quedando también por encima de los 37.585 puntos que obtuvo la GeForce RTX 4070 SUPER FE.

Rendimiento en Octanebench

Esta es una prueba de renderizado 3D muy exigente donde tenemos muchos datos que comparar, así que os dejo adjunta la imagen con los resultados obtenidos por la GeForce RXT 4070 Ti para que podáis hacer una comparativa a fondo. En líneas generales el resultado está dentro de lo esperado, la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X gana en todas las subpruebas que incluye Octanebench, y en algunos casos la diferencia es bastante grande (casi un 20% más).

Rendimiento en Blender

La MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X logra un resultado muy bueno en esta prueba. Esas 4.267 muestras por minuto en la prueba «monster» de Blender la coloca muy por encima de las 3.711 muestras por minuto que consigue la GeForce RTX 4070 Ti, y también le gana en «junkshop» y en «classroom», donde obtiene 2.099 y 2.070 muestras por minuto. El modelo estándar consigue en esas pruebas 1.662 y 1.795 muestras por minuto.

Rendimiento en V-Ray

Vamos ahora con V-ray, que es otra de las pruebas de renderizado más importantes a día de hoy. Bajo el modo CUDA la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X consigue 2.610 vpaths, y en el modo RTX tenemos un resultado de 3.590 vrays. La GeForce RTX 4070 Ti consiguió en esas pruebas 2.295 vpaths y 3.089 vrays, lo que quiere decir que el modelo SUPER consigue una mejora de un 13,7% y un 16,22%, respectivamente.

Rendimiento en 3DMark DLSS

Esta prueba mide el rendimiento de una tarjeta gráfica con y sin DLSS 3. Sin dicha tecnología la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X logra 33,15 FPS, un 13% más de rendimiento que la GeForce RTX 4070 Ti. Al activar el DLSS 3 la media sube hasta 113,75 FPS, lo que supone una mejora casi un 350%, es decir, de más del triple. Con esa tecnología activa la diferencia con la GeForce RTX 4070 Ti es de un 8,65%.

Pruebas en juegos con y sin trazado de rayos

Los resultados que hemos obtenido en pruebas sintéticas ya nos permiten ver que, en general, la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X es entre un 5% y un 25% más rápida que la GeForce RTX 4070 Ti, lo que nos deja una mejora media de un 15%. No obstante, tened en cuenta que una media siempre se puede alterar hacia arriba o hacia abajo introduciendo aplicaciones en las que el rendimiento sea mejor o peor.

Entramos ahora de lleno a ver el rendimiento que la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X es capaz de ofrecer en juegos. He utilizado los títulos más importantes del momento, y también los más representativos de la tecnología actual y los más exigentes para que tengáis, en conjunto, una visión lo más completa, realista y amplia posible. Como siempre, podéis ampliar cada gráfica haciendo clic en ella.

Empezamos con Dying Light 2, un juego muy exigente incluso sin trazado de rayos, aunque como vemos en 1080p y 1440p la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X va sobrada. Solo empieza a notar un poco de presión cuando activamos el trazado de rayos en 1440p, y basta con utilizar el DLSS 3 en modo calidad para pasar de 61 FPS a 131 FPS.

En 2160p la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X es tan potente que consigue 60 FPS de forma nativa. Activar el DLSS 3 nos lleva hasta unos fantásticos 116 FPS, pero al activar el trazado de rayos la media baja a 29 FPS. Por suerte con el DLSS 3 en modo rendimiento podemos subir a 108 FPS, es decir, más del triple de la casa de FPS que teníamos sin dicha tecnología.

Con Gears 5 tenemos al mejor exponente de lo que puede dar de sí el Unreal Engine 4. La MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X no tiene ningún problema para moverlo, ni siquiera en 2160p con 32 rayos en el ajuste de iluminación global de espacio de pantalla, puesto que obtuvo 66 FPS. Si reducimos a 8 rayos la media sube mucho hasta los 79 FPS.

Con Ghostwire: Tokyo tenemos a otro abanderado del Unreal Engine 4, aunque con optimizaciones y ajustes exclusivos que de hecho lo hicieron exclusivo de lo que por entonces era la nueva generación. La MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X saca músculo de nuevo y rinde tan bien en 1080p que aplicar DLSS solo produce un cuello de botella.

Va sobrada en 1080p y en 1440p, incluso con trazado de rayos activo, tanto que no necesitamos activar el DLSS, aunque es buena idea utilizarlo en modo calidad con ambas resoluciones, ya que mejora el rendimiento en gran medida y la técnica de suavizado de bordes que aplica es superior a la que obtenemos en nativo. En 2160p sigue yendo sobrada en nativo con sus 100 FPS, y al activar el trazado de rayos registra 46 FPS de media. Activar el DLSS 2 en modo rendimiento nos lleva hasta los 112 FPS, es decir, habremos mejorado en más del doble la tasa de fotogramas por segundo.

Metro Exodus Enhanced Edition es uno de mis juegos favoritos de la generación anterior, y una auténtica maravilla a nivel técnico. También es muy exigente, pero la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X rinde tan bien que incluso en 2160p logra una media bastante aceptable de 48 FPS. Es jugable, pero podemos doblar el rendimiento activando el DLSS 2 en modo calidad. La media sube de 48 a 86 FPS.

A pesar del tiempo que tiene a sus espaldas Red Dead Redemption 2 sigue siendo uno de los juegos con mejores gráficos que existen actualmente, y mantiene un alto nivel de exigencia. La MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X no tiene problema ni siquiera en 2160 con calidad máxima, ya que consigue 69 FPS. Activando la tecnología DLSS 2 la media subiría a 87 FPS.

Control fue uno de los grandes referentes del trazado de rayos, y todavía merece ser considerado como tal porque hace un uso muy amplio de dicha tecnología. En 1080p la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X iba tan sobrada que he omitido directamente las pruebas porque no son relevantes. En 1440p va sobrada incluso con trazado de rayos, como demuestran esos 75 FPS en nativo y los 118 FPS con DLSS 2.

En 2160p mantiene 63 FPS sin trazado de rayos, y baja 37 FPS con dicha tecnología activa. En este caso el DLSS 2 escala de maravilla y nos levanta la media hasta los 84 FPS, un resultado impresionante que hace que Control sea totalmente disfrutable.

Destroy All Humans 2 Reprobed es un título ideal para probar el impacto del cuello de botella a nivel CPU en una tarjeta gráfica. Como vemos la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X logra el mismo resultado en 1080p y 1440p precisamente por eso, pero al activar el DLSS 3 la media se dispara hasta los 324 FPS y 239 FPS, respectivamente, en modo calidad. En 2160p tenemos una media de 80 FPS que podemos subir a 137 FPS si activamos el DLSS 3 en modo calidad.

Capcom hizo un buen trabajo con Resident Evil 4 Remake a nivel técnico, y supo mantener intacta la magia del original. Sin embargo, en lo que a optimización se refiere tiene cosas mejorables, y el FSR 2 no escala nada bien, como podemos ver en las gráficas adjuntas. Afortunadamente la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X va sobrada y no necesitamos recurrir a esa tecnología.

En 1440p y 2160p el rendimiento es excelente incluso con trazado de rayos activo, algo que no debe sorprendernos, ya que el trazado de rayos en este juego es algo anecdótico que no tiene nada que ver con lo que podemos encontrar en otros juegos. Incluso en 2160p la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X consigue 81 FPS de media con trazado de rayos activo, así que no necesitamos el FSR 2. Tampoco recomiendo activarlo, porque tiene un impacto considerable en la calidad de imagen y no compensa.

A Plague Tale: Requiem es uno de los juegos más exigentes de la comparativa. Incluso en 1080p vemos que la tecnología DLSS 3 escala bien en modo calidad, y lo mismo ocurre en 1440p. Si activamos el trazado de rayos el bocado al rendimiento es importante, y se hace recomendable activar el DLSS 3 en modo calidad.

Con resolución 2160p tenemos una media de 47 FPS sin trazado de rayos y de 33 FPS con trazado de rayos. Si activamos el DLSS3 en modo calidad el rendimiento sube a 91 FPS y 75 FPS respectivamente, es decir, esta tecnología marca una diferencia muy grande que hace que pasemos de una experiencia casi inaceptable a una totalmente óptima.

Alan Wake 2 es junto con Cyberpunk 2077 el juego más exigente de esta ronda de pruebas. La MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X consigue unos excelentes 87 FPS en 1080 y cae a 45 FPS con trazado de rayos. Con el DLSS 3 y DLSS 3.5 en modo calidad las medias suben a 171 FPS y 126 FPS, respectivamente.

En 1440p la media es de 62 FPS, pero DLSS 3 en modo calidad llegamos a 135 FPS. activar el trazado de rayos nos lleva a 30 FPS, una media que solo es posible gracias a los 16 GB que monta la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X, ya que con la GeForce RTX 4070 Ti de 12 GB tendríamos una media de 4 FPS. Con DLSS 3.5 esa media de 30 FPS se triplica hasta los 93 FPS.

Los resultados en 2160p también son interesantes. Tenemos una media de 35 FPS sin trazado de rayos que podemos convertir en 83 FPS con DLSS 3 en modo calidad, y al activar el trazado de rayos completo la media se hunde a 2 FPS, pero podemos convertirla en 69 FPS gracias al DLSS 3.5.

Termino esta ronda de pruebas con Cyberpunk 2077. La he dividido en dos partes, una centrada en rasterización y trazado de rayos y otra con trazado de trayectorias, o de caminos, como queráis llamarlo. La MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X mueve sin problema el juego en 1080p y 1440p, y el DLSS 3 escala realmente bien, pero si activamos el trazado de rayos en 1440p es recomendable hacer lo propio con DLSS 3 en modo calidad, porque mejora la media de 46 FPS a 126 FPS.

En 2160p tenemos una media 47 FPS sin trazado de rayos y de 23 FPS con trazado de rayos. Con la tecnología DLSS 3 en modo rendimiento podemos subir a 117 FPS y 94 FPS, lo que equivale a multiplicar por cuatro la tasa de fotogramas por segundo. Es impresionante, y marca una diferencia enorme en la experiencia de juego.

Con trazado de trayectorias la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X consigue 60 FPS en 1080p nativo, y activando el DLSS 3.5 la media sube a 140 FPS. En 1440p la experiencia no es buena con esos 29 FPS, y en 2160p tenemos 13 FPS. En este caso los 16 GB de memoria gráfica marcan de nuevo la diferencia, ya que la GeForce RTX 4070 TI de 12 GB solo consigue 1 FPS.

Activando el DLSS 3.5 en modo rendimiento podemos subir a 130 FPS en 1440p y a 68 FPS en 2160p. Pasar de 29 FPS a 130 FPS es impresionante, y subir de 13 FPS a 68 FPS tampoco se queda atrás. Este es el valor de las tecnologías que incluye el DLSS 3.5 de NVIDIA.

Podemos sacar en claro de todos los números que hemos visto que la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X ofrece un rendimiento excelente en 1080p y 1440p, y rinde muy bien incluso en 2160p. El soporte de DLSS 3.5 le da un gran valor no solo porque mejora en gran medida la fluidez en juegos, sobre todo cuando se tiene que mover en 1440p y 2160p, sino también porque es capaz de hacer que lo injugable se convierta en una experiencia totalmente óptima.

Sus 16 GB de memoria gráfica demostraron que pueden marcar una diferencia importante en casos concretos, pero solo he notado una diferencia importante jugando en resolución 2160p y con trazado de rayos activado. Con esto quiero decir que no tenéis que obsesionaros con este tema porque, al final, la memoria gráfica no es lo único que determina el valor de una tarjeta gráfica.

Rendimiento frente a GeForce RTX 4070 SUPER y GeForce RTX 4070 Ti

Para que tengáis una comparativa clara y directa de cómo se comporta la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X frente al resto de la familia GeForce RTX 4070, formada por los modelos SUPER y TI, os he preparado dos gráficas que lo ilustran a la perfección, y que podéis ampliar haciendo clic en ellas.

En 1440p el modelo de MSI es un 9,55% más rápida de media que la GeForce RTX 4070 Ti, y en 2160p la supera en un 8,41%. La diferencia es mayor cuando activamos el trazado de rayos en 1440p y sobre todo en 2160p, ya que tenemos una diferencia a favor de la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X de un 10% y un 16,13% respectivamente.

Comparada con la GeForce RTX 4070 SUPER vemos que la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X es un 12,63% más potente en 1440p y un 14,01 en 2160p. Si activamos el trazado de rayos en 1440p la diferencia sube a un 21,18% y en 2160p el margen de mejora con el modelo de MSI es de un 20,74%.

Es importante tener en cuenta también que los 16 GB de memoria gráfica que tiene la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X marcan una diferencia sustancial en algunos casos. Ya habéis podido ver que al activar el trazado de rayos completo en ciertos juegos el consumo de memoria gráfica se dispara, y esto hace que en resoluciones 1440p y 2160p el rendimiento se hunda a uno o dos fotogramas por segundo en tarjetas gráficas con 12 GB.

En Alan Wake 2 y Cyberpunk 2077, ambos con trazado de rayos complot activado, la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X logra doblar el rendimiento de la GeForce RTX 4070 SUPER en 1440p, y lo multiplica por 7,5 veces en 2160p. La diferencia de pasar de 1 FPS a 13 FPS es gigantesca, y aunque es cierto que la experiencia sigue sin es óptima, esos 13 FPS nos dan una base mucho mejor a la hora de aplicar DLSS 3.5.

Temperaturas, consumo y escalado de frecuencias

Saltamos ahora a hablar del consumo. La MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X mostró unos valores realmente buenos que, ciertamente, encajaron con lo que me esperaba. Al activar la tecnología DLSS 3 en resolución 1080p el consumo se reduce en gran medida y tenemos mínimos de poco más de 200 vatios, la media se mantuvo por debajo del TGP máximo y este solo lo alcanzamos en situaciones muy concretas.

Con esos números la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X ha demostrado ser muy eficiente, ya que sus valores de consumo medios son solo ligeramente superiores a los de una GeForce RTX 4070 Ti, y sin embargo su rendimiento es mayor, ¿pero qué hay de las temperaturas? En la gráfica adjunta podemos ver que el sistema de refrigeración que monta esta tarjeta gráfica no decepciona, y que mantiene unos valores muy buenos, ya que en ningún momento llegó a alcanzar los 70 grados.

Precisamente esas buenas temperaturas permiten que las frecuencias de trabajo alcancen valores altos cuando se activa el modo turbo, y hace que estas se mantengan en niveles muy estables. El pico máximo que registré en mis pruebas fue de 2.820 MHz, y la media más estable fue de 2.730 MHz. La diferencia entre ambos valores es de solo 90 MHz, lo que se traduce en un rendimiento constante.

Os recuerdo que la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X es un modelo que parte de las especificaciones de referencia y que por tanto no trae overclock de casa. Su escalado de frecuencias depende de la temperatura de trabajo y de la carga gráfica concreta a la que se enfrente, y por eso puede variar en determinadas configuraciones en función del flujo de aire interno y del calor de otros componentes.

NVIDIA indica que el núcleo AD104 tiene como límite térmico los 90 grados, así que este modelo se mueve en valores no ya seguros, sino óptimos en todos los sentidos.

Notas finales: una gráfica equilibrada

La MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X es una tarjeta gráfica con una carta de presentación bien perfilada, ya que tiene una estética muy cuidada en todos los sentidos y ofrece una alta calidad de construcción. Quedará bien en cualquier PC, y su sistema de refrigeración es potente y bastante silencioso, lo que significa que no tendremos que preocuparnos ni por las temperaturas ni por el nivel de ruido.

En términos de rendimiento tenemos una mejora clara frente a la GeForce RTX 4070 Ti, aunque esta es bastante variable y los valores medios han quedado un poco por debajo de lo que me esperaba. Por ejemplo, en algunas pruebas la mejora de rendimiento llega a ser de poco más de un 5% y en otras, sin embargo, tenemos una mejora de más de un 20%.

Si hacemos una media de los resultados conseguidos en 1440p y 2160p, sin tener en cuenta las enormes diferencias que se pueden producir en escenarios limitados por la memoria gráfica, la diferencia es de un 11% a favor de la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X. Dicha mejora de rendimiento se ha conseguido con un coste mínimo a nivel de consumo, y como dije sus 16 GB de memoria gráfica pueden marcar una diferencia real.

Poniendo todo esto en conjunto creo que la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X es una opción mucho más interesante que la GeForce RTX 4070 Ti, tanto por rendimiento como por capacidad para trabajar con resoluciones más elevadas y con configuraciones mucho más exigentes. No solo es más potente, también está mejor equilibrada, y por ello tendrá una mayor vida útil.

Actualización: justo un poco antes de publicar este análisis he recibido un correo electrónico de los chicos de MSI donde explican que han identificado que, en ciertas pruebas, esta tarjeta gráfica ofrece un rendimiento susceptible de mejora, y que han lanzado una nueva vBIOS que permite conseguir mejores resultados a nivel de rendimiento.

Lamentablemente no tengo margen de tiempo para realizar una nueva prueba, pero en cuanto termine toda la carga de trabajo que tengo ahora mismo haré una segunda pasada con la nueva vBIOS para comprobar cómo se comporta, y compararé los nuevos resultados con los anteriores para que tengáis una visión más clara.