Parece una escena sacada de una sátira tecnológica: Microsoft, en su enésimo intento de persuadirte para que des el salto a Windows 11 abandonando, claro, las bondades de Windows 10, ahora ha decidido mostrar su anuncio más contundente hasta la fecha. Una notificación a pantalla completa que no puedes ignorar y que, en teoría, promete facilitarte el salto. El problema es que, en lugar de animarte, esta advertencia se congela, dejando el sistema operativo en un estado irónicamente poco funcional. Como si de una premonición tecnológica se tratara, los usuarios afectados probablemente se pregunten si el salto merece la pena.

La estrategia de Microsoft no es nueva. Desde hace años, la compañía ha utilizado todo tipo de tácticas para empujar a los usuarios hacia la versión más reciente de su sistema operativo. Sin embargo, con el fin del soporte para Windows 10 programado para octubre de 2025, esta insistencia se ha intensificado. En esta ocasión, las notificaciones a pantalla completa no solo interrumpen, sino que también, según múltiples reportes, se quedan atascadas en un bucle que muestra el mensaje de error «Reusable UX Interaction Manager is not working», congelando el sistema.

El fallo podría tener varias causas, desde problemas de conectividad hasta archivos corruptos o componentes del mensaje con problemas. Sea como sea, el resultado es siempre el mismo: una máquina que no responde y un usuario frustrado. Y aunque reiniciar el sistema o actualizar Windows puede solucionar temporalmente el problema, el sabor amargo de la experiencia no desaparece.

Lo curioso, o tal vez lo más molesto, es que este tipo de errores en notificaciones tan invasivas parece contradecir los argumentos de estabilidad y funcionalidad que se supone deberían convencerte de cambiar a Windows 11. En lugar de ofrecer razones de peso para el salto, Microsoft parece haber adoptado el papel del vendedor insistente que acaba tropezándose con su propia torpeza mientras intenta cerrar el trato.

Windows 11 tiene sus virtudes, nadie lo duda, pero su adopción sigue siendo un tema controvertido. Muchos usuarios consideran que Windows 10, con años de madurez y estabilidad a sus espaldas, sigue siendo una opción más fiable y cómoda para el día a día. Si a eso le sumamos fallos como este, y otros tantos que llevamos años viendo, es difícil imaginar que estas tácticas estén ganando demasiados adeptos.

Quizá, en el fondo, este error sea un mensaje metafórico: antes de dar el salto al «futuro» que promete Windows 11, tal vez convenga pensarlo dos veces. Mientras tanto, quienes sigan en Windows 10 podrán disfrutar de su estabilidad probada… siempre y cuando consigan esquivar las notificaciones insistentes que parecen tener ideas propias sobre cuándo es hora de cambiar de sistema operativo.

