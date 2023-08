Primer vistazo a One UI 6, la interfaz de Samsung para Android 14

Samsung lanzó la semana pasada el programa beta pública de One UI 6, la nueva interfaz de usuario que la firma surcoreana está desarrollando sobre Android 14. El programa de prueba se ha retrasado posteriormente, pero al menos nos ha permitido conocer sus principales características.

Como sabes, casi todos los fabricantes que licencian el Android de Google desarrollan capas de software adicionales con el que personalizar sus dispositivos móviles. Algunos muy ligeramente, como Motorola que quizá sea el que ofrece el Android más ‘puro’, mientras que otros como Amazon se sitúan en el otro lado con un Fire OS que incluso elimina por defecto el acceso a las aplicaciones y servicios de Google.

Novedades de One UI 6

Samsung se sitúa en un término medio, permitiendo acceso a todo lo de Google, pero ofreciendo alternativas en todos los campos, con una interfaz de usuario propia y todo un elenco de aplicaciones y servicios añadidos. Ciertamente, como corresponde al primer fabricante mundial de móviles, es el fabricante que más invierte en el terreno del software.

Con el lanzamiento de la versión final de Android 14 a la vuelta de la esquina, los fabricantes tienen avanzado en distintos grados sus interfaces propias y el One UI 6 es una de ellas y según Samsung, se ha centrado en tres áreas principales: facilidad de uso, aplicaciones y diseños de funciones más optimizados, y opciones de personalización más amplias.

Particularizando en las novedades, sabemos de la renovación completa de la forma en que se ven las notificaciones y el panel de configuración rápida. También hay una nueva fuente predeterminada, nuevos emoji, nuevo widget de cámara personalizado que permite preseleccionar un modo de cámara y una ubicación de almacenamiento, y también la opción de configurar diferentes pantallas de bloqueo según el modo y la rutina actual del usuario.

Hay otras novedades que son generales de Android 14 y que Samsung combinará en One UI 6, como la mejor gestión del bloatware (que ya era hora porque Android, como Windows, tiene para dar y tomar) y los cambios en las claves de acceso con la compatibilidad con Credential Manager y Passkeys, simplificando el proceso de autenticación y mejorando la seguridad frente a las típicas contraseñas.

También sabemos del cambio automático en sistemas de doble SIM; la optimización de apps en plegables; escala de texto del sistema hasta el 200% o reserva de los servicios en primer plano únicamente para las tareas de mayor prioridad.

¿Cuándo estará disponible y para qué móviles?

Teniendo en cuenta que la versión final estable de Android 14 estará disponible en septiembre, apunta –como sucedió en 2022 con One UI 5– octubre como lanzamiento de la interfaz de Samsung. En cuanto a móviles, en este artículo publicamos un listado de los modelos que serán actualizados con One UI 6. No es un listado oficial, pero no va a variar demasiado teniendo en cuenta que Samsung soporta actualizaciones hasta tres generaciones anteriores. Esperemos que Samsung vuelva a lanzar pronto el programa beta y podamos probarlo.