Macintosh: 41 años del anuncio que cambió la tecnología

¿Qué tienen en común una Super Bowl, George Orwell y el Macintosh original? Hace 41 años, Apple revolucionó no solo la informática, sino también la comunicación en el entonces incipiente mundo de la informática, con un anuncio que sigue siendo recordado como uno de los más icónicos de la historia. Emitido el 22 de enero de 1984 durante la Super Bowl XVIII, esta semana ha sido el 41 cumpleaños del anuncio, dirigido por Ridley Scott, que marcó el debut del Macintosh y dejó una huella imborrable tanto en la cultura popular como en la industria tecnológica.

En 1984, Apple era un actor emergente que se enfrentaba a una gigante IBM, líder del mercado de ordenadores personales. El Macintosh representaba la visión de Apple de una tecnología accesible y fácil de usar, diseñada para empoderar al individuo. Para transmitir este mensaje, Apple apostó por una campaña publicitaria rompedora, inspirada en la distopía de George Orwell. En el anuncio, una figura rebelde destruye la pantalla del «Gran Hermano», simbolizando la ruptura con el conformismo tecnológico de la época.

El impacto de este anuncio fue inmediato. A pesar de que el Macintosh no fue un éxito comercial inmediato, su presentación en la Super Bowl lo convirtió en un icono. Más allá de las cifras de ventas iniciales, «1984» consolidó el estilo narrativo de Apple, que sigue utilizando el storytelling como una de sus principales herramientas de marketing. Fue un hito que definió cómo las empresas tecnológicas podían comunicarse con sus audiencias y construir una identidad de marca que trascendiera los productos.

No todo fue un camino de éxitos. Al año siguiente, Apple lanzó un nuevo anuncio durante la Super Bowl, titulado «Lemmings», para promocionar el Macintosh Office. Sin embargo, este intento por repetir el impacto de «1984» no funcionó como esperaban. El tono oscuro del anuncio, que mostraba a ejecutivos con los ojos vendados cayendo por un precipicio, fue percibido como arrogante y ofensivo, lo que llevó a una reacción negativa tanto del público como de la crítica. Aunque «Lemmings» no logró el efecto deseado, fue una lección para Apple, que ajustó su enfoque publicitario en los años posteriores.

El legado del Macintosh y de su icónico anuncio de 1984 sigue vivo, incluso en campañas contemporáneas. En 2020, Epic Games utilizó la estética de «1984» para criticar a Apple en su conflicto sobre las políticas de la App Store. La campaña, titulada «Nineteen Eighty-Fortnite», parodiaba el famoso anuncio de Apple, pero esta vez presentando a la compañía como el «Gran Hermano» que intentaba controlar a los desarrolladores. Este paralelismo no solo muestra el impacto duradero del anuncio original, sino que también subraya cómo las dinámicas de poder en la tecnología siguen siendo un tema central hoy en día.