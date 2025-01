Windows 10 y Windows 11 cuentan con una función de apagado automático del PC que nos permite seleccionar, además, la hora en la que queremos que se apague nuestro equipo. Esta función no requiere de aplicaciones de terceros, y es muy fácil de utilizar, solo tenemos que seguir estos pasos:

Pulsamos la tecla de Windows y escribimos «Símbolo del Sistema». Entramos en el primer resultado haciendo clic derecho y eligiendo la opción «Ejecutar como Administrador». Una vez dentro escribimos «shutdown /s /f /t segundos» sin comillas.

Esto iniciará una cuenta atrás hasta el apagado del sistema desde el momento en el que pulsemos intro en el teclado. Debemos cambiar la palabra «segundos» por la cantidad de segundos que queremos que pasen hasta que se apague el equipo. Para haceros la vida un poco más fácil os recuerdo que 3.600 segundos son una hora, así que 7.200 segundos serían dos horas.

Hay otras maneras de utilizar esta función, como por ejemplo recurriendo al programador de tareas, creando un atajo y desde PowerShell, pero la del «Símbolo del Sistema» es mi favorita, y también es la más sencilla.

¿Qué pasa si me arrepiento y no quiero apagar Windows 10 o Windows 11?

Si ya has utilizado el comando pero no quieres que se produzca el apagado del PC no te preocupes, puedes cancelarlo volviendo a entrar en el «Símbolo del Sistema» e introduciendo el comando «shutdown /a» sin comillas. La letra «a» se refiere a abortar el proceso de apagado.

El proceso de apagado se realizará de forma totalmente segura, pero es importante que recuerdes que has utilizado esta función y del tiempo que tienes de margen para que no te pille haciendo algo importante con el PC justo en el momento en el que este comience a apagarse.

Cuándo es útil utilizar el apagado automático de Windows

Es una función muy útil para apagar el equipo cuando lo dejamos haciendo algo específico que sabemos que tardará un tiempo concreto, y que no podremos apagarlo manualmente una vez que termine. Por ejemplo, imagina que dejas descargando un juego de Steam y te vas de casa, es probable que el juego termine de descargarse y que tardes varias horas en llegar y apagar el PC.

En ese caso te vendría muy bien utilizar la función de apagado automático. Si el juego va a tardar en descargarse una hora puedes programar el apagado dentro de una hora y media, por darle un poco de margen ante posibles cambios en tu velocidad de descarga, y no tendrás que preocuparte por dejar el PC encendido durante varias horas hasta que vuelvas a casa.

Imagen de portada generada con IA.