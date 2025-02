Subaru Solterra, rituales

I’m a rocket on a course, straight to your heart Def Leppard (Hysteria, 1987)

La presencia de Subaru en el mercado automovilístico es especial, no se trata de un gran fabricante luchando por colocar sus modelos como superventas sino de una empresa que basa su filosofía en una producción limitada y pilares como la tecnología de sus motores boxer y su sistema de tracción total y una robustez legendaria que hace de sus compradores verdaderos fieles a la marca. Además tiene un respetable curriculum en el mundo de los rallies con un modelo como el Impreza que le ha permitido experimentar con sus soluciones innovadoras en los terrenos más duros y las pruebas más extremas.

Modelo analizado Subaru Solterra Motor y acabado Touring Potencia 218 CV Velocidad máxima 160 Kmh Aceleración o-100 6,9 s Largo/ancho/alto 4690/1860/16500 mm Potencia máxima RPM 218 CV (dos motores eléctricos de 109 CV uno por eje) Par máximo Nm/RPM 336 Nm Caja de cambios Automática Web https://www.subaru.es/ Precio 53.750 euros

Por eso el acercamiento al mundo de la motorización eléctrica por parte de Subaru no podía ser un proyecto cualquiera. Su propuesta ha sido el lanzamiento de un modelo como el Solterra que se sale de lo que podemos encontrar actualmente en este sector y que hemos tenido la ocasión de probar. La apuesta de Subaru se basa en el acuerdo con Toyota que se remonta a 2005 pero que se consolidó en 2019 con acuerdos de desarrollo conjunto para el lanzamiento de modelos concretos. El primer fruto tangible fue el Toyota GT86 y Subaru BRZ (2012), deportivos de tracción trasera que compartían chasis y motor boxer1118. En 2021, ambas marcas presentaron la plataforma e-TNGA (Toyota) / Global e-Subaru, diseñada específicamente para vehículos eléctricos.

Un proyecto conjunto

Esta arquitectura modular que permite variar batallas, alturas y configuraciones de baterías no solamente ha producido el Solterra de Subaru, siendo también ha sido la base del Toyota bZ4X y del Lexus RZ48. Dentro de la definición de esta plataforma Subaru aportó parte de su extensa experiencia en tracción integral Symmetrical AWD además de apliucar las soluciones dinámicas offroad de sus modelos, mejorando el sistema X-Mode con algoritmos de redistribución de par. Por su parte Toyota contribuyó con su tecnología de baterías de iones de litio de alta densidad (71.4 kWh) y sistemas de gestión térmica con refrigeración líquida activa fruto de largos años de experiencia en el diseño de propulsores híbridos.

Además de estos modelos la alianza de las dos compañías japonesas prevén para 2026 el lanzamiento de un nuevo SUV eléctrico del segmento C, fabricado en la planta Subaru de Yajima (Japón). Basado en la misma plataforma el nuevo modelo incorporará baterías de estado sólido con 750 km de autonomía WLTP, un sistema de dirección by-wire inspirado en el Toyota bZ4X, un sistema de suspensión neumática adaptativa con modo off road para aumentar las prestaciones todoterreno.

Pero volviendo al Solterra la primera impresión es que se trata de ese tipo de modelos de coche eléctrico diseñados para distinguirse, con un aspecto muy diferente del resto de modelos de la marca. La parrilla hexagonal, por ejemplo, en un guiño a la que se utiliza por ejempo en el Forester de la misma marca, pero se desmarca estéticamente como un elemento carenado que optimiza el flujo de aire para lograr una menor resitencia. Las ópticas delanteras con tecnología LED en forma de «C» integran conjuntamente la luces diurnas y las antiniebla, mientras el capó alargado (4,69 m de longitud total) crea un perfil agresivo que pen este caso difiere del clásico que encontramos por ejemplo en el Outback.

Diseño off road / urbano

Los paragolpes delanteros presentan protecciones inferiores en plástico negro, con un enfoque práctico ya que permiten proteger al coche de rozaduras en terrenos abruptos y por otro lado proporcionan un toque de estética todoterreno. Comparado con el Subaru Forester que analizadomos previamente, el Solterra reduce la altura del capó (-3 cm) pero mantiene la filosofía de visibilidad panorámica que favorece la conducción tanto en carretera como en trayectos todoterreno. La distancia entre ejes (2,85 m) supera en 18 cm al Forester, contribuyendo a una mayor estabilidad que se une al centro de gravedad bajo por la presencia de las baterías.

Los pasos de rueda están sobredimensionados y lucen molduras de plástico negro que se extienden 15 cm más allá de los arcos para proteger la carrocería en terrenos pedregosos. Para subrayar las diferencias con versiones más urbanas basadas en la misma plataforma, el Toyota bZ4X usa unos pasos de rueda más reducidos. Las llantas de 20 pulgadas de la unidad probada son menos eficientes desde el punto de vista aerodinámico pero tienen un aspecto muy deportivo. Otro elemento cogido prestado de los Subaru más camperos es la altura libre al suelo, que con 210 mm supera claramente a rivales como el Skoda Enyaq (186 mm) y el Ford Mustang Mach-E (145 mm) y se acerca a modelos de la marca como el Outback o el Forester con 220 mm.

Aunque los detalles estéticos que podemos er en el exterior dan principalmente una imagen de todoterreno urbano, en la zaga los diseñadores de Subaru han aportado un toque más deportivo. Sobre todo al incorporar un doble alerón trasero, inspirado en el alerón cola de pato del deportivo Subaru BRZ y los pilotos LED en forma de C que además del toque dinámico refuerzan esa identidad Subaru. En la parte trasera también está presente la preocupación por las prestaciones todoterreno, con un ángulo de salida (25.4°) que permite superar obstáculos sin dañar el paragolpes. Volviendo a las comparaciones con sus hermanos de fabricante, el Solterra reduce el voladizo trasero en 12 cm para mejorar la capacidad ventral con respecto al Forester.

Amplitud interior

En el interior del Solterra se nota la obsesión por ofrecer un espacio confortable y amplio con unos acabados y materiales robustos y prácticos más que lujosos. El salpicadero combina una pantalla central flotante de un buen tamaño, 12.3 pulgadas, con cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas colocado sobre el volante muy alejado al fondo del salpicadero. La posición y la distancia dificulta un poco la visión en ciertas configuraciones del asiento del conductor y la cantidad de información no es muy grande. Solamente muestra datos esenciales de conducción mediante gráficos minimalistas, omitiendo el porcentaje exacto de batería, sustituido por una barra de autonomía estimada.

Como hemos apuntado los materiales no son de altísima calidad, con una mezcla de plásticos texturizados y superficies táctiles soft-touch que aún siendo materiales con pinta de robustos no tienen un tacto ni un acabado premium. El volante calefactable integra levas para regular la frenada regenerativa y controles hápticos de presión para determinadas funciones, cosa que no nos convence demasiado ya que solemos preferir los botones de toda la vida para ciertas funciones que tienen un mejor tacto y permiten un mejor control.

Los asientos delanteros son cómodos y muy completos, con 8 ajustes eléctricos y calefacción tri-zona y destacan por su excelente soporte lumbar. La posición de conducción también es propia de modelos todoterreno lo cual mejora la visión. En plazas traseras destaca el espacio entre las piernas y la ausencia del túnel de transmisión facilita la comodidad a la hora de colocar las piernas. Hay espacio de sobra también en altura y la presencia del techo panorámico da una impresión de amplitud muy agradable.

Buen sistema multimedia

Donde Subaru se ha esmerado es con el sistema multimedia que está heredado del del Lexus RZ. Como hemos visto la pantalla es más grande que la de otros modelos de Subaru y también se nota un aumento de la calidad de la imagen. El sistema de información y entretenimiento incluye navegación 3D y compatibilidad con Android Auto/Apple CarPlay pero solamente mediante cable USB. La app Subaru Care permite preclimatizar el habitáculo y programar carga antes de subir al coche tal y como es posible con la mayoría de modelos de la competencia. Es sencilla de usar aunque con una estética algo espartana. La cámara 360° con resolución 1280x720p ofrece visión perimetral clara, de mucha ayuda tanto en maniobras como en conducción todoterreno.

En lo que respecta al maletero este cubica 452 litros, que se reducen hasta los 441 en versión Touring. Esta capacidad es ampliable a 1.826 litros abatiendo los asientos traseros en la clásica proporción 60:40 que permite varias configuraciones de carga. El doble fondo oculta 31 litros adicionales para cables de carga u otros objetos. Dentro del habitáculo encontramos 8 huecos portaobjetos incluyendo una práctica zona refrigerada bajo la consola central.

Antes de pasar a la prueba dinámica del coche vamos a repasar el apartado mecánico del Solterra. La plataforma e-Subaru que ya hemos comentado alberga en este caso una batería de iones de litio de 71.4 kWh de los cuales 64 kWh son útiles, es una batería que dispone derefrigeración líquida activa lo cual garantiza un comportamiento óptimo en climas más cálidos y con procesos de carga rápida. Los dos motores síncronos de imanes permanentes (109 CV cada uno) proporcionan en todo momento tracción integral, entregando 218 CV de potencia y 337 Nm de par. Una tracción total que ha sido diseñada gracias a la larga experiencia de Subaru en este tipo de mecánicas.

Traccion total bajo control

Con el Solterra Subaru implementa el sistema X-Mode de tracción total con dos perfiles: Snow/Dirt que redistribuye par a ejes con mayor tracción y el modo Deep Snow/Mud que limita la velocidad a 20 km/h y prioriza el par para salir de situaciones comprometidas de poca adherencia. La suspensión McPherson delantera y multibrazo trasera incorpora muelles progresivos y barra estabilizadora de 24 mm, un 15% más rígida que en el Forester para compensar la importante diferencia de peso entre los dos modelos además de la diferencia de uso, menos campero en el caso del Solterra.

En cuanto a la autonomía mencionar que en ciclo de homologación WLTP, el Solterra logra 466 km de autonomía en uso mixto y 610 km urbano, con un consumo medio de 16.1 kWh/100 km. En nuestras pruebas los valores reales como siempre son algo mayores llegando a los 19 kWh/100 km según tipo de vía y si necesitamos un uso intensivo de la calefacción por la temperatura exterior además de otros factores como la orografía etc. En cualquier caso una buena autonomía. La recarga rápida mediante corriente continua de 150 kW permite pasar del 10% al 80% en 30 minutos según las cifras del fabricante, un buen dato que junto con la autonomía permite que este Solterra sea apto para los viajes en carretera.

Además de los modos de tracción X-Mode este Solterra dispone de tres modos de conducción que modifican el comportamiento de la mecánica eléctrica: Eco, que limita potencia a 150 CV y velocidad máxima a 140 km/h, Normal, que eleva la potencia disponible a los 190 caballos, y Power, que permite el uso completo de los 218 caballos que generan los dos motores. En este modo es en el que se consigue la aceleración máxima, más que respetable, con una cifra oficial para alcanzar los 100 km/h desde parado en 6.9s.

Buena maniobrabilidad

En lo que respecta al comportamiento una primera sorpresa en territorio urbano ya que el diámetro de giro es relativamente pequeño para el tamaño del coche. Los 10,6 metros en los que es posible hacer girar al Solterra son muy inferiores a los 11,1 metros, por ejemplo, del Skoda Enyaq. Esto facilita mucho el estacionamiento en espacios reducidos y otras maniobras ciudadanas, además de ayudar en ciertas situaciones fuera del asfalto. El sistema Proactive Drive Assist suaviza aceleración/frenada en atascos y en el trafico urbano.

También nos ha gustado el comportamiento en carretera, manteniendo ese aplomo de los coches eléctricos gracias a su bajo centro de gravedad pero también ayudado por una suspensión ajustada con criterio que permite contener el balanceo lateral. A pesar de ser más alto que otros modelos eléctricos similares el aplomo en curva es muy perceptible y permite conducir con cierta alegría y buen ritmo gracias también a la potencia siempre disponible y al buen agarre gracias a una tracción integral que funciona de forma impecable.

El modo Power despliega todo el poder de la mecánica del Solterra y aunque no tiene prestaciones demasiado entusiasmantes ni una respuesta deportiva sí que pone a nuestra disposición la suficiente como para realizar adelantamientos rápidos sin peligro. La frenada regenerativa ajustable mediante levas ofrece cuatro niveles de retención, siendo el máximo capaz de detener el vehículo completamente en pendientes hasta del 12%, una conducción de «un solo pedal» que resulta muy cómoda en ciudad cuando uno se acostumbra.

En cuanto a confort de marcha y a pesar de la carrocería tipo SUV el ruido aerodinámico es bastante bajo a velocidades legales. Esto gracias al aislamiento acústico multicapa de las puertas y los pasos de rueda, además de las características habituales de discreción de las mecánicas eléctricas. Nos ha impresionado favorablemente también el funcionamiento del control de crucero adaptativo con un radar que mantiene distancias correctas aunque como muchos de estos sistemas a veces nos sorprende con frenadas innecesarias. En cualquier caso mejor de lo que esperábamos y una contribución importante al confort en los viajes. El consumo en autopista se sitúa en el entorno de los 19 a 21 kWh/100 km circulando a velocidad constante.

Pero este no es un modelo eléctrico cualquiera y la tradición todoterreno Subaru exigía que lo sacáramos del asfalto. Los buenos ángulos y los sistemas de tracción con redistribución de par entre ejes que beben de la amplia experiencia de Subaru en vehículos 4×4 se dejan notar y permiten salir de situaciones que un SUV urbano no se atreveria a afrontar. No solamente estamos hablando de carreteras de tierra con charcos sino de verdaderos obstáculos en tramos off road comprometidos aunque no demasiado complicados. La modalidad X-Mode con pantalla táctil de asistencia al conductor muestra en tiempo real el ángulo de inclinación y distribución de par, además podemos utilizar la cámara 360 para tener controlados los obstácuos en todo momento.

Conclusiones

El Solterra no es un SUV eléctrico del montón, como no podía ser de otra forma viniendo del fabricante de alguno de los modelos de coche con tracción integral más efectivos del mercado. A pesar de derivar de una plataforma común con el Toyota bZ4X la identidad Subaru está más que presente, principalmente por sus capacidades todoterreno que nos atrevemos a decir que superan a las de cualquier SUV eléctrico que hemos probado. Es un punto a tener en cuenta si es algo que tengamos en la lista de pros a la hora de explorar el mercado.

Nos ha gustado el esmero que se ha puesto en algunos elementos como la luminosidad y amplitud del interior, así como en el sistema de información y entretenimiento, más sofisticado que el que hemos encontrado en otros modelos de la marca. Eso sí, sigue teniendo unos acabados y materiales con tendencia a espartanos aunque mantiene una buena calidad. La autonomía es buena sin ser espectacular y la potencia lo mismo, más que suficiente aunque superada por muchos de los modelos de la competencia. Un buen compromiso que se posiciona en la media de los moodelos similares en el mercado, que si se necesita cierto comportamiento todoterreno puede ser el elemento que incline la balanza.