Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLX)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

The Division 3: ¿qué PC necesitarás para jugarlo y posible fecha de lanzamiento?: The Division 3 está en desarrollo y promete llevar la franquicia a un nuevo nivel. Aunque Ubisoft aún no ha revelado todos los detalles, ya hay estimaciones sobre sus requisitos en PC y una posible ventana de lanzamiento.

Corsair te ayuda a ahorrar este mes: Corsair ha lanzado una campaña de ofertas con descuentos en una amplia gama de productos. Si estabas pensando en renovar tu setup, es el momento perfecto para encontrar desde periféricos hasta componentes de alto rendimiento a precios reducidos.

Windows 12: todo lo que sabemos hasta el momento: Windows 12 empieza a tomar forma, y cada vez surgen más detalles sobre sus novedades. Microsoft apuesta por la inteligencia artificial y mejoras en la experiencia de usuario, pero ¿qué más podemos esperar de su próximo sistema operativo?

Apple presenta el iPhone 16e: más potente, con botón Acción y sin rastro del «barato»: Apple ha revelado el iPhone 16e, una versión más potente que incorpora el botón Acción y deja atrás el diseño clásico del iPhone SE. Sin rastro de un modelo realmente asequible, este lanzamiento marca un cambio en la estrategia de la compañía.

GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G, análisis: sin compromisos: GIGABYTE apuesta fuerte por el formato compacto con la RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G. ¿Puede una tarjeta de este tamaño ofrecer un rendimiento sin concesiones? Lo analizamos en detalle.

Las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday: Un nuevo Red Friday llega con descuentos en tecnología, gaming y componentes para PC. Si estás buscando actualizar tu equipo o hacerte con un nuevo gadget, aquí encontrarás las mejores ofertas de la semana.

Así es Linux funcionando sobre una Nintendo NES de 8 bits: ¿Es posible ejecutar Linux en una consola de hace casi 40 años? Un proyecto sorprendente ha llevado el sistema operativo del pingüino a una Nintendo NES de 8 bits, demostrando hasta dónde puede llegar la creatividad de la comunidad retro.

Siete funciones de One UI 7 que la confirman como la interfaz Android más completa: Samsung sigue mejorando su capa de personalización con One UI 7, incorporando nuevas funciones que la hacen más completa y versátil. ¿Qué novedades trae y cómo se compara con otras interfaces de Android?

