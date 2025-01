Las presentaciones de Lenovo en el CES 2025 eran una de las más esperadas de la feria porque año a año suele ser una de las más extensas en número de productos presentados. Y no ha decepcionado. La firma china ha desplegado tecnología para todo y para todos, desde portátiles profesionales de la serie ThinkPad que adelantaron nuestros compañeros de MCPRO a las novedades en portátiles, convertibles y tablets de la familia Yoga; pasando por todas las novedades para jugadores de la serie Legion o el estreno de los Mini-PCs para la plataforma Copilot+ de Microsoft.

También ha tenido tiempo para «presumir» de tecnología con productos que no tiene ninguna otra tecnológica, como el primer portátil de pantalla enrollable del mundo que finalmente se comercializará bajo la serie ThinkBook Plus y la guinda que ha supuesto su nueva consola portátil Legion Go S que, más allá de su hardware, destaca especialmente por el ser el primer dispositivo de terceros con licencia oficial para el sistema operativo SteamOS de Valve. Te resumimos lo más importante de Lenovo en la feria, que como verás ha sido impresionantemente amplio.

Lenovo en el CES 2025

Juegos

Arrancamos con las novedades de la serie ‘Legion’ que la firma china destina al segmento de videojuegos. Hemos visto una decena de portátiles de todo pelaje actualizados; unos cuantos sobremesas; monitores y las consolas portátiles renovadas.

Legion Pro. Son tres modelos portátiles para los grandes jugadores, con pantalla de 16 pulgadas, tecnología OLED y altas resoluciones y tasas de refresco. Con un diseño espectacular, sistema de refrigeración Coldfront Hyper renovado y conectividad actualizada (Wi-Fi 7, Thunderbolt 5…), sus novedades más destacadas pasan por la nueva generación de gráficas RTX50 de NVIDIA y los procesadores Core Ultra 200HX de Intel. Para los que buscan otras alternativas en hardware, también hay opciones de montar procesadores de AMD.

Legion. Un pequeño escalón por debajo de los anteriores, pero manteniendo un gran nivel, tenemos los modelos para los jugadores que también quieren usarlos para otras tareas informáticas. Más ligeros y delgados que los anteriores, hay versiones con pantallas OLED de 15 y 16 pulgadas, gráficas RTX50 de NVIDIA, los procesadores Core Ultra 200 de Intel y la conectividad actualizada.

Sobremesas Legion Tower. Las computadoras de sobremesa para juegos de Lenovo se ofrecen en tres versiones de torre con volumen de 34 o 30 litros y también se han actualizado, con procesadores de escritorio Intel Core Ultra 9 275HX o el AMD Ryzen 9 7950X3D. En cuanto a gráficas, se mantienen todavía con la serie RTX 40 de NVIDIA.

Tablets Legion Tab. Son tabletas electrónicas especialmente destinadas a jugar en movilidad. La novedad es el modelo con pantalla táctil PureSight de 8.8”, resolución 2.5K y 165Hz de tasa de refresco, 12 GB de memoria LPDDR5X y 256 GB UFS 4.0 para almacenamiento. Está motorizada por la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 3 y funciona bajo sistema Android.

Monitores Legion Pro. Los periféricos son también un grupo importante en juegos, especialmente los monitores con el modelo 34WD-10 como principal novedad, con 34 pulgadas de diagonal, resolución nativa WQHD, panel curvado 800R, una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms. Soporta el 98,5% de la gama de color DCI-P3 y el 99% de sRGB, con solución de conectividad variada, incluyendo un puerto USB tipo C que ofrece una potencia máxima de 140 W.

Lenovo LOQ. Otra serie que ofrece a los jugadores recién llegados una selección de opciones más asequibles. Están disponibles con opciones Intel y AMD, GPU para laptop NVIDIA GeForce RTX 5070 y formatos de torre y portátiles con tamaños de pantalla de 15 o 17 pulgadas.

Consolas portátiles Legion Go. Terminamos con la guinda de las novedades para juegos. La Legion Go S como variante más pequeña y asequible de la máquina de mano para juegos que lanzó en 2023 y que incluye como mayor novedad la posibilidad de ejecutar oficialmente SteamOS y también el anuncio de un prototipo de la segunda generación de estas máquinas que estará disponible a finales de 2025.

Consumo y creatividad

Siguiendo con los equipos informáticos de actuación general para el gran consumo, Lenovo también ha anunciado una amplísima oferta de las series Yoga, IdeaPad o IdeaCentre, a modo de portátiles, convertibles, tablets o sobremesas.

Yoga Book 9i. Espectacular este convertible que el fabricante define como un «estudio creativo portable» que destaca por su doble pantalla OLED de 14 pulgadas, tecnología táctil con soporte para lápices activos y altos niveles de tasa de refresco y brillo, en un equipo que funciona con procesadores Intel y es de lo más versátil del mercado.

Yoga Slim 9i y 7i. Computadoras portátiles para experiencia creativa, la primera del mundo con tecnología de cámara debajo de la pantalla (CUD), ofrece una relación pantalla-cuerpo del 98 % en una pantalla de 14 pulgadas OLED con resolución 4K para una experiencia creativa. Este PC Copilot+ usa procesadores Intel Core Ultra y combina portabilidad con eficiencia energética, ofreciendo hasta 17 horas de duración de batería.

Yoga 9i y 7i 2 en 1. Otros dos convertibles, disponibles con pantallas de 16 o 14 pulgadas para la plataforma Copilot+, con procesadores Intel Core Ultra, funciones Lenovo Aura Edition para personalización, uso compartido de fotografías en su panel OLED premium con resolución hasta 4K y tasas de refresco de hasta 120 Hz, que permiten a los creadores trabajar libremente en su diseño flexible de 360 ​​grados.

Tablet Yoga Tab Plus. La primera tableta electrónica con inteligencia artificial de Lenovo, con una pantalla antirreflejos de 12,7 pulgadas y resolución nativa que alcanza el 3K, procesador Snapdragon 8 Gen 3, con 900 nits en modo de alto brillo, frecuencia de actualización de 144 Hz y cobertura de color DCI-P3 del 100 %. Su sistema de audio cuenta con seis altavoces optimizados por Harman Kardon, cuenta con una batería de 10 200 mAh, carga rápida y conectividad Wi-Fi 7.

IdeaPad Pro 5i. Un portátil de 16 pulgadas Copilot+, que estrena los nuevos procesadores Intel Core Ultra 9 (H), para mover su panel OLED con resolución 2.8K y frecuencia de actualización de 120 Hz. La NPU integrada potencia las funcionalidades de IA y la batería de 84 WHr promete bastantes horas de autonomía. Dispone de múltiples puertos Thunderbolt 4 y USB-A, un lector de tarjetas SD y HDMI.

IdeaCentre Mini x. Una computadora de escritorio compacta que promete productividad en un espacio de tan solo 10 litros. También se incluye en el grupo de compatibles con Copilot+ ya que está equipado con un procesador Snapdragon X Plus de Qualcomm, con una NPU de 45 TOPS y funciones habilitadas para IA.

IdeaCentre Tower. Otro sobremesa con tamaño superior al anterior, pero contenido en 17 litros. Cuenta con un bisel frontal reemplazable para darle un toque de estilo personal y ofrece un rendimiento medio con procesador Intel Core Ultra 7, gráficos NVIDIA GeForce RTX 4060 y hasta 32 GB de memoria. Su conectividad ha sido actualizada para Wi-Fi 7, además de contar con puertos USB-A, USB Type-C, LAN, HDMI y VGA.

Profesionales

Terminamos el repaso de novedades de Lenovo en el CES 2025 con el grupo de equipos comerciales y para empresas, con portátiles y convertibles que llegan actualizados a las últimas plataformas de hardware, innovaciones en pantallas, sobremesas o periféricos.

ThinkBook Plus Gen 6. Hay que empezar obligatoriamente por este modelo que hace realidad el diseño de portátil con pantalla enrollable. Presentado en el Lenovo Tech World 2022 como avance de las nuevas tecnologías, ha sido una de las grandes estrellas de la feria de Las Vegas. Su diseño está a la vista. El formato enrrollable es más atractivo que el de los típicos plegables con doble pantalla y aquí la principal OLED de 14 pulgadas se amplía a casi 17″ cuando se despliega verticalmente en un movimiento controlado por un botón en el teclado. Espectacular.

ThinkCentre M90a Pro Gen 6. Una solución integral todo en uno para una productividad impulsada por IA. Así define Lenovo este AIO con pantalla QHD de 27 pulgadas, biseles ultradelgados de cuatro lados y capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Está equipado con un procesador Intel Core Ultra, una NPU discreta opcional y una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050. Está diseñado para industrias que requieren computación de alto rendimiento en un solo dispositivo optimizado, desde profesionales creativos hasta proveedores de atención médica.

ThinkPad X9. El portátil más profesional de Lenovo llega actualizado con chasis delgados y ligeros de aluminio, paneles OLED y en dos tamaños de pantalla, 14 y 15 pulgadas. Incluidos en la plataforma Copilot+, usan procesadores Intel Core Ultra, baterías de alta capacidad y conectividad robusta, incluidos puertos Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e Intel Wi-Fi 7. Como nota destacada, decir que es la primera serie que no incluye el característico trackpad que la compañía ha mantenido durante dos décadas. Junto a los portátiles, la compañía oferta una gran cantidad de accesorios para la mayor productividad en el escritorio.

ThinkVision series P. Los nuevos monitores informáticos de Lenovo estrenan pantallas desde las 23,8 a las 40 pulgadas y ofrecen una alta precisión de color dinámica con una cobertura DCI-P3 de hasta el 98 %, biseles ultradelgados y una estética moderna. Con una frecuencia de actualización variable que va desde los 24 Hz a los 120 Hz, disponen de una solución avanzada de energía con IA patentada por Lenovo, que ajustan dinámicamente la retroiluminación y la intensidad de los píxeles para optimizar el consumo de energía sin comprometer la calidad de la imagen.

ThinkCentre neo 50q. Especialmente diseñado para pymes, este pequeño sobremesa de solo un litro de volumen, está destinado a los que busquen un equipo de escritorio potente en un formato compacto. Otro PC Copilot+ que está motorizado por Qualcomm con las series Snapdragon X o Snapdragon X Plus. Puede equipar hasta 16 GB de RAM y dispone de una conectividad completa.

Paramos aquí este especial de Lenovo en el CES 2025, porque podríamos ampliarlo incluso más con otros periféricos y accesorios presentados por la firma china en Las Vegas, como un teclado Bluetooth de carga automática, cámaras web independientes, ratones Lenovo AdaptX con diseño desmontable; base de carga GaN y nuevos servicios y aplicaciones de software que completan una exhibición impresionante.