Wargaming presenta Steel Hunters: espectacular, y es gratis

Si hablo de Wargaming puede que a algunos no os suene este nombre, pero estoy seguro de que si nombro World of Tanks o World of Warships la cosa cambia. Dicho estudio es el responsable de ambos juegos y durante el marco de los The Game Awards 2024 nos sorprendió con la presentación de Steel Hunters, un nuevo juego que tiene una pinta realmente espectacular.

Tenemos mucha información, así que poneos cómodos que os vamos a contar todo lo que debéis saber de este nuevo título.

¿De qué va Steel Hunters?

Es un juego con un planteamiento muy interesante, ya que combina mechas (robots gigantes) con mecánicas de tipo Battle Roya y extracción con grandes dosis de acción. Al empezar a jugar podremos elegir entre diferentes mechas, que en la historia son conocidos como «Hunters» (cazadores). Cada uno tiene sus propias características, lo que les confiere un estilo de juego único.

Con nuestro mecha podremos participar en diferentes combates que se desarrollan en escenarios de gran tamaño con un alto nivel de detalle. Debo decir que a nivel técnico me ha gustado mucho todo lo que he visto hasta el momento de Steel Hunters. Su calidad gráfica raya a un gran nivel, y parece que ha sido debidamente optimizado para aprovechar el potencial que ofrecen los PCs actuales.

Para su desarrollo se ha utilizado el motor gráfico Unreal Engine 5, algo que se deja notar en los requisitos mínimos y recomendados, aunque estos tampoco se han disparado demasiado, ya que según los datos oficiales que ha compartido Wargaming funcionará sin problemas en un PC de gama media económico.

Os dejo justo debajo de estas líneas un vídeo con escenas de juego real para que podáis juzgar por vosotros mismos, y lo mejor es que este título llegará al mercado bajo el modelo «free to play», lo que significa que podremos jugarlo sin tener que pagar un céntimo. Su monetización se llevará a cabo mediante micropagos.



Qué necesito para jugar

Lo primero es asegurarte de que tu PC cumple con los requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 o Radeon RX Vega 64.

32 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de banda ancha.

Los requisitos recomendados nos permitirán jugarlo con todas las garantías, y como dije anteriormente son bastante razonables para un juego que utiliza el Unreal Engine 5.

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-9600 o AMD Ryzen 5 3600.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 o Radeon RX 5600 XT.

32 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de banda ancha.

Si tu PC cumple con los requisitos y quieres empezar a disfrutarlo desde ya tienes que solicitar acceso a la beta cerrada, que tendrá una duración de 10 días. Puedes hacerlo a través de la página web oficial de Steam.

Este título lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores juegos gratis para PC.