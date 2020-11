Con la llegada del coronavirus a nuestras vidas, los desarrolladores de Plague Inc. tomaron una insólita pero positiva decisión: darle una vuelta de tuerca a este popular juego, proponiendo a sus jugadores que en vez de esforzarse en crear la plaga definitiva, fueran capaces de combatir una amenaza de este tipo. Una propuesta que muchos de los que somos jugadores del título desde hace ya años recibimos primero con sorpresa, pero luego con mucha curiosidad por probar este nuevo modelo de juego.

Han pasado los meses desde entonces pero, finalmente, Plague Inc. The Cure ha llegado ya como expansión a Android e iOS. Y lo primero que puedo decir, tras haberlo probado, es que no hablamos de un simple cambio de textos e imágenes, no. Aunque, evidentemente, bastantes elementos del modelo de juego se mantienen, Ndemic Creations ha realizado un gran trabajo para adaptar Plague Inc. a este nuevo modelo, que tanto sentido tiene en los tiempos que corren.

Un aspecto destacable de Plague Inc. The Cure es que se trata de una expansión de pago pero de manera temporal (hasta que el coronavirus esté controlado, afirma su autor) podrá jugarse de manera gratuita. Y es que, aunque solo sea un juego, serán pocos los que no quieran sentir la satisfacción de combatir una pandemia desde múltiples frentes y, finalmente, salir victoriosos. Esperemos, eso sí, que Ndemic pueda empezar a cobrar lo antes posible por la expansión.

Y si eres jugador de Plague Inc: Evolved, la versión para PC del juego, Ndemic ya ha anunciado que The Cure llegará próximamente (en las próximas semanas) también como DLC. No obstante, me pregunto si mantendrá la filosofía original de Evolved, que era asumir un coste superior del juego con respecto a la versión para dispositivos pero, a cambio, ofrecer el 100% de la experiencia sin micropagos ni complementos de pago.

Una vez instalada la actualización de Plague Inc., al abrir el juego podrás seleccionar entre el modo que denominan «Juego principal» y el modo «Cure», correspondiente a esta expansión. Ya en la configuración de la partida podrás escoger entre siete tipos de agente de expansión: bacteria, virus, parásito, hongo, prion, nanovirus y bioarma o, si lo prefieres, acceder al apartado Enfermedad X, en el que podrás definir individualmente muchos de los aspectos de la enfermedad, desde su persistencia en los diversos climas hasta el nivel de infección inicial o la duración de la misma.

Ya en el mapa, y tras activar las primeras medidas de control, tendrás que empezar a explorar el mundo en busca de los primeros brotes, al tiempo que te planteas la estrategia que seguirás cuando empieces a identificarlos. ¿Cierres de fronteras? ¿Campañas de comunicación? ¿Intervención de las autoridades? Todas las medidas que Plague Inc. tomaba para intentar frenar tus malévolos planes, ahora estarán en tu mano para juegues del otro lado del tablero.

Cuando se produjo el primer anuncio de Plague Inc. The Cure pensé, igual que muchos, que se trataba de una acción de marketing para combatir acciones tan exageradas como la de las autoridades chinas, de prohibir el juego el pasado mes de febrero. Daba igual que el juego tuviera años y la pandemia meses: aunque sus ventas subieron, el juego también fue objeto de críticas. Sin embargo, tras haberlo probado (de momento solo un par de partidas), reconozco que me ha gustado la propuesta de esta expansión. Y, bueno, creo que hoy me iré a dormir pensando que he salvado al mundo… después de haberlo destruido una y mil veces en el juego.