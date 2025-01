EA cierra Origin, otra despedida de los 32 bits

Tras más de una década en funcionamiento, Origin, la plataforma digital de Electronic Arts (EA), cerrará oficialmente el próximo 17 de abril de 2025. La compañía ha confirmado que este cierre marca también el adiós definitivo al soporte para sistemas de 32 bits, un paso con el que EA completa la transición hacia su nueva plataforma, la EA App, diseñada exclusivamente para sistemas operativos de 64 bits, y que por lo tanto supone un paso más en la despedida de los 32 bits.

El camino hacia este cambio comenzó hace años, cuando EA presentó la EA App como una versión más moderna y optimizada para reemplazar a Origin. Sin embargo, hasta ahora se había mantenido activa una versión de Origin compatible con sistemas de 32 bits, permitiendo a los jugadores con equipos más antiguos seguir accediendo a sus juegos. La versión de 64 bits de Origin dejó de actualizarse poco después del lanzamiento de la EA App, dejando únicamente la versión de 32 bits como alternativa para los usuarios que no podían migrar al nuevo entorno.

Origin, lanzada en 2011 para competir directamente con plataformas como Steam, desempeñó un papel clave en el ecosistema digital de EA durante 14 años. Desde la gestión de bibliotecas de juegos hasta la integración con servicios como EA Access, la plataforma evolucionó para adaptarse a los cambios del mercado. Sin embargo, las limitaciones técnicas de sus versiones más antiguas y la necesidad de una experiencia más fluida llevaron a EA a desarrollar un reemplazo que cumpliera con las expectativas actuales de los jugadores.

La EA App, que está disponible exclusivamente para sistemas de 64 bits, ofrece una interfaz más limpia y funcional, además de descargas y actualizaciones en segundo plano, mejores controles parentales y la posibilidad de integrar listas de amigos de otras plataformas, como Steam, Xbox y PlayStation. Los usuarios que aún utilizan Origin podrán transferir automáticamente sus cuentas, bibliotecas de juegos, progresos y partidas guardadas simplemente iniciando sesión con sus credenciales en la nueva aplicación.

Sin embargo, esta transición puede no ser perfecta para algunos usuario. EA ha advertido que algunos mods creados para juegos gestionados desde Origin podrían no ser compatibles con la EA App, y ha recomendado a los jugadores contactar con los desarrolladores de estos mods para verificar su funcionalidad. Además, quienes aún utilicen sistemas operativos de 32 bits deberán actualizar sus equipos para poder utilizar la EA App, ya que esta no es compatible con hardware antiguo.

El cierre de Origin representa algo más que el fin de una plataforma, también es un golpe (pequeñito, pero golpe) para quienes vivimos el nacimiento y la efervescencia de los 32 bits. Y no, no porque fueran mejores que los 64, claro, sino porque se relacionan con muchas vivencias (AKA nostalgia), que ahora nos hacen sentirnos un poco más mayores.

