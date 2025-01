Si estás pensando comprar una GeForce RTX 5080 pero tienes dudas porque no sabes si tu fuente de alimentación podrá con ella tranquilo, en este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber. También hablaremos de otras cosas importantes para que te asegures de que podrás sacarle el máximo partido a esta tarjeta gráfica, como la CPU ideal para acompañarla.

Lo primero que debemos tener en cuenta es el TGP de la GeForce RTX 5080, siglas de «total graphics power», es decir, el consumo total que puede tener esta tarjeta gráfica en condiciones de uso normales. Su TGP es, según NVIDIA, de 360 vatios, lo que significa que es un poco más alto que el de la GeForce RTX 4080 SUPER, pero más bajo que el de la GeForce RTX 4090.

Ese dato ya nos sirve como referencia para tener claro qué fuente de alimentación vamos a necesitar, aunque la decisión final dependerá del resto de componentes que estemos utilizando en nuestro PC. Cosas como el procesador que tengamos montado pueden influir mucho, y por tanto también lo vamos a tener en cuenta en este artículo.

Necesitarás una fuente de 850 vatios para mover la GeForce RTX 5080

Ese será el nivel recomendado, aunque esto dependerá del resto de componentes de tu PC, como dije anteriormente. Por ejemplo, si tenemos un PC compuesto por un Ryzen 5 7600X, 32 GB de DDR5, un SSD M.2 NVMe, una GeForce RTX 5080, seis ventiladores de 120 mm y un kit de refrigeración líquida de 360 mm el consumo medio rondará los 580 vatios.

En ese caso con una fuente de alimentación de calidad de 700 vatios iremos sobrados. Sin embargo, si tenemos esa misma configuración pero con un Intel Core i9-14900K el consumo subirá a 765 vatios, y en este caso sí que necesitaremos esa fuente de alimentación de 850 vatios que indicamos como nivel recomendado.

La diferencia que puede marcar el consumo del procesador es muy grande, y por eso es necesario diferenciar entre diferentes escenarios. En este artículo os he puesto los dos extremos, un consumo bajo con el Ryzen 5 7600X y un consumo alto con el Intel Core i9-14900K para que tengáis dos referencias claras, y que estas os ayuden a tomar la decisión correcta.

Es importante recordar que la fuente de alimentación debe tener un conector de alimentación de 16 pines, y que este debe ser capaz de suministrar una potencia máxima de 450 vatios. Os digo esto porque no todas las fuentes de alimentación que se comercializan con una potencia de 700 vatios tienen dicho conector, y no todas tienen la misma calidad.

Si nuestra fuente no tiene el conector de 16 pines no pasa nada, podremos utilizar el adaptador de tres conectores de 8 pines que incluyen todas las GeForce RTX 5080, pero estéticamente no quedará tan bien ni tan limpio como utilizar un único conector de 16 pines que sale directamente de nuestra fuente.

Cuánto espacio ocupa y qué procesador necesito

El espacio necesario dependerá del modelo exacto de GeForce RTX 5080 que estemos utilizando, ya que no todos tendrán el mismo formato ni el mismo tamaño. Como referencia vamos a tomar en este artículo la Founders Edition, que tiene unas medidas de 30,4 cm de largo, 13,7 cm de ancho y ocupa dos ranuras de expansión.

Ese modelo cabrá sin problemas en la mayoría de los chasis del mercado, así que salvo casos muy concretos el espacio no será un factor limitante. Por el calor tampoco tenemos que preocuparnos, porque la GeForce RTX 5080 es una tarjeta gráfica bastante fresca que suele moverse en la franja de los 64 grados C de media, así que no supone una fuente importante de calor que afecte al resto de componentes.

En nuestro análisis de la GeForce RTX 5080 vimos que es una tarjeta gráfica muy potente, así que necesita de un procesador capaz de seguirle el ritmo. No es necesario contar con un procesador tope de gama para sacarle un buen partido, pero sí que es recomendable con un Ryzen 7 7700 o un Intel Core i5-13600K para no tener ningún cuello de botella grave.

Si tenemos pensado utilizar NVIDIA DLSS Super Resolution, algo que es muy recomendable por las mejoras que consigue tanto a nivel de rendimiento como de calidad de imagen, la resolución de renderizado bajará en función del modo que hayamos activado, y en este caso el procesador tendrá mayor impacto en el rendimiento de la tarjeta gráfica.

Por ejemplo, con DLSS en modo rendimiento bajo resolución 4K la resolución real de renderizado será 1080p. En este caso un procesador más potente nos dará un mayor rendimiento, y lo ideal sería contar con un Ryzen 7 7800X3D o un Intel Core i9-14900K.