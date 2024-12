ScummVM 2.9 es la nueva versión del emulador que permite jugar a muchos juegos clásicos en plataformas modernas. Como su nombre indica, está especialmente enfocado a ejecutar títulos creados con el motor SCUMM de LucasArts para sus míticas aventuras gráficas.

Si nos sigues habitualmente debes conocerlo. ScummVM es otro de esos emuladores que como DOSBox (seguramente el más conocido) permiten disfrutar de los grandes videojuegos clásicos en plataformas para las que no fueron programados. Como otros de este tipo, usa la virtualización para la ejecución y, aunque soporta juegos de bastante otros desarrolladores, su concepción inicial y desarrollo estuvo encaminado a los juegos publicados por LucasArts en los 80 y 90 con su motor SCUMM, míticos como los Monkey Island, Indiana Jones, Day of the Tentacle, Loom o Maniac Mansion. Casi nada!!!

La nueva versión, ScummVM 2.9, ha llegado a tiempo para Navidad con muchas correcciones de errores y un montón de nuevos juegos soportados:

Orion Burger

Total Eclipse and Total Eclipse 2

Thimbleweed Park

The Space Bar

Moonbase Commander

Backyard Basketball

Unrest

Rise of the Dragon

Castle Master

Wait for it! Issue 3. Song for a Hare

Mask Show

Marvellous Mice Adventures: Meeting Sea Rat

The Adventures of the Good Soldier Schweik

Marvellous Mice Adventures: Sea Rat’s Birthday

También se han ampliado los motores de juegos soportados, ya que sabrás que además del SCUMM de LucasArts soporta otros motores. Algunos de los cambios han mejorado la ejecución en juegos populares como King’s Quest III, Fate of Atlantis, Muppet Treasure Island o las versiones de Dark Side para Atari/Amiga.

ScummVM es software de código abierto y totalmente gratuito. Está disponible para un montón de plataformas, incluidas Windows, Linux, Mac, Android, PlayStation Vita, Dreamcast y otras. Puedes descargar el software desde su sitio oficial. Necesitas los archivos del juego original para cualquier título que quieras jugar, o puedes probarlo con juegos de demostración clásicos disponibles gratuitamente o tirar de la sección de Abandonware.