No revolucionó los microprocesadores: creó el mercado de microprocesadores. Así describen al Intel 8080 al celebrar los 50 años desde su lanzamiento. Y no es para menos, ya que se trata de uno de los productos más importantes de la historia reciente de la tecnología.

Intel puede no pasar hoy por sus mejores momentos a nivel empresarial, pero no hay duda que puede presumir de un legado impresionante. Simplemente, sin sus desarrollos, no hubiera sido posible la era de la computación personal o su llegada se hubiera retrasado. Y es que, con desarrollos como el que recordamos hoy, Intel puso la primera piedra para la creación de la arquitectura de procesadores x86 que todavía hoy domina el corazón de los PCs.

50 años del Intel 8080

En julio de 1968, Gordon E. Moore (químico y físico, famoso por su «Ley de Moore») y Robert Noyce (físico y co-inventor del circuito integrado) fundaron la compañía Integrated Electronics Corporation en la ciudad californiana de Mountain View. En sus comienzos, la compañía fabricaba chips de memorias, pero pronto llegó su primer microprocesador, el Intel 4004 (creado para las calculadoras de la firma japonesa Busicom en lo que fue su primer gran contrato de suministro de chips) y poco después el 8008 como mejora del anterior.

Dos años después, en 1974, llegó el Intel 8080 como sucesor del 8008. Y ahí cambió la historia, no ya por sus avances técnicos, sino por su enfoque como el primer microprocesador de propósito general de la historia o lo que es lo mismo, no limitado para realizar únicamente tareas muy concretas como habían sido diseñados los anteriores.

Lo explica Federico Faggin, un ingeniero que llegó contratado desde Fairchild Semiconductor tras diseñar el primer circuito integrado MOS y que fue el diseñador principal de los primeros microprocesadores de Intel:

El 4004 y el 8008 lo sugirieron, pero el 8080 lo hizo realidad

Las motivaciones de su creación eran evidentes. Hasta entonces, Intel fabricaba chips diseñados para cubrir un determinado tipo de clientes y de necesidades específicas. El 8080 cambió el enfoque en respuesta directa a los comentarios de los clientes del 8008 que informaron que el diseño restringía la escala y la complejidad del software que querían crear.

Aunque era compatible con el Intel 8008 a nivel fuente en el lenguaje ensamblador porque usaban el mismo conjunto de instrucciones, su empaquetado era mucho más grande lo que proporcionaba al 8080 capacidades novedosas, un bus de dirección de 16 bits y un bus de datos de 8 bits, permitiendo el fácil acceso a 64 KB de memoria.

El Intel 8080 podía trabajar a frecuencias de hasta 2 MHz; tenía siete registros de 8 bits, seis de los cuales se podían combinar en tres registros de 16 bits, un puntero de pila en memoria de 16 bits que reemplazaba la pila interna del 8008, y un contador de programa de 16 bits. Más allá de sus características técnicas, su gran valor fue esa capacidad para trabajar en cualquier tarea informática, un concepto que copiaron todos los que llegaron detrás y que aún se mantiene.

Una nueva era

No es exagerado decir que el 8080 abrió el mundo de los microprocesadores, «ofreciendo capacidad informática no sólo a todas las empresas, sino a todas las personas«, aseguran desde Intel.

Frente a los anteriores diseñados para usos exclusivos, el Intel 8080 revolucionó el concepto apostando por lo que llaman una «democrática personalización». Y es que los clientes tenían la opción de gastar los 360 dólares que costaba el y programar el procesador para que hiciera lo que fuera necesario.

La demostración de que un procesador potente y de uso general podía tener aplicaciones ilimitadas y un sinfín de clientes, «impulsó la adopción masiva de ordenadores personales, creó nuevas categorías de dispositivos alimentados por silicio y estimuló la programación como una habilidad relevante y demandada», dicen desde Intel. Su genética todavía se encuentra en chips de todo el mundo, ya que inspiró directamente la arquitectura x86 que se convirtió en la arquitectura informática más usada del planeta, aunque hoy en día ARM está disputando ese dominio.

Dónde se usó el Intel 8080

Intel ha recordado algunos casos de uso para su revolucionario chip, comenzando por las cajas Hugin 150 de la empresa sueca del mismo nombre, que fueron las primeras cajas registradoras electrónicas que utilizaron el código 8080 y abrieron funcionalidades desconocidas para la época dejando atrás las anteriores cajas mecánicas. Muchas máquinas de autopago y POS actuales, esenciales para el comercio, usan procesadores de Intel derivados de este 8080 y con capacidad de manejar pantallas digitales, imprimir recibos y leer tarjetas de crédito.

Las populares máquinas de juego arcade de Midway también usaron este microprocesador. La compañía vendió miles de unidades a finales de los años 80 con desarrollos como el Gun Fight, el primer juego arcade disponible comercialmente que incorporaba un microprocesador en lugar de lógica discreta. En cuanto a máquinas, un gran ejemplo fue la Midway Games: Space Invaders de 1978 con uno de los juegos más populares de la historia.

El producto más importante donde se estrenó el Intel 8080, por lo que significaba de inicio de la era de la computación personal, fue la mítica MITS Altair 8800. Esta máquina costaba 439 dólares, lo que la hacía infinitamente más accesible que los ordenadores comerciales de 30.000 dólares que se compartían entre equipos enteros de personas. El Altair 8800 no tenía teclado ni monitor, y los usuarios tenían que soldar sus propias conexiones.

¿Quieres saber más sobre el 8080?

Si tienes oportunidad de visitarlo, el Museo Intel tiene una exposición completa de este microprocesador con varias unidades funcionales que incluye una máquina arcade Gun Fight con la que todavía se puede jugar. Se puede visitar la exposición hasta marzo de 2025 en Santa Clara, California, o por Internet en virtualmuseum.intel.com.