After Inc, la inesperada y genial secuela de Plague Inc

Reconozco que hace apenas unas pocas horas que he sabido por primera vez sobre After Inc, y con las mismas también reconozco que lo he estado probando durante unas pocas horas. Sí, has entendido bien, llevo toda la tarde intercalando el escribir y publicar algunas noticias con la primera toma de contacto de una secuela que no esperaba, pero que ahora considero absolutamente imprescindible, y que me pregunto cómo ha tardado tantísimo tiempo en llegar.

No hay mucho misterio, porque ya lo he indicado en el título. Efectivamente, After Inc es la secuela de Plague Inc, un juego cuya versión para iOS compré allá por 2012 (sí, guardo el email de la compra en la App Store), del que adquirí muchas de sus compras in-app, y que dos años después, a principios de 2014, también compré y añadí a mi colección de Steam (sí, también guardo el recibo). Creo que no es necesario hacer más aclaraciones sobre cuánto me gusta ese juego.

Para quienes no lo conozcan, una introducción muy rápida. Va de plagas, sí, de plagas que pretenden acabar con la humanidad, pero a diferencia de lo que ocurre en el común de los juegos que parten de esa base, en este caso tu misión es lograr que la plaga sea exitosa. Esto, aunque el juego es muy anterior, le dio bastante relevancia a principios de 2020, por razones que de sobra imaginarás (y que te contamos aquí) e incluso impulsó a sus creadores a darle una vuelta de tuerca creando «The Cure» (no, nada que ver con la banda de Robert Smith que, por cierto, han vuelto a publicar un álbum de estudio después de casi 20 años, perdón por la digresión).

El caso es que, si lograbas tu misión, el final de Plague Inc (a no ser que jugaras al modo The Cure) consistía en la erradicación total de la humanidad… aunque, bueno, como bien nos han enseñado el cine y las series, siempre queda algún despistado que se niega a extinguirse. Ahí es donde empieza este nuevo desafío, y es que After Inc nos pone manos a la obra para intentar reconstruir la sociedad tras los sucesos de Plague Inc, para lo que tendremos que gestionar asentamientos de supervivientes, administrar los recursos y, claro, enfrentar múltiples desafíos para restaurar la sociedad.

Los más seguidores de Ndemic Creations, el estudio detrás de Plague Inc y After Inc, apreciarán un poco de Plague, sí, pero también un poco de Rebel Inc en este nuevo título, algo más complejo que los anteriores, pero sin duda igualmente accesible y divertido. De momento, el juego ya está disponible para Android e iOS en las respectivas tiendas oficiales de app de ambas plataformas, y el estudio confirma que la versión para PC llegará, a través de Steam, en 2025. Una buena noticia para quienes necesitamos aliviar nuestra conciencia tras haber exterminado en centenares de ocasiones a la raza humana tanto en smartphone como en PC.

