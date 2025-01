Pasta térmica del procesador, qué es, por qué es importante, cuándo cambiarla y cómo aplicarla

La pasta térmica es un elemento fundamental en cualquier PC, porque de ella dependerá el correcto funcionamiento de componentes como el procesador y la GPU o núcleo gráfico. Si no la aplicamos correctamente, o si se encuentra en mal estado, podemos encontrarnos con problemas muy graves e incluso sufrir daños permanentes.

Qué es la pasta térmica y qué tipos hay

Es un compuesto con una consistencia bastante espesa y grasa que, dependiendo de cada tipo en concreto, utiliza diferentes materiales. No todas las pastas térmicas son iguales, y por eso su composición exacta varía, aunque la mayoría suelen tener en común una matriz líquida polimerizable, materiales conductores del calor y grasas que aíslan la electricidad.

También utilizan otros materiales, como óxido de aluminio, nitruro de boro, óxido de zinc y nitruro de aluminio. Dependiendo de su composición su rendimiento térmico puede variar bastante, tanto que en algunos casos la diferencia de temperatura entre diferentes pastas térmicas puede ser de entre 4 y 9 grados C.

Pero las diferencias entre pastas térmicas no se limitan al rendimiento térmico, su composición también determinará sí conducen o no la electricidad. Las que conducen la electricidad son muy peligrosas, porque si tenemos un pequeño derrame en la placa base puede acabar provocando un cortocircuito. En general las no conductoras de la electricidad son las más recomendables.

El metal líquido hace la misma función que la pasta térmica tradicional, pero no tiene el mismo grado de espesor y en general recuerda un poco al mercurio. Está fabricada con aleaciones de diferentes metales (varía según cada fabricante), es más difícil de aplicar y también más peligrosa, ya que tiene un alto grado de conducción de la electricidad, así que cualquier derrame puede producir daños irreversibles.

La principal ventaja del metal líquido es que tiene una conducción del calor muy alta y una larga vida útil. Por rendimiento térmico son lo mejor, pero son complicadas de utilizar y tienen un precio muy alto. En la aplicación se deben aislar adecuadamente para que no se produzcan derrames de ningún tipo.

Qué hace y por qué es importante

La pasta térmica, cuando se aplica en el procesador, actúa como elemento de contacto entre la base difusora de calor de este, también conocida como IHS, y la base de contacto del sistema de refrigeración, rellenando los huecos, espacios y fisuras diminutas que existen entre esas dos bases de metal, y haciendo que el contacto entre ambas sea casi perfecto.

Si no tenemos este elemento ambas bases de metal harían contacto directo con todas sus imperfecciones, y la transferencia de calor sería muy pobre. Con la pasta térmica se mejora el contacto de ambas superficies, y como es un material conductor del calor se acelera la transferencia del calor que se genera en el procesador del IHS a la base de contacto del sistema de refrigeración que estemos utilizando.

Por ejemplo, si tenemos un kit de refrigeración líquida de tipo AIO la base de contacto estará en la parte inferior de la bomba, y esta estará fabricada en cobre. La pasta térmica facilitará el contacto de esta con el IHS del procesador, y recogerá el calor generado, que irá a parar al líquido que se encuentra dentro de la bomba. Dicha bomba moverá el líquido por el radiador, y los ventiladores lo enfriarán.

Seguro que ya puedes imaginar por qué es tan importante, porque sin pasta térmica no sería posible conseguir una buena trasferencia de calor entre el IHS del procesador y la base del sistema de refrigeración. Esto haría que el calor se acumulase rápidamente en el IHS, y en este escenario el procesador se vería forzado a bajar su velocidad de trabajo hasta que ya no pueda más y acabe apagándose por seguridad.

La superficie del IHS también es muy pequeña y el calor se concentra muy rápido. Por eso es tan importante que la pasta térmica tenga una alta conductividad del calor, para que este se mueva lo más rápido posible y no se acumule en el procesador.

Cuándo y cómo cambiar la pasta térmica

En contra de la creencia popular la pasta térmica suele tener una vida útil considerable, aunque esto depende de cada fabricante y de cada modelo en concreto. No hace falta cambiarla cada año. Por lo general lo ideal es cambiarla cada dos o tres años, ya que a partir de ese tipo la mayoría empiezan a degradarse, se van secando y poco a poco empiezan a perder sus propiedades y su conductividad.

Para cambiar la pasta térmica tenemos que desmontar la base de contacto que va anclada al socket de la placa base, y que está justo encima del procesador. No hace falta quitar el procesador, podemos limpiar el IHS dejándolo montado en el socket de la placa base, de hecho es lo más recomendable para evitar que puedan caer restos de pasta térmica dentro del socket.

Antes de aplicar la nueva pasta térmica tenemos que limpiar la anterior. Para hacerlo os recomiendo papel de cocina y alcohol isopropílico. Aseguraos también de limpiar la base de contacto del sistema de refrigeración, puesto que ahí también habrán quedado restos de este material. Si por cualquier motivo se os caen restos de pasta térmica en la placa base o en cualquier otro lugar tranquilos, limpiadla con cuidado y no pasará nada.

Si la pasta térmica que utilizáis es conductora de la electricidad aseguraos de que no ha caído ningún resto sobre la placa base o sobre cualquier otro componente antes de encender el equipo, ya que si pasáis algo por algo y lo encendéis puede provocar un cortocircuito y llevarse por delante la placa base y otros componentes.

Cómo aplicar la pasta térmica

Hay muchas formas de hacerlo, pero yo utilizo tres en función de la forma que tenga el IHS del procesador:

Si el IHS es cuadrado, como el que tenemos en los Ryzen 9000 y anteriores y en los Intel Core Gen 11 y anteriores, aplico en el centro una bolita de pasta térmica del tamaño de un guisante pequeño.

como el que tenemos en los Ryzen 9000 y anteriores y en los Intel Core Gen 11 y anteriores, aplico en el centro una bolita de pasta térmica del tamaño de un guisante pequeño. Si el IHS es rectangular, como el que utiliza Intel en los Core Gen 12 y superiores, aplico una línea de pasta térmica de extremo a extremo en vertical partiendo del centro del IHS.

como el que utiliza Intel en los Core Gen 12 y superiores, aplico una línea de pasta térmica de extremo a extremo en vertical partiendo del centro del IHS. Si es rectangular en horizontal, como el que utilizan los AMD Threadripper, lo ideal es aplicarla formando una «X» de extremo a extremo, reforzando con bolitas en las partes de la «X» que quedan vacías.

No es necesario extender la pasta térmica con una espátula u otra herramienta, una vez que instalemos la base del sistema de refrigeración la presión hará que esta cubra de forma natural toda la superficie del IHS.