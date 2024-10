El Snapdragon 8 Elite es el chipset para móviles más poderoso creado nunca por Qualcomm. La firma de semiconductores lo acaba de presentar en el Snapdragon Summit 2024 y apuesta -cómo no- por más inteligencia artificial, aunque a nivel de características su mayor novedad son los nuevos núcleos de CPU que incluyen y que tienen el objetivo de acortar la distancia de rendimiento entre smartphones y PCs.

Si te suena el nombre de ‘Elite’ asociado a los Snapdragon es porque Qualcomm los estrenó hace unos meses para los nuevos portátiles para la plataforma Copilot+ PC. Esos SoCs montan los núcleos de CPU ‘Oryon’, que precisamente son la mayor novedad de los Snapdragon 8 Elite. Para entendernos, Qualcomm los ha trasladado ahora desde portátiles a móviles y tablets.

Snapdragon 8 Elite, más rendimiento

El chip de Qualcomm usa la misma arquitectura que en PCs, con CPU de ocho núcleos (dos Prime con frecuencia de hasta 4,32 GHz y seis Perfomance hasta 3,53 GHz). La compañía promete amplias mejoras de rendimiento de procesamiento bruto, en gráficos y en tareas que impliquen tareas de IA.

En comparación con el SoC móvil más potente hasta la actualizada, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, promete:

Mejoras de la CPU

Aumento del 45 % en el rendimiento de un solo núcleo

Aumento del 45 % en el rendimiento multinúcleo

44% de ahorro de energía

Mejoras en la GPU

Mejora general de gráficos del 40 %

Mejora del trazado de rayos del 35 %

40% de ahorro de energía

Mejoras de la NPU

NPU un 45 % más rápida

Mejora del rendimiento por vatio en un 45 %

Qualcomm asegura que los nuevos chips consumen aproximadamente un 27% menos de energía que el Snapdragon 8 Gen 3, con las mejoras de rendimiento señaladas. Impresionante, si cumplen… que ya sabes que las promesas de marketing no suelen plasmarse en el mundo real. Además, conviene recordar que aunque los nuevos chips para móviles usen la misma arquitectura que los procesadores para portátiles Snapdragon X Elite y Snapdragon X Plus de Qualcomm, éstos están diseñados para PCs con baterías más grandes y mejores sistemas de refrigeración, por lo que no podrás acometer las mismas tareas. Pero las líneas entre móviles y PCs se van difuminando. Siempre que se cumplan las promesas de Qualcomm.

Otras características de interés son las de conectividad y para ellas se incluye un sistema de módem-RF Qualcomm Snapdragon X80 con conectividad 5G para velocidades de descarga de hasta 10 Gbps y cargas de hasta 3,5 Gbps. También un sistema inalámbrico FastConnect 7900 con soporte para “Wi-Fi 7 mejorado por IA”.

También incluye mejoras para soporte de cámaras con captura de fotografías de hasta 320 megapíxeles (o captura de vídeo de hasta 4K a 120 fps) y funciones de fotografía mejoradas con IA. Soporta audio sin pérdida de 24 bits y 96 kHz, y pantallas 4K (a 60 Hz) o pantallas con tasas de refresco de 240 Hz (con resoluciones QHD+).

¿Móviles con Snapdragon 8 Elite?

Los primeros dispositivos con los nuevos chipsets se anunciarán «en las próximas semanas». Por lo que se está anunciando, contarán con una gran adopción para motorizar la gama más alta de todos los fabricantes que trabajan con Android y compran a Qualcomm algunos de sus chips. En una lista no exhaustiva puedes incluir a Samsung (Galaxy S25), ASUS (ROG Phone 9), Honor (Magic 7), iQOO, OnePlus, Oppo, RealMe (GT 7 Pro), Vivo y Xiaomi para la serie 13.

Apunta realmente muy bien estos Snapdragon 8 Elite, pero lo dicho: siempre que el marketing se traslade al mundo real. Algo que no ha sucedido con los chipsets usados en ordenadores portátiles.