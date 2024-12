OpenWrt One, disponible el primer router oficial para OpenWrt

SFC ha anunciado el lanzamiento del OpenWrt One, el primer router inalámbrico diseñado específicamente para el software OpenWrt. Un dispositivo de hardware libre que está disponible desde este fin de semana por un precio para todos los públicos: 89 dólares en la versión completa con carcasa.

Por si no lo conoces, decir que OpenWrt es un firmware de código abierto basado en Linux creado en 2004 a partir del código fuente que la compañía Linksys había desarrollado para su WRT54G. Fue muy bien recibido en la comunidad, especialmente por los entusiastas de las redes y los amantes del software libre. Fabricantes como Netgear, D-Link y ASUS lo han venido soportando oficialmente en algunos de sus dispositivos o han dejado la puerta abierta a nivel de hardware para que lo instalasen los usuarios.

El OpenWrt One brilla por OpenWrt

El proyecto de router dedicado fue anunciado el pasado mes de enero para celebrar el vigésimo aniversario del firmware OpenWrt. Desde el primer momento se destacó que el hardware no pretendía competir con los desarrolladores comerciales, sino ser un proyecto «totalmente compatible con el copyleft y otras licencias FOSS» que utiliza.

Y aquí está. Como se propuso en el proyecto original se ha creado en torno a las computadoras de placa única, Banana Pi, una de las alternativas a las Raspberry Pi. El fabricante chino ha colaborado activamente en el proyecto y tras la entrega de una veintena de muestras de ingeniería, finalmente llega al mercado tras la validación del cumplimiento de la licencia por la organización sin ánimo de lucro Software Freedom Conservancy.

El OpenWrt One utiliza el SoC MediaTek MT7981B como motor principal y el chip MT7976C para proporcionar las capacidades inalámbricas Wi-Fi 6 de doble banda. Incluye 1 GB de memoria DDR4 RAM, 128 MiB de SPI NAND + 4 MiB SPI NOR flash. Dispone de dos puertos Ethernet (2,5 GbE y 1 GbE), un puerto host USB, un M.2 2042 para NVMe SSD o dispositivos similares y un cabezal de expansión mikroBUS.

El OpenWrt ofrece tanto PoE (Power over Ethernet) a través del puerto 2.5 GbE, como alimentación directa a través del puerto de alimentación USB-C con USB-PD de 12 V. Una práctica interfaz serial USB está integrada en el otro puerto USB-C. La libertad para ‘toquetear’ es absoluta ya que proporciona un interruptor para flashear por separado las porciones NOR y NAND de la memoria flash.

Está claro que el OpenWrt One no está destinado a los que buscan el máximo rendimiento de red, pero sí conseguir otras características que no están disponibles en los desarrollos comerciales de software y firmware para dispositivos de red. Por supuesto, aunque éste sea el desarrollo oficial, podrás seguir usando el firmware por separado en routers compatibles.

OpenWrt One está disponible en dos versiones. La más completa (y recomendable para la mayoría) incluye el chasis, antenas exteriores y fuente de alimentación externa. La segunda, más básica, ofrece solo la placa. Se pueden comprar en Aliexpress y para Europa tiene un precio de 106 euros u 80 euros, respectivamente las dos versiones. Por cada venta, se donarán 10 dólares a OpenWrt con el objetivo de seguir mejorando el desarrollo del proyecto más interesante si hablamos de firmwares de código abierto para dispositivos de red.