El brote de Coronavirus de Wuhan está impulsando las ventas del juego Plague Inc.

El coronavirus de Wuhan (China) ha puesto en alerta a las instituciones sanitarias de todo el planeta. Su peligrosidad ha hecho que muchos países hayan tomado precauciones para evitar la propagación dentro de sus fronteras (en Estados Unidos ya está causando estragos) y en China se están “cerrando” ciudades con el propósito de contenerlo.

Sin embargo, no todas las historias que está dejando el Coronavirus tienen que ver con cuestiones sanitarias. Daniel Ahmad, analista senior de Niko Partners que cubre el mercado de los videojuegos en Asia, ha publicado un tweet sobre el impacto que está teniendo el Coronavirus en el mercado de los videojuegos móviles, explicando que “la comisión de salud de China confirmó recientemente que el coronavirus de Wuhan, una nueva enfermedad similar a la neumonía, se había extendido a alrededor de 300 personas. Esta noticia ha provocado que Plague Inc, un juego de estrategia sobre una plaga mortal que infecta al mundo, llegue al número 1 en la lista de juegos de pago de iOS en China.”

China’s health commission confirmed recently that the Wuhan coronavirus, a new pneumonia like disease, had spread to around 300 people.

This news has caused Plague Inc, a strategy game about a deadly plague that infects the world, to reach #1 on the paid iOS game chart in China. pic.twitter.com/DioBtyP2RB

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 21, 2020