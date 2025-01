Si te aparece este fallo en Windows 10 tranquilo, no es grave, aunque lo parezca

La actualización de seguridad lanzada el 14 de enero ha provocado que aparezcan algunos fallos en Windows 10 y Windows 11. Normalmente Microsoft investiga los informes de errores, reconoce todos o parte de ellos, y confirma que está trabajando en una solución para los mismos. Si son especialmente graves suele dar algún tipo de solución temporal.

En esta ocasión la compañía solo ha alertado de un fallo en Windows 10 que a simple vista parece grave, ya que se manifiesta de una manera bastante impactante y muestra un mensaje de aviso que puede dejarnos con mal cuerpo. El error aparece en forma de aviso a través de Windows Event Viewer, está relacionado con SgrmBroker.exe y se muestra de la siguiente manera:

«The System Guard Runtime Monitor Broker service terminated with the following error: %%3489660935.»

Parece grave, pero por suerte no lo es. Según Microsoft si vemos este mensaje no tenemos nada de lo que preocuparnos, y de hecho solo podremos verlo si hacemos una monitorización constante de Event Viewer. En caso de que no hagamos dicha monitorización ni siquiera nos daremos cuenta del problema, porque este fallo no tiene ningún tipo de impacto negativo en nuestro PC, ni a nivel de rendimiento ni de seguridad.

Microsoft ha dicho que lanzará una actualización próximamente que resolverá este problema, aunque no ha dado una fecha concreta, así que ahora mismo solo podemos esperar. Si a pesar de todo este fallo os resulta molesto y queréis que deje de aparecer hay una manera de hacerlo:

Abre el «Símbolo del Sistema». Puedes hacerlo pulsando la tecla de Windows y escribiendo «cmd». Haz clic derecho y ejecútalo como administrador. Introduce el siguiente comando «sc.exe config sgrmagent start=disabled» (sin las comillas). A continuación introduce también este comando: «eg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SgrmBroker /v Start /d 4 /t REG_DWORD» (sin comillas). Cierra el «Símbolo del Sistema.

Estos pasos no resuelven el problema, solo desactivan el servicio System Guard Monitor Broker, lo que hace que el mensaje de error deje de aparecer. Para conseguir una solución definitiva tendremos que esperar a que Microsoft lance un nuevo parche.

La actualización del 14 de enero también solucionó algunos fallos menores y ciertos problemas de compatibilidad, así que es un parche relativamente importante, sobre todo para los que utilizan software Citrix.

Windows 10 es un sistema operativo bastante maduro que no suele dar problemas graves, pero si te está dando algún quebradero de cabeza te invito a que eches un vistazo a este artículo, donde encontrarás la solución a once problemas que se suelen producir con cierta frecuencia en dicho sistema operativo.