Enlace Móvil se ha convertido en una de las aplicaciones más populares de Microsoft para vincular fácilmente, y de forma segura, nuestro smartphone a un PC con Windows 10 o Windows 11, pero por desgracia parece que Android 15 va a ser un problema para ambos sistemas operativos, porque afectará negativamente a la funcionalidad de Enlace Móvil.

Os pongo en situación. Cuando utilizamos Enlace Móvil nuestro smartphone se integra a la perfección con Windows 10 y Windows 11, hasta tal punto que podemos visualizar las notificaciones en la pantalla de nuestro equipo sin ningún tipo de problema. Esto es importante, y muy útil, porque minimiza las distracciones y nos permite trabajar de forma centralizada en un único dispositivo.

El caso es que con Android 15 se va a implementar un cambio importante en el comportamiento de las notificaciones, que hace que estas no se puedan enviar a través de fuentes que no sean de total confianza, lo que significa que algunas notificaciones de especial importancia ya no aparezcan en la pantalla de nuestro equipo si utilizamos Enlace Móvil.

Esta es una medida de protección que incorpora el nuevo sistema operativo de Google busca reforzar la seguridad del usuario, y eso es bueno, pero la manera en la que se ha implementado no ha sido la mejor, eso no se puede discutir, porque tiene un impacto negativo en las funciones básicas de Enlace Móvil, y de momento no parece que se vaya a buscar una solución ni a corto ni a medio plazo.

Curiosamente, esto solo afectará a aquellos que hayan descargado la aplicación desde una tienda de aplicaciones, como la Google Play Store, lo que significa que aquellos smartphones que vengan con la aplicación de Enlace Móvil preinstalada, como los Galaxy S de Samsung, por ejemplo, no deberían tener ningún problema y podrán seguir recibiendo todas las notificaciones con total normalidad.

La lista de smartphones que vienen sin dicha aplicación preinstalada es mucho más larga que la lista de terminales que sí la traen, así que el impacto de este cambio podría ser notable. Veremos si Google decide tomar medidas para paliar este problema. No debería ser difícil, imagino que con un simple método de verificación debería ser posible reforzar la vinculación del smartphone y devolver las notificaciones a la normalidad.

Imagen de portada generada con IA.

Microsoft is starting to warn users about changes in Android 15 that affect certain notifications when mirrored to Phone Link.

As I previously reported, Android 15 automatically redacts certain sensitive notifications (like those with OTP codes in them) from being sent to… pic.twitter.com/57g2GmC2lH

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 13, 2024