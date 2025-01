Intel XMP frente a AMD EXPO, qué son, en qué se diferencian y cómo activarlas

Con el lanzamiento de los procesadores Ryzen 7000 se presentó AMD EXPO, una tecnología que surgió como la respuesta de AMD a Intel XMP. Sobre el papel las dos tienen los mismos objetivos, funcionan de una manera muy parecida y resultan casi idénticas, ¿pero realmente es así o existen diferencias importantes entre ellas? Vamos a descubrirlo.

¿Qué son Intel XMP y AMD EXPO?

Intel XMP, o «Intel eXtreme Memory Profile», es el nombre que recibe una tecnología que permite almacenar perfiles de velocidad, latencia y voltaje en módulos de memoria RAM. Estos perfiles son sometidos a pruebas exhaustivas por parte de los fabricantes, y luego son revisados por Intel antes de recibir la validación definitiva. Es un estándar cerrado.

Cuando reciben esa validación final se pueden utilizar en los módulos en los que fueron probados. Todo este proceso de pruebas y de validación representa una garantía importante para el usuario, ya que implica que esos perfiles funcionarán de forma estable y sin ningún tipo de problemas, al menos en teoría.

AMD EXPO son las siglas de «Extended Profiles for Overclocking», una tecnología que funciona de la misma manera que Intel XMP, es decir, almacena perfiles de velocidad, latencia y voltaje en módulos de memoria RAM. También se someten a un proceso de pruebas y de validación para evitar problemas de estabilidad y de rendimiento. Es un estándar abierto.

Esos perfiles aplican overclock a la memoria RAM, ya que elevan su velocidad de trabajo, y también modifican las latencias y el voltaje para hacer que mejore el rendimiento. Como los perfiles están almacenados y cuentan con toda la información necesaria el usuario solo tiene que aplicar el perfil y listo, no necesita configurar cada valor manualmente y de forma individual.

Entonces, ¿ambas son lo mismo?

En esencia sí, son lo mismo, y de hecho cumplen las mismas funciones, ya que permiten aplicar perfiles de overclock de forma segura y estable incluso aunque no tengamos conocimientos previos. Los fabricantes no tienen que pagar nada para conseguir las certificaciones Intel XMP y AMD EXPO, al menos en teoría, pero hay dos diferencias importantes que debemos tener en cuenta.

La certificación Intel XMP lleva en funcionamiento muchos más años que la AMD EXPO, lo que significa que podemos encontrar kits de memoria DDR3, DDR4 y DDR5 con dicha certificación, mientras que AMD EXPO se empezó a implementar con el estándar DDR5, lo que quiere decir que solo está disponible con este tipo de módulos.

Otra diferencia muy importante es que los kits de memoria con certificación Intel XMP tienen soporte y se pueden utilizar en placas base para procesadores Intel y AMD, mientras que las memorias con certificación AMD EXPO solo tienen soporte en placas base para procesadores AMD.

¿Significa esto que no se pueden utilizar memorias con certificación AMD EXPO en placas base para CPUs Intel? No en sentido estricto, de hecho os puedo confirmar que lo más normal es que funcionen, pero sí que implica que podríamos encontrarnos con problemas de estabilidad, o con escenarios en los que la placa base no sea capaz de detectar el perfil almacenado en la memoria.

Cómo funcionan y como puedo aplicar un perfil Intel XMP o AMD EXPO

Para poder utilizar memorias con estas certificaciones necesitamos una placa base compatible. Todas las placas base actuales de AMD permiten hacer overclock a la memoria utilizando este tipo de perfiles, pero no ocurre lo mismo con las placas base de Intel. Por ejemplo, con una placa base que tenga el chipset B560 sí podemos overclockear la memoria RAM, pero si tiene el chipset H510 o H610 no tendremos esa posibilidad.

Si nuestra placa base es compatible, podemos activar el perfil Intel XMP o AMD EXPO a través de la BIOS:

Debemos pulsar la tecla de entrada a la BIOS («Suprimir» si tenemos un PC de escritorio) durante el proceso de arranque del equipo.

(«Suprimir» si tenemos un PC de escritorio) durante el proceso de arranque del equipo. La mayoría de placas base nos dan la bienvenida con un modo fácil, donde aparecerá la opción de activar el perfil Intel XMP o AMD EXPO de forma directa, como vemos en la imagen adjunta.

donde aparecerá la opción de activar el perfil Intel XMP o AMD EXPO de forma directa, como vemos en la imagen adjunta. Esto puede variar en función de la placa base que tengamos, pero suelen ser fácilmente visibles. Si nuestra placa base no tiene esa interfaz simplificada deberemos entrar en la sección de ajustes o configuración y buscar la sección dedicada a la velocidad de la RAM para aplicar el perfil.

También podemos utilizar diferentes aplicaciones para aplicar estos perfiles. En el caso de AMD EXPO podemos hacerlo sin tener que entrar en la BIOS con la aplicación Ryzen Master, que también nos permitirá modificar la configuración y la velocidad de nuestro procesador.

¿Tendré problemas al aplicar estos perfiles?

Lo normal es que no tengamos ningún problema, porque estos perfiles han sido probados a fondo para asegurar un correcto funcionamiento. Sin embargo, me he encontrado con casos puntuales en los que se han producido problemas de estabilidad e incluso de inicio del sistema, con códigos que reflejan un error en la memoria.

Estos casi siempre se resuelven con una actualización de la BIOS, dejando que el sistema finalice el proceso de entrenamiento de la memoria, que aparece identificado con el código «15» en el indicador LED de la placa base.

Hay que tener en cuenta también que no todas las placas base soportan los mismos valores máximos de frecuencia en la RAM, y que un perfil puede funcionar sin problemas en una placa base concreta pero dar problemas en otra. Por eso es muy importante comprobar este detalle antes de comprar un kit de memoria RAM.

Recordad que los perfiles Intel XMP y AMD EXPO de memoria DDR5 han sido probados con configuraciones de dos módulos. Si instalamos cuatro módulos puede que estos no sean capaces de funcionar con el perfil de overclock que traen en la memoria, porque al utilizar este tipo de configuraciones de cuatro módulos con memoria DDR5 es necesario reducir la velocidad de la RAM para evitar problemas de estabilidad.

No tendremos problemas con la garantía ni nada por el estilo, porque los módulos que se comercializan con estos perfiles están diseñados precisamente para trabajar con overclock, siempre que se mueva dentro de los valores indicados en esos perfiles.