Windows Recall llega... y falla

Como ya te contábamos hace algunos días, la polémica función Recall ya ha empezado a llegar a los usuarios de Windows, si bien de momento solo a aquellos que forman parte del programa de Insiders de Windows y que, claro, cuentan con PC compatible con lo que pretendía ser la gran novedad del sistema operativo de Microsoft. ¿Y qué compatibilidad es esa? Pues de momento contar con un equipo «motorizado» con un SoC de Qualcomm, los únicos compatibles de momento con esta función, aunque los de Redmond ya ha confirmado, por activa y por pasiva, que más pronto que tarde llegará la compatibilidad con los chips de AMD y de Intel que también integran una NPU, condición imprescindible para ganarse el apelativo de Copilot+ PC.

Lo que no se esperaba Microsoft, o al menos no lo daba a entender, es que Recall debutaría con un error tan peculiar como preocupante. La función, diseñada para permitir a los usuarios recordar lo hecho en el PC en el pasado, parece haberse cruzado con su propia sombra, haciendo que algunas instalaciones se bloqueen al intentar usarla. ¿El resultado? Una cantidad creciente de Insiders reporta que no pueden siquiera arrancar el sistema tras activar Recall. Una situación que recuerda más a un mal sueño tecnológico que a la «gran revolución» prometida cuando se presentó junto a Copilot+ PC.

Para los afectados, Microsoft ha ofrecido una solución que, sinceramente, no pasará a la historia como un hito de la innovación. Según explican, basta con reiniciar el PC. Sí, así como lo lees: el mítico «¿ya probaste a apagarlo y encenderlo?» parece ser la clave para superar el problema… por ahora. Es inevitable bromear con que quizá estamos ante el único truco que realmente nos une a todos, Insiders o no. Eso sí, la compañía asegura que trabaja en una solución más permanente para los próximos días, aunque ya vimos en anteriores intentos de ajuste que las promesas en torno a Recall no siempre han brillado por su inmediatez o eficacia.

Esta situación deja en el aire una pregunta importante: ¿estaba realmente listo Recall para su lanzamiento? Desde el principio, la función ha generado una notable controversia, como te contábamos en mayo, cuando fue objeto de críticas casi desde el mismo momento de su anuncio. Microsoft ha intentado ir parcheando su propuesta con el tiempo, pero el camino ha estado lleno de curvas. De hecho, la llegada de Recall se produce tras meses de incertidumbre, como destacamos en agosto, y tras movimientos que parecían apuntar a que incluso la propia compañía había perdido la fe en su idea, algo que también se reflejó en junio.

Por ahora, Recall se mantiene como un exclusivo de los SoC de Qualcomm, mientras Microsoft sigue asegurando que pronto llegará a más sistemas. Sin embargo, los usuarios ya han podido comprobar cómo otras propuestas, como la de Google, logran ofrecer soluciones similares sin tantos sobresaltos. Quizá lo más preocupante sea que esta serie de fallos refuerza la percepción de que la estrategia de Microsoft con Recall se basa más en la promesa que en el producto, y eso, como ya sabemos, es un camino resbaladizo.

A veces pienso que la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de procesar sus cambios. Con Recall, parece que el futuro llega, pero todavía con el freno de mano puesto. Y mientras esperamos las mejoras prometidas, al menos podemos reírnos un poco de que el clásico «reinicia el PC» siga plenamente vigente en tiempos de la IA.

Más información