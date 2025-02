La última generación de móviles de Samsung, Galaxy S25, puede estar acaparando todos los focos, pero el hardware de poco serviría sin un sistema operativo, servicios y aplicaciones capaces de extraer su potencial. Aquí es donde brilla One UI 7, la última versión de la interfaz creada sobre Android 15.

Todos los fabricantes que licencian Android desarrollan sus propias interfaces sobre el sistema de Google. Varían bastante en calidad y también en cuanto a los cambios realizados sobre el Android de serie que publica Google. Por ejemplo, Amazon llega al extremo de profundidad con un Fire OS que incluso elimina por defecto el acceso a las aplicaciones y servicios de Google, mientras que en el lado de la ligereza destacan otras como la de Motorola. En el medio, hay de todo.

Samsung, como el resto de proveedores, comenzó estas soluciones con una simple capa de software conocida como TouchWiz, pero con el tiempo ha desarrollado un gran ecosistema de software, como corresponde al primer vendedor mundial de smartphones en lucha cerrada con Apple. Para muchos, es el más completo (y mejor) del mercado.

Y ya no solo en móviles, porque en el anuncio de la nueva versión otra de las novedades fue que el One UI 7 llegaría a televisores, electrodomésticos y otros dispositivos de la marca. Más interesante aún es que la implementación de las nuevas políticas de soporte de Samsung que se concretarán en esta versión y que ofrecerán hasta siete años de actualizaciones de versiones y seguridad.

Funciones de One UI 7 que te van a gustar

Si has comprado ya un flamante S25 o eres de los atrevidos que se apuntaron a la versión beta para probarlo sobre un modelo anterior, ya habrás podido ver las novedades, que además de las generales ofrecidas por el Android 15 que se usa como base, incluyen un nuevo diseño de la interfaz, el menú de inicio y la pantalla de bloqueo; mejor funcionamiento general; mejora de la personalización; mayor agilidad de las notificaciones; aumento de la capacidad de la grabación de llamadas o los avances en multitarea. También todo lo relacionado con la IA, características añadidas a Galaxy AI que se suman a la integración de Google Gemini. Mucho que ver y mucho que probar, aunque hay funciones que nos gustan especialmente y que te vamos a señalar.

Expansión de Good Lock

Si has usado un teléfono Samsung, sabes cómo Good Lock y sus módulos añaden poderosas opciones de personalización. A pesar de su utilidad, no viene preinstalado en los teléfonos de Samsung sino que hay que descargarlo desde la Galaxy Store. Con One UI 7, Samsung ha anunciado que estará disponible para su descarga a través de la tienda de Google, Play Store, y ampliará su disponibilidad a todas las regiones.

Para la nueva interfaz, se han renovado casi todos los módulos, así como la aplicación principal Good Lock. Los módulos han ganado más opciones de personalización, como la capacidad de modificar los gestos de la pantalla de inicio, un panel Edge más flexible y un amplio etc.

App de cámara renovada

Samsung ha renovado su aplicación Cámara con One UI 7. No se han incluido nuevas características que podamos destacar como grandes novedades, porque el objetivo ha sido hacerla más sencilla y fácil de usar. Además, los cambios mejoran la usabilidad con una sola mano, lo que siempre es bienvenido ante el gran tamaño de los móviles actuales.

Con el nuevo diseño, todos los controles principales de la cámara ahora están en la parte inferior, escondidos en un menú expandible. Los modos Retrato, Foto y Video se ven de manera predeterminada, mientras que la pestaña ‘Más’ permite acceder al resto de modos.

Para acceder a otros controles de la cámara, como Ajustes, flash, temporizador, relación de aspecto, resolución y el resto, se puede pulsar un botón de menú junto a los botones de zoom. Este menú consolida casi todas las opciones que había anteriormente en la barra superior de One UI 6. Ahora, la barra superior solo incluye botones para flash, resolución y fotos en movimiento.

Los modos de fotografía y vídeo Pro cuentan con controles más sencillos para una mejor usabilidad. Samsung también ha añadido un nuevo control de zoom en el modo de vídeo para facilitar su uso. Lo dicho, no hay grandes novedades, pero la reorganización facilitará el manejo de una aplicación central de todo smartphone.

Cajón de aplicaciones vertical

Samsung era el único fabricante importante que mantuvo un cajón de aplicaciones vertical y paginado en sus teléfonos móviles. Precisamente con un módulo Good Lock que permitía cambiarlo, pero con el tiempo se eliminó esta funcionalidad.

Una de las nuevas funciones de One UI 7 es que agrega oficialmente un cajón de aplicaciones vertical al lanzador original de Samsung. Incluso puedes cambiar entre estilos horizontales y verticales. Para utilizar el cajón de aplicaciones vertical, deberás ordenar las aplicaciones alfabéticamente. Y si utilizas la opción de orden personalizado, el iniciador cambiará a un diseño vertical. Debe mejorar diseño e implementación, pero es una función interesante.

Now Bar

Como parte de la renovación del menú de inicio y la pantalla de bloqueo, Samsung ha introducido la función Now Bar, que viene a ser algo similar a la Live Activities de los iPhone de Apple, pero con más funciones incorporadas. La Now Bar se encuentra en la parte inferior de la pantalla de bloqueo de One UI 7 para facilitar el acceso y también es visible si usas el modo de pantalla siempre activa, Always On Display.

Puedes cambiar entre varias actividades de la Now Bar deslizando el dedo hacia arriba y si tocas una actividad en curso de la Now Bar, se amplía con más detalles y controles. Además de notificaciones en vivo como resultados deportivos, Now Bar puede mostrar música y rutinas y proporcionar actualizaciones de contenido personalizadas como instrucciones de navegación de Google Maps, notificaciones de Samsung Health y más.

Como complemento, también incluye Now Brief, que ofrece un resumen basado en inteligencia artificial de información importante, como recordatorios de próximos vuelos y eventos. De manera predeterminada, mostrará una notificación cuando te despiertes y cuando te vayas a dormir, aunque esto es totalmente personalizable como el resto.

En el lado de la practicidad y la usabilidad, decir que al ofrecer acceso instantáneo a las notificaciones más importantes, Now Bar reduce la necesidad de desbloquear constantemente el dispositivo y permite a los usuarios acceder a información clave sin esfuerzo.

Animaciones del sistema

Otra de las mejoras incluidas como parte de la renovación general de la interfaz de usuario, es que Samsung se pone a la altura de la competencia al ofrecer animaciones del sistema más fluidas que las versiones anteriores de One UI. Las nuevas animaciones se ven más optimizadas y cohesivas, y agregan un toque de refinamiento a la interfaz general.

Estos cambios está en consonancia con el nuevo menú de inicio y los nuevos iconos del sistema, que añaden una capa extra de refinamiento a la interfaz y le dan un aspecto más fresco y moderno.

Configuración rápida

El panel de configuración rápida se ha rediseñado y ahora cuenta con más opciones de personalización. Como sucede con interfaces de otros fabricantes (especialmente los proveedores chinos que las usan) ahora está disponible la opción de dividir los paneles de notificaciones y ajustes rápidos en dos partes.

Este modo «doble» es opcional y se mantiene la opción más clásica. Se puede deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio para acceder al panel de notificaciones, mientras que si deslizar el dedo desde la esquina superior derecha abrirá el panel de Configuración rápida. El panel de Ajustes rápidos ahora cuenta con una barra de control de volumen debajo de los mosaicos para un fácil acceso con una sola mano. Gracias a la flexibilidad adicional añadida a la interfaz, puedes mover todos los botones y alternar en el panel de ajustes como quiera el usuario.

Más IA (y mejor)

One UI 7 aporta una integración más profunda con las funciones que proporciona el ecosistema Galaxy AI, la gran apuesta de Samsung para llevar las tecnologías de inteligencia artificial a un buen número de las tareas que realizamos en un móvil inteligente y cuya capacidad depende especialmente del modelo de Google, Gemini.

En los Galaxy S25, se puede usar Gemini para ejecutar varios comandos a la vez que funcionan en varias aplicaciones. Mejor aún, la interfaz incluye extensiones Gemini para muchas aplicaciones estándar de Samsung, como Calendario, Recordatorios, Notas o Reloj. El acceso a Gemini también se ha mejorado y puede realizarse con una pulsación prolongada del botón de encendido de los móviles Galaxy.

También se han mejorado muchas de las funciones existentes de Galaxy AI. Como ejemplo, las herramientas de escritura ahora están integradas de forma nativa en el sistema operativo, por lo que puedes activarlas fácilmente en casi todas las aplicaciones. Otro ejemplo es la transcripción de llamadas disponible como parte de Galaxy AI y compatible con más de 20 idiomas incluido el español. Puede parecer cambios ligeros, pero la integración de la IA es imparable y -en el futuro- cambiará la manera en la que usamos los teléfonos móviles.