El OPPO Find N5 es un móvil plegable que destaca por su extrema delgadez. Acaba de ser lanzado al canal internacional por la firma china y además de fino, cuenta con otras características que van a interesar al consumidor que busque la gama alta y esté dispuesto a pagarlo, porque no va a ser barato.

Dice OPPO que ha producido el móvil plegable «más delgado del mundo». Y es que su grosor desplegado es de solo 4,21 mm, mientras que cuando está completamente plegado, su grosor es de 8,93 mm. Como ejemplo, decir que solo es un poco más grueso que un Apple iPhone 16 Pro Max, que tiene 8,25 milímetros de grosor y obviamente no es plegable. Su peso de 229 gramos no es lo más ligero del mercado, pero no está nada mal para su gran tamaño y formato tipo libro.

OPPO Find N5, más allá de la delgadez

Lo nuevo de OPPO tiene una pantalla OLED principal de 8,12 pulgadas que se despliega con un sistema de bisagra fabricado en titanio, que la firma dice haber reforzado para hacerlo 2,2 veces más resistente. Ofrece una resolución nativa de 2.480 x 2.248 píxeles y su brillo máximo es de 2100 nits. La pantalla frontal también es OLED (LTPO), con 6,62 pulgadas y resolución nativa de 2.616 x 1.140 píxeles. Ambas disponen de una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Su hardware interno también es de alto perfil, con un SoC Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, emparejado con 12/16 GB de RAM y capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 Tbyte. Está alimentado por una batería de 5.600 mAh (muy buena capacidad para ser un plegable y necesaria para su hardware) con carga por cable de 80 W y una carga inalámbrica de 50 W.

Las capacidades de fotografía desarrolladas junto al especialista Hasselblad, hablan de un sistema principal con triple sensor, uno primario de 50 megapíxeles, una cámara telefoto periscópica de 50 megapíxeles y una cámara ultra ancha de 8 megapíxeles. En la parte frontal, hay una cámara para autofotos de 8 megapíxeles. No faltan las funciones de IA integradas que abundan ya en todo móvil y modos especiales para retratos y otros. Otros detalles a destacar son los altavoces estéreo y la resistencia al agua IPX8/IPX9. Dice la firma que es el primer teléfono plegable que ha sido probado para soportar chorros de agua a temperaturas extremas).

El OPPO Find N5 usará el sistema operativo ColorOS 15 propio (basado en Android 15) y se comercializará en dos acabados de color. Estará disponible para pedidos anticipados el 21 de febrero, para una disponibilidad global que comenzará el 28 de febrero. No tenemos precio para España, pero se habla de unos 1.800 dólares al cambio.