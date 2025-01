Snapdragon X: ARM para la gama media de PC

Uno de los anuncios más interesantes de lo que llevamos de CES 2025 ha sido, sin duda, el de los SoC Snapdragon X, de Qualcomm. En este punto, claro, es más que probable que, a no ser que ya sepas de qué estoy hablando, pienses que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pues en sus variantes Elite y Plus, estos integrados ya llevan unos cuantos meses presentes en el mercado y, de hecho, fueron los responsables de dar el pistoletazo de salida a la especificación Copilot+ PC, a mitades del año pasado.

La clave está en eso, en los apellidos, y es que si hasta ahora conocíamos los modelos Elite y Plus, Qualcomm hoy ha anunciado los SoC Snapdragon X, sin apellido alguno, y que por lo tanto se suman a las opciones ya disponibles de integrados de la marca para sistemas portátiles basados en la versión ARM de Windows, un mercado que parecía condenado a la extinción (o al nicho, en el mejor de los casos), hasta el debut de estos chips el año pasado.

Como posiblemente hayas deducido por su nombre o, para ser más exactos, por la falta en el mismo de un «apellido» como los de sus dos hermanos, en este caso estamos hablando de un chip que posiciona por debajo de los anteriores, es decir, que podemos entenderlo como el nivel de entrada. Y este es un movimiento muy, muy inteligente por parte de Qualcomm, ya que de este modo apunta a la gama media, e incluso a la parte alta de la gama baja, un segmento que acumula una enorme porción del mercado de los equipos portátiles.

El Snapdragon X está construido con un proceso de 4 nanómetros, lo que le permite ofrecer un rendimiento notablemente eficiente, ideal para dispositivos portátiles. En su núcleo, integra una CPU Qualcomm Oryon de ocho núcleos que alcanza frecuencias de hasta 3 GHz, junto con una GPU Adreno capaz de escalar hasta 1,7 TFLOPS, asegurando de este modo un equilibrio entre potencia y consumo energético. Para tareas de inteligencia artificial, incorpora una NPU con una capacidad de 45 billones de operaciones por segundo (TOPS), similar a las presentes en los modelos Elite y Plus de la misma serie, lo que garantiza un alto rendimiento en aplicaciones de IA modernas.

Este SoC sSoporta memoria LPDDR5X y es compatible con Wi-Fi 7, ofreciendo tanto acceso a datos rápido y eficiente como conectividad inalámbrica avanzada. Con estas características, el Snapdragon X está diseñado para ofrecer una experiencia optimizada en portátiles asequibles, apuntando a satisfacer las necesidades del mercado de gama media, y es que Qualcomm, en la presentación, ha apuntado a que su nuevo SoC debutará, próximamente, en equipos que tendrán un precio de alrededor de 600 dólares.

Más información