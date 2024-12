GeForce Now suma seis nuevos juegos esta semana

GeForce Now sigue ampliando su catálogo para aquellos que ya han descubierto las múltiples bondades del juego en la nube, y esta semana incorpora seis títulos que destacan por su variedad y calidad. La selección incluye desde aventuras llenas de nostalgia hasta propuestas originales, reafirmando el compromiso de NVIDIA por ofrecer una experiencia completa y accesible para todo tipo de jugadores, independiente de los tipos de juegos por los que tengan preferencia.

Por si no lo conoces, este servicio permite a los usuarios disfrutar de videojuegos desde casi cualquier dispositivo, eliminando la dependencia de hardware potente. Compatible con PCs modestos, televisores inteligentes, tablets, smartphones y consolas portátiles, entre otros, GeForce Now se ha posicionado como una solución increíblemente versátil para quienes buscan acceder a títulos que ya poseen en plataformas como Steam, Epic Games Store o Battle.net. Además, a diferencia de otras alternativas, no vende los juegos directamente, sino que brinda acceso a los que ya son propiedad del usuario, garantizando la flexibilidad de jugarlos en la nube o localmente.

Para adaptarse a distintos perfiles de usuario, GeForce Now ofrece tres modalidades de suscripción, cada una diseñada para satisfacer diferentes necesidades y exigencias.

La modalidad gratuita es perfecta para quienes desean probar el servicio o disfrutan de partidas casuales. Aunque tiene limitaciones, como una calidad gráfica estándar y sesiones de juego que se limitan a una hora, sigue siendo una puerta de entrada plenamente funcional al mundo del juego en la nube.

Por su parte, la suscripción Performance (anteriormente Prioritaria) mejora notablemente la experiencia de juego. Este nivel permite sesiones de hasta seis horas, además de acceder a gráficos avanzados y efectos como ray tracing básico, lo que convierte esta opción en una excelente alternativa para jugadores habituales que buscan un rendimiento sólido.

Finalmente, la experiencia premium está reservada para quienes optan por la suscripción Ultimate. Este nivel pone a disposición la potencia de un PC de alta gama equipado con una GeForce RTX 4080. Con gráficos ultra en resolución 4K, tasas de hasta 120 FPS, y tecnologías como DLSS y trazado de rayos en tiempo real, es la elección ideal para los jugadores más exigentes que desean aprovechar al máximo los títulos más modernos.

GeForce Now Thursday

Esta semana, GeForce Now ha añadido al servicio seis juegos que amplían aún más la variedad de su catálogo. Entre ellos destaca Indiana Jones y el Gran Círculo, una aventura repleta de acción y exploración que captura la esencia de este icónico personaje. También se incluye Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered, un regreso triunfal para uno de los juegos de culto más queridos por los fans del género.

La lista completa de los juegos añadidos esta semana es la siguiente: