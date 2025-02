Razer Freyja y Razer Kraken V4 Pro, análisis: sensaciones

El pasado mes de octubre os hablamos de Razer Sensa HD, una tecnología que nos permitirá disfrutar de una experiencia de gaming más inmersiva a través de periféricos como Razer Freyja y Razer Kraken V4 Pro.

En aquel artículo os explicamos en qué consiste esta tecnología, y vimos cómo pueden marcar la diferencia estos dos periféricos. Hoy tenemos listo un análisis de ambos, y estamos preparados para contaros qué nos han parecido.

He probado ambos periféricos de forma conjunta porque la verdad es que están diseñados para complementarse a la perfección. Los auriculares Razer Kraken V4 Pro ofrecen un sonido de primer nivel, y además generan una respuesta háptica en la zona de las almohadillas interpretando el sonido que genera cada juego, y Razer Freyja es un respaldo acolchado que cuenta con motores integrados capaces de generar diferentes respuestas hápticas a partir del sonido.

Utilizando ambos tenemos cubiertas tanto la cabeza como la espalda. Esto, unido al aislamiento que podemos conseguir con los auriculares Razer Kraken V4 Pro, genera una experiencia única y mucho más inmersiva, y proporciona un conjunto de sensaciones mucho más completo.

Especificaciones de Razer Freyja

Respaldo acolchado con respuesta háptica.

Cuatro motores hápticos en la zona de la espalda y dos en la base del asiento.

Conectividad Bluetooth y Razer HyperSpeed Wireless.

Indicador LED y botones de encendido y control de respuesta háptica.

Sistema de gestión de cableado con liberación segura para prevenir tirones.

Correas ajustables para sujetarlas a la silla fáciles de utilizar.

Compatible con Razer Synapse y Razer Nexus.

Se recomienda su uso por parte de usuarios con un peso inferior a 136 kilogramos.

Alimentación a través de un enchufe de 230 voltios.

Compatibilidad universal a través de la conversión en tiempo real de sonido a respuesta háptica, y perfiles dedicados en 20 juegos al momento de escribir el análisis.

Análisis externo e instalación

Razer Freyja nos llegó en una caja que había sufrido los trotes clásicos de pasar por varias agencias de transporte, aunque por suerte el periférico no presentaba ningún daño apreciable a simple vista. La caja es bastante grande, y es normal, porque el periférico también tiene un tamaño considerable.

En su interior nos encontramos con el respaldo Razer Freyja y el adaptador de alimentación. Razer también ha incluido un conjunto de cabezas de enchufe para diferentes países, así como el dongle USB para disfrutar de la conectividad Razer HyperSpeed Wireless en la banda de 2,4 GHz. Esta es la conexión que utilizaremos en el análisis.

Las sensaciones que transmite al tacto el respaldo Razer Freyja son buenas. Es suave, tiene la calidad de acabados que cabe esperar de un producto Razer, y su combinación de colores negro con pequeños toques de verde le permite encajar sin problemas con casi cualquier estilo de escritorio.

Razer ha utilizado una tela muy suave que facilita la transpiración, y ha combinado una estructura rígida con un buen acolchado para conseguir una experiencia cómoda y equilibrada. El acolchado se está bien repartido por toda la superficie tanto del respaldo como del asiento, y tiene el grosor y la calidad suficiente para evitar que los motores hápticos puedan llegar a molestarnos.

La ergonomía se ha cuidado al milímetro, y se han acolchado debidamente todas las zonas de apoyo donde se suele distribuir normalmente el peso de nuestro cuerpo cuando estamos sentados. Esto es muy importante para conseguir que la experiencia de uso sea realmente cómoda incluso tras largas sesiones de juego.

Razer recomienda utilizar el respaldo Razer Freyja con sus sillas, pero también confirma que este es compatible con sillas de otras marcas. En este análisis he querido comprobarlo, y por ello he utilizado una silla de una marca rival, Newskill.

Lo primero que os recomiendo, antes de instalar el Razer Freyja, es localizar primero un enchufe cercano. Esto fundamental, porque dependiendo de dónde tengáis vuestro PC puede que os haga falta un extensor de cable. En mi caso no fue necesario, pero os aviso porque es un detalle importante a tener en cuenta, no sea que compréis un Razer Freyja y cuando os llegue a casa no podáis disfrutarlo en el momento porque el enchufe os pille demasiado lejos.

El cable de alimentación va conectado a una toma que sale por el lado izquierdo del respaldo, y utiliza un sistema de protección que previene daños por tirones accidentales al ser de fácil liberación. Es bastante largo, así que salvo casos extremos no tendréis problemas para llegar a un enchufe.

La colocación e instalación del Razer Freyja en una silla es muy sencillo. El respaldo viene con correas integradas en las zonas clave, así que solo tendremos que colocarlo sobre la silla e ir atando cada una de esas correas utilizando los cierres por presión. Hay un total de tres correas, dos en el respaldo y una en el asiento, y una vez colocadas y debidamente ajustadas la sujeción que ofrecen es buena.

Ahora solo tenemos que conectarlo a la red eléctrica y listo. Para controlar el respaldo tenemos un sistema de botones integrado en la zona izquierda, donde se encuentran el botón de encendido y otros botones dedicados que nos permite controlar la intensidad de la vibración y alternar entre la conectividad en 2,4 GHz y Bluetooth.

El último paso para empezar a disfrutar de Razer Freyja es conectarlo a través de Bluetooth o Razer HyperSpeed Wireless, y descargar la aplicación Razer Synapse, que es totalmente gratuita y nos permite realizar diferentes ajustes de una manera sencilla, como por ejemplo regular la intensidad de la respuesta háptica de forma individual y en incrementos unitarios (+1/-1) de 0 a 100.

Podéis ampliar la galería haciendo clic en ella.

Especificaciones de Razer Kraken V4 Pro

Auriculares gaming de gama alta con respuesta háptica.

Almohadillas fabricadas en espuma viscoelástica recubiertas de piel sintética suave.

Orejeras regulables en altura, inclinación y giro.

Dos motores de respuesta háptica, uno en cada auricular.

Diafragmas Razer TriForce de biocelulosa de 40 mm.

Micrófono plegable de banda ancha Razer HyperClear.

Sonido envolvente THX Spatial Audio.

Conectividad inalámbrica a través de Bluetooth 5.3 y Razer HyperSpeed Wireless en la banda de 2,4 GHz. Sonido simultáneo.

También se puede conectar por cable a un puerto USB Type-A y a un jack de 3,5 mm, lo que le confiere una compatibilidad universal.

Sistema de iluminación LED RGB de nueve zonas personalizable con tecnología Razer Chroma.

Respuesta de frecuencia: 20 Hz-28 kHz.

Impedancia: 32 ohmios.

Sensibilidad: 98 dB SPL.

Micrófono unidireccional retráctil. Puede guardarse completamente en el auricular.

Respuesta de frecuencia del micrófono: 100 Hz-10 kHz.

Impedancia del micrófono: 2.200 ohmios.

Sensibilidad del micrófonos: -42dB (+/- 3 dB).

Batería integrada con hasta 50 horas de autonomía. Hasta 13 horas con iluminación LED RGB y respuesta háptica activadas.

Incluye una base de control con pantalla OLED.

Análisis externo e instalación

Los auriculares Razer Kraken V4 Pro dejan claro, desde el momento en el que los sacamos de la caja, que son un producto premium. En la caja se incluye, además de los auriculares, una base o estación de control, que ofrece un conjunto de funciones muy interesantes, y el cableado necesario para la carga de la batería los auriculares y para la conexión de dicha base.

Estos auriculares son de tipo circumaural, lo que significa que cubren completamente la oreja y los aíslan del exterior, algo positivo cuando hablamos de soluciones para juegos, porque nos permitirá disfrutar de una experiencia más inmersiva. Las sensaciones que transmite al tacto son excelentes, gracias a la consistencia de la espuma viscoelástica y a la suavidad de la piel sintética.

La solidez estructural tampoco se queda atrás. Razer ha hecho un buen trabajo en este sentido, y lo mismo puedo decir de la ergonomía, ya que estos auriculares son regulables en altura, inclinación y giro. La diadema está acolchada, pero a diferencia de los auriculares está terminada en tela suave, un material que personalmente me gusta mucho más para hacer contacto con el cabello.

Ambos auriculares integran un sistema de iluminación LED RGB totalmente personalizable de nueve zonas. En el auricular derecho tenemos el botón de control de la interfaz Sensa HD para la respuesta háptica, y también hay un botón multifunción que nos sirve para controlar cosas como el ecualizador y la conectividad inalámbrica.

El auricular izquierdo es el que más cosas integra, puesto que en él podemos encontrar el micrófono retráctil, el conector USB Type-C, el botón de encendido, el control de volumen y el botón para silenciar el micrófono en caso de que no queramos usarlo. Me gusta el concepto de micrófono retráctil, ya que es más cómodo que un micrófono extraíble, y no tenemos ningún riesgo de perderlo.

Saltando a la estación de control, nos encontramos con una solución muy interesante que nos ofrece diferentes opciones de personalización, y que da un toque de distinción a los auriculares Razer Kraken V4 Pro. Cuenta con un panel OLED monocromo, integra una rueda de volumen y un botón que nos permite alternar entre diferentes opciones de ajustes. Sirve como enlace inalámbrico con nuestro PC, y se conecta vía USB Type-C.

Tiene un diseño trapezoidal y está terminada en color negro, lo que se traduce en un acabado elegante que queda bien en cualquier escritorio. Con esta base de podemos:

Controlar el nivel de volumen.

Elegir entre cuatro perfiles de ecualizador de sonido (juegos, música, películas y personalizado).

Alternar entre cuatro perfiles hápticos: controlado, equilibrado, dinámico y personalizado.

Regular la intensidad háptica.

Cambiar la fuente de entrada y el nivel del tono local del micrófono.

Controlar el equilibrio entre el sonido del juego y el volumen del chat de voz.

Regular y controlar el brillo de la iluminación LED RGB y el del panel OLED.

El proceso de instalación y configuración también es muy sencillo. Podemos utilizar los auriculares tanto por cable como de forma inalámbrica. Que cuenten con la opción de conectarlos por jack de 3,5 mm representa, en mi humilde opinión, un gran valor, ya que los convierte en unos auriculares todoterreno con soporte universal.

Podéis ampliar la galería haciendo clic en ella.

No obstante, para sacarles el máximo partido y disfrutar de la mejor experiencia posible lo ideal es conectarlos de forma inalámbrica e instalar la aplicación Razer Synapse, que es totalmente gratuita y nos permitirá controlar numerosos ajustes a nivel de sonido, micrófono, respuesta háptica, iluminación LED RGB y también elementos de la estación de control, como por ejemplo el nivel de brillo y la animación de inicio que queremos mostrar.

Experiencia de uso con Razer Freyja y Razer Kraken V4 Pro

En este análisis he realizado tres tipos de pruebas diferentes, y la primera es ese primer contacto y mi experiencia general con ambos en cuanto a configuración, comodidad en general y las sensaciones que me dejaron después de varios días de uso, ya que todo esto es muy importante y forma parte también del análisis.

El respaldo se integra en la silla sin ningún tipo de problema, y las primeras sensaciones al sentarnos son muy positivas. Es cómodo, y el acolchado cumple a la hora de disimilar los motores hápticos, aunque esto varía en función de la posición que adoptemos y de nuestro peso. En mi caso, peso 79 kilogramos, para que tengáis una referencia.

La comodidad se mantiene con el paso de las horas, y de los días, pero el Razer Freyja no está diseñado para tenerlo montado en la silla de forma permanente. Esto generará además un desgaste innecesario, así que os recomiendo que solo lo montéis cuando vayáis a utilizarlo para jugar, y que lo desmontéis cuando hayáis terminado. Este proceso solo os llevará un par de minutos.

Saltando a los Razer Kraken V4 Pro, el ajuste y la ergonomía que ofrecen es sobresaliente. Son muy cómodos y tienen un tacto fantástico. Su peso es un poco elevado, pero estoy acostumbrado a utilizar auriculares de más de 350 gramos, así que no me supone ningún problema. Estéticamente son muy atractivos, y la iluminación LED RGB está a la altura del conjunto.

Vamos ahora con la segunda prueba, que se centra en la calidad de sonido que ofrecen los auriculares Razer Kraken V4 Pro. La calidad que alcanzan estos auriculares está a la altura de la gama y del precio en el que se encuadran, ya que consiguen unos bajos intensos, agudos bien definidos y una separación de instrumentos excepcional.

Mención especial merece la tecnología THX Spatial Audio, que marca una gran diferencia en juegos. Esta nos brinda un sonido posicional de alta calidad que nos permite identificar de dónde proceden diferentes ruidos, desde pisadas y disparos hasta explosiones. Mejora notablemente la inmersión, y puede darnos cierta ventaja.

Uno de los juegos donde más he disfrutado de esta tecnología con los Razer Kraken V4 Pro ha sido en STALKER 2: Heart of Chornobyl, un título donde el sonido marca una gran diferencia, sobre todo cuando estamos explorando de noche y ubicar las pisadas y los ruidos que hacen nuestros enemigos pueden ayudarnos a evitar una emboscada, o a enfrentarla con una idea más clara de la posición de cada enemigo.

No importa si estamos jugando, escuchando música o viendo contenido multimedia, el sonido se presenta siempre de una manera rica, detallada y contundente cuando concurren muchos graves. Estoy acostumbrado a probar auriculares de todas las gamas y rangos de precio, y los Razer Kraken V4 Pro son sin duda de lo mejor que podemos encontrar dentro de su segmento.

La tercera prueba es la respuesta háptica que ofrecen tanto los auriculares Razer Kraken V4 Pro como el respaldo Razer Freyja, y la verdad es que he quedado gratamente sorprendido. Tenemos dos grandes opciones, podemos utilizar el modo de conversión de sonido a respuesta háptica en tiempo real, y también tenemos los perfiles integrados en juegos con soporte nativo de respuesta háptica.

Con la primera se crean respuestas hápticas a partir de cualquier fuente de sonido, y en tiempo real. No importa si estamos jugando, escuchando música o viendo una película, todas estas fuentes generarán respuestas hápticas tanto en el Razer Freyja como en los Razer Kraken V4 Pro. Funciona realmente bien, y marca una diferencia notable a nivel de inmersión en juegos.

La he probado con títulos de diferentes géneros para ver hasta qué punto se puede adaptar a cada uno de ellos, y he descubierto que cada uno de los perfiles que podemos aplicar por defecto al configurar el Razer Freyja se adaptan mejor a diferentes tipos de juegos. Así, por ejemplo, el perfil dinámico es el ideal en juegos donde la acción sea más frenética e intensa, mientras que el perfil equilibrado es el mejor para títulos con una acción más controlada.

Por mi experiencia, el nivel máximo de intensidad no es siempre el que mejor experiencia ofrece, y recomiendo utilizarlo siempre un escalón por debajo. Con todo, al final esto dependerá del gusto de cada uno, y por eso lo ideal es que probéis sin prisa los diferentes perfiles y los niveles de intensidad para encontrar el que vosotros consideréis como punto óptimo.

En juegos sin perfiles dedicados la experiencia con la respuesta háptica es muy buena, y en juegos que tienen perfiles dedicados esta es aún mejor porque están perfectamente ajustados a la jugabilidad y la esencia de cada título, y al desarrollo de cada juego. Uno de mis favoritos fue sin duda Silent Hill 2, un juego en el que los Razer Freyja y Razer Kraken V4 Pro crearon una experiencia única.

El sonido envolvente e inmersivo de los Razer Kraken V4 Pro, unido a la excelente ambientación y calidad gráfica de Silent Hill 2 y a la respuesta háptica en la espalda, piernas y zona de las orejeras creó una experiencia verdaderamente única, y me permitió sentir el juego a un nivel espectacular. Algo tan simple como atacar a un enemigo con la tubería de hierro se convierte en una sensación única, gracias a la respuesta háptica en la parte superior de la espalda.

También podemos sentir los ataques de los enemigos, y creedme, esto puede darnos más de un susto, pero consigue un nivel de inmersión que transforma por completo la jugabilidad y la experiencia, y nos permite disfrutar de Silent Hill 2 a otro nivel. Merece mucho la pena, sin ningún tipo de duda, y sí, los juegos con soporte nativo Sensa HD ofrecen una experiencia muy superior.

En los auriculares la respuesta háptica genera una vibración perfectamente ajustada que completa la experiencia que ofrece el Razer Freyja, pero al mismo tiempo produce un sonido perceptible cuando tenemos el volumen bajo, o cuando no hay mucha acción sonora en primer plano. Esto empieza a pasar desapercibido cuando superamos la barrera del 50% en la barra de volumen, y aunque no es especialmente molesto sí que es un detalle a tener en cuenta.

Conclusiones y valoración: mejor en compañía

El Razer Freyja es un producto arriesgado pero muy interesante. Su objetivo es transformar la forma en la que sentimos e interactuamos con los videojuegos, y tengo claro que lo consigue de sobra. En juegos con perfiles Sensa HD el resultado es sobresaliente, sobre todo teniendo en cuenta que al final hablamos de un respaldo que está limitado a seis motores hápticos.

La experiencia que tuve en Silent Hill 2 fue tan buena quedé muy satisfecho, pero este no es el único juego que tiene un perfil Sensa HD, también hay otros títulos que cuentan con soporte oficial, como Once Human, STALKER 2: Heart of Chornobyl, Final Fantasy XVI y Hunt: Showdown, y la lista se irá ampliando próximamente, según ha confirmado Razer.

En juegos que no tengan perfil dedicado podemos recurrir a la conversión de sonido a respuesta háptica, que ciertamente hace un buen trabajo, pero no tanto como un perfil dedicado implementado de forma nativa. Los Razer Kraken V4 Pro completan la experiencia con respuesta háptica en la zona de la cabeza, y son un compañero muy recomendable su vamos a comprar el Razer Freyja.

Más allá de la respuesta háptica, los Razer Kraken V4 Pro demostraron en mis pruebas que son unos auriculares de primer nivel, tanto por diseño y calidad de construcción como por ergonomía y calidad de sonido en general. Su precio es alto, pero puedo decir que realmente valen lo que cuestan. Si tu presupuesto de lo permite adelante, son una buena compra.

Razer Freyja 8.9 NOTA NOS GUSTA Fácil montaje. Configuración sencilla. Comodidad y ergonomía. Calidad en general. Mejora la inmersión. Permite sentir los juegos. Buen software. A MEJORAR Precio alto. Soporte nativo en juegos. RESUMEN El Razer Freyja es un producto arriesgado pero muy interesante. Su objetivo es transformar la forma en la que sentimos e interactuamos con los videojuegos, y tengo claro que lo consigue de sobra. En juegos con perfiles Sensa HD el resultado es sobresaliente, sobre todo teniendo en cuenta que al final hablamos de un respaldo que está limitado a seis motores hápticos. Diseño 9 Calidad de construcción 9 Acabados 9 Experiencia de uso y solidez 9 Calidad/Precio 8.5