La GeForce RTX 5070 es, sin ninguna duda, una de las tarjetas gráficas más esperadas dentro de la serie GeForce RTX 50 de NVIDIA. Es comprensible, porque al fin y al cabo es un modelo de entrada a la gama alta que resulta mucho más accesible a nivel de precio, y que se perfila como una opción muy solvente para jugar en 1440p.

Han sido unos días complicados por la enorme cantidad de novedades que están llegando al mercado durante las últimas semanas, pero sé que muchos esperabais este análisis con muchas ganas, y no podía faltar a la cita. He centrado mis pruebas en 1440p y en 2160p porque al final son las resoluciones ideales para una GeForce RTX 5070.

Es cierto que en 2160p podemos encontraros con alguna situación en la que sus 12 GB de memoria gráfica se queden un poco cortos, pero no es lo habitual, y en el peor de los casos basta con bajar un poco la calidad de las texturas o el espacio de memoria gráfica reservado a estas y listo, podremos jugar sin problemas. Sobre este tema profundizaré en el análisis, así que podéis estar tranquilos.

Si te preguntas por qué no he probado la GeForce RTX 5070 en 1080p la respuesta es simple, por falta de tiempo y también porque dicha tarjeta gráfica va sobrada en esa resolución, tanto que es fácil encontrarnos con cuellos de botella provocados por la CPU y por la falta de optimización en juegos, un problema muy frecuente desde hace años.

Especificaciones de la GeForce RTX 5070 Founders Edition

Núcleo gráfico GB205 fabricado en el nodo de 4NP de TSMC.

31.100 millones de transistores en un encapsulado de 263 mm cuadrados (densidad de 118,3 millones de transistores por milímetro cuadrado).

48 unidades SM.

6.144 shaders a 2,32 GHz y 2,51 GHz.

192 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

48 núcleos RT de cuarta generación (94 TFLOPs).

192 núcleos tensor de quinta generación (988 TOPs).

30,86 TFLOPs en FP32.

Bus de 192 bits.

48 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

12 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 672 GB/s).

TGP de 250 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (300 vatios).

Tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Medidas: 24,2 cm de largo y 11,2 cm de ancho. Ocupa dos ranuras de expansión, así que es «SFF (Small Form Factor) Ready».

Desde: 654 euros.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC

GPU AD104 fabricada en el nodo de 5 nm de TSMC.

35.800 millones de transistores en un encapsulado de 392 mm cuadrados (densidad de 121,8 millones de transistores por milímetro cuadrado).

7.168 shaders a 1.980 MHz-2.505 MHz, modo normal y turbo.

224 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

56 núcleos RT de tercera generación (82 TFLOPs).

224 núcleos tensor de cuarta generación (568 TOPs).

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps (ancho de banda de 504,2 GB/s).

48 MB de caché L2.

Potencia de 35,91 TFLOPs en FP32.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 48 MB.

TGP de 225 vatios.

Medidas: 26,1 cm de largo y 12,6 cm de ancho, ocupa un poco más de dos ranuras de expansión.-

Tres conectores DisplayPort 1.4a y una salida HDMI 2.1.

Precio de lanzamiento: 689,99 euros.

Haciendo una comparativa directa de las especificaciones de ambas tarjetas gráficas nos encontramos con puntos de contacto, sobre todo en el subsistema de memoria, pero también es posible apreciar diferentes importantes.

La GeForce RTX 5070 utiliza un nodo más avanzado que la GeForce RTX 4070 SUPER, ya que está fabricada con el proceso 4NP de TSMC, pero esta última tiene una mayor densidad de transistores, y también una mayor cantidad de shaders. Esa mayor cantidad de shaders se traduce en una mayor potencia bruta a favor de la GeForce RTX 4070 SUPER, que alcanza los 35,91 TFLOPs en FP32, mientras que la GeForce RTX 5070 solo llega a los 30,86 TFLOPs en FP32.

Esto parece indicar que la GeForce RTX 4070 SUPER debería ser mucho más potente en juegos, pero como ya os he dicho en otras ocasiones los TFLOPs son solo una parte del rendimiento de una tarjeta gráfica en juegos, y como vamos a ver en este análisis al final no hay una gran diferencia de rendimiento entre ambas en juegos a pesar de esa diferencia de TFLOPs.

Recapitulando, estas son las diferencias clave entre ambas tarjetas gráficas:

La GeForce RTX 5070 utiliza un nodo y una arquitectura más avanzados. La GeForce RTX 4070 SUPER es un 16% más potente en FP32. La GeForce RTX 5070 es un 14,63% más potente en trazado de rayos, y un 73,94% más potente en IA. La GeForce RTX 4070 SUPER tiene 16,67% más shaders. La memoria GDDR7 mejora el ancho de banda en un 33,33%. La GeForce RTX 5070 tiene 25 vatios más de TGP, pero es mucho más pequeña y compacta. En la GeForce RTX 5070 tenemos salidas de imagen de última generación, y es compatible con el estándar PCIe Gen5.

Primer contacto y análisis externo

La GeForce RTX 5070 sorprende por lo pequeña y compacta que es. Por sus medidas, es una tarjeta gráfica pensada para integrarse sin problemas en equipos muy compactos, donde el espacio interno sea un recurso limitado, tanto por longitud como por grosor, ya que solo mide 24 cm de largo y ocupa dos ranuras de expansión. Incluye adaptador de dos conectores de 8 pines a un conector de 16 pines.

La versión Founders Edition de la GeForce RTX 5070 tiene el clásico diseño en forma de reloj de arena que hemos visto en sus hermanas mayores. Combina el color negro con detalles en tono oro achampanado que, dependiendo de la iluminación, puede llegar a parecer un gris oscuro apagado. Todo esto contrasta de maravilla con el tono negro más oscuro e intenso del radiador.

Echando un vistazo a la calidad de materiales nos encontramos con un acabado totalmente premium. NVIDIA ha hecho un buen trabajo con esta tarjeta gráfica, y ha sabido mantenerla a la altura de los modelos más caros, aunque ha eliminado la iluminación LED en color blanco, algo que en mi opinión ha sido un error, ya que le habría dado un toque de distinción.

En la cara que queda mirando hacia abajo (con un montaje estándar en horizontal) vemos dos ventiladores colocados cada uno en un extremo. La GPU queda situada en la parte central, y se mantiene el diseño de tres PCBs interconectados que vimos en los modelos superiores. La base de contacto recoge el calor de la GPU, la memoria gráfica y el VRM, y lo lleva a los dos extremos del radiador, donde se concentran precisamente los ventiladores.

Si miramos en la cara que queda mirando hacia arriba, también en un montaje horizontal, podemos apreciar con más detalle las aletas del radiador y cómo estas han quedado distribuidas para facilitar el flujo de aire. En la mitad inferior, cerca del cruce de las líneas del reloj de arena, vemos la serigrafía RTX 5070.

El conector de alimentación que utiliza la GeForce RTX 5070 es de 16 pines con una potencia máxima de 300 vatios, aunque su TGP es de 250 vatios. Este está integrado en el lateral y colocado en diagonal, una posición que permite conseguir un montaje más estético y evita que el usuario acabe aplicando una tensión excesiva para retorcer el primer tramo del cable, que es precisamente donde más calor se suele acumular.

También podemos ver la serigrafía GeForce RTX, que a diferencia de sus hermanas mayores no tiene tampoco iluminación LED en color blanco. Sé que habrá quien prefiera este tipo de acabados sin nada de luces LED, pero en la serie Founders Edition el toque de blanco le sienta realmente bien, y en este modelo lo he echado de menos.

Terminamos con la parte trasera, donde tenemos las salidas de imagen y la placa de sujeción para atornillar la tarjeta gráfica al chasis. Este modelo cuenta con tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b. Por sus medidas, y por su peso, no es necesario utilizar un sistema de sujeción como refuerzo estructural.

Mejoras de la arquitectura Blackwell

La GeForce RTX 5070 mantiene todos y cada uno de los avances que ha introducido NVIDIA con la arquitectura Blackwell, incluyendo el soporte de generación múltiple de fotogramas, los shaders neurales y la compatibilidad nativa con operaciones FP4, avances que suponen una importante mejora frente a la arquitectura Ada Lovelace.

Ya os he hablado de todo ello al detalle en el análisis de la GeForce RTX 5090, así que en este análisis voy a limitarme a hacer un resumen con las novedades más importantes para refrescaros la memoria.

Cambios a nivel de GPU

Nuevo nodo 4NP de TSMC.

Núcleo GB205.

Cambios a nivel de shaders

Shaders con capacidad de renderizado neural.

Cada bloque de 64 shaders (unidad SM) puede trabajar con operaciones INT32 y FP32 al mismo tiempo.

Shader Execution Reordering (SER) de segunda generación.

Novedades en IA

Núcleos tensor de quinta generación con el doble de potencia.

Compatibilidad nativa con operaciones INT4 y FP4.

Nuevo motor de transformación integrado en DLSS 4.

Generación de múltiples fotogramas, que permite generar tres fotogramas adicionales por cada fotograma generado de manera convencional.

Procesador de gestión de IA para coordinar adecuadamente las diferentes cargas de trabajo (shaders, IA y trazado de rayos).

Novedades en trazado de rayos

Núcleos RT de cuarta generación con el doble de capacidad de cálculo de intersecciones rayo-triángulo.

Motor de descompresión dedicado para Mega Geometría, que mejora el rendimiento en juegos con alta carga geométrica y trazado de rayos.

Esferas de barrido lineal aplicadas a cabello y pelaje de animales para mejorar el rendimiento con trazado de rayos.

Otras novedades importantes

Memoria GDDR7 que aumenta el ancho de banda.

Sistema de medición por volteo del hardware para optimizar los tiempos de renderizado de cada fotograma, evitando solapamientos y retrasos.

Tecnología Reflex 2 que reduce la latencia y puede mejorar hasta en un 75% los tiempos de respuesta en juegos.

Tecnología Smooth Motion, que permite forzar la aplicación de generación de fotogramas a través de la aplicación de NVIDIA.

Equipo de pruebas y sistema operativo utilizado

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 Founders Edition.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

El banco de pruebas no ha cambiado con respecto a los análisis anteriores, y esto es muy importante porque nos permite mantener un buen nivel de consistencia y utilizar, si fuese necesario, todos los datos que tenemos de rendimiento en pruebas anteriores con otras tarjetas gráficas para hacer otras comparativas.

Los componentes son los propios de un PC de gama alta, así que no se produce ningún cuello de botella ni a nivel de CPU ni de almacenamiento. Los datos de rendimiento obtenidos con la GeForce RTX 4070 SUPER están totalmente actualizados, y se han conseguido utilizando el mismo banco de pruebas.

Rendimiento de la GeForce RTX 5070: aplicaciones y pruebas sintéticas

La GeForce RTX 5070 tiene también mucho potencial para ser utilizada como una tarjeta gráfica para jugar y trabajar, a pesar de las limitaciones claras que representa contar con 12 GB de memoria gráfica, y como vamos a ver en esta ronda de pruebas es capaz de superar incluso a la GeForce RTX 4090 en algunos casos, gracias a las mejoras que ha introducido NVIDIA con la arquitectura Blackwell.

3DMark DLSS

Esta prueba mide el rendimiento de la tarjeta gráfica con DLSS 4 desactivado, y luego repite la medición con DLSS 4 activado. La GeForce RTX 5070 es un poco más potente que la GeForce RTX 4070 SUPER en nativo (casi 2 FPS más), y muy superior con DLSS 4 activado gracias a la multigeneración de fotogramas, que le permite pasar de 30 FPS a 193 FPS.

La GeForce RTX 4070 SUPER sube de 28 a casi 110 FPS, una mejora que también es impresionante, y que en este caso es posible sobre todo gracias a la generación de fotogramas.

DaVinci Resolve

En esta prueba de edición de vídeo he utilizado el estándar H.265 4:2:2 de 10 bits, y la GeForce RTX 5070 ha aguantado muy bien el tipo, ya que ha conseguido terminar el trabajo en 17 segundos, como podemos ver en la imagen adjunta.

Es un resultado excelente, ya que consigue superar a la GeForce RTX 4090, que con esa misma configuración, y con la misma muestra, terminó en 19 segundos. Esto ha sido posible gracias a la aceleración por hardware de ese estándar que ofrece la GeForce RTX 5070.

Blender

Una prueba de renderizado exigente que como ya sabéis mide el rendimiento en muestras por segundo. A mayor cantidad mejor puntuación, y en este caso es curioso porque la GeForce RTX 5070 pierde por poco en «Monster», gana por poco en «Junkshop» y pierde por muy poco en «Classroom».

Haciendo una media ambas están muy igualadas en esta prueba. No hay duda que la optimización que tiene Blender con las GeForce RTX en general, y la diferencia de shaders que hay entre la GeForce RTX 5070 y la GeForce RTX 4070 SUPER, han influido en este resultado.

V-Ray

En V-ray, que es otra prueba de renderizado, tenemos el mismo escenario bajo CUDA que hemos visto en los análisis de otras tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 50, y es que la puntuación que obtiene la GeForce RTX 4070 SUPER es mucho mayor, lo que indica a un problema claro de optimización en la aplicación, o a un tema de drivers.

Al activar la aceleración RTX la situación se normaliza, y la GeForce RTX 5070 consigue 6.537 «vpaths», superando claramente los 5.512 «vpaths» de la GeForce RTX 4070 SUPER.

Procyon Flux 1.4

Esta es una prueba muy buena para medir la diferencia que puede marcar el soporte nativo de operaciones FP4, que es exclusivo de la serie GeForce RTX 50, ya que las GeForce RTX 40 están limitadas a FP8.

La GeForce RTX 4070 SUPER tarda una media de 40,24 segundos en generar cada imagen, mientras que la GeForce RTX 5070 tarda solo 13,50 segundos, lo que significa que es el triple de rápida que el modelo basado en Ada Lovelace.

PassMark

Esta es una prueba muy sencilla, pero nos permite comparar de una manera simple el rendimiento de diferentes componentes en distintos escenarios. La GeForce RTX 5070 pierde por muy poco, ya que consigue 37.888 puntos, y la GeForce RTX 4070 SUPER queda en 38.277 puntos.

Ambos modelos posicionan por encima del 99% de las tarjetas gráficas que tiene PassMark en su base de datos.

Rendimiento de la GeForce RTX 5070 en juegos

Sé que a la mayoría de los que estáis pensando en comprar la GeForce RTX 5070 os preocupa sobre todo el rendimiento en juegos, y por eso os he preparado una buena ronda de pruebas donde veremos cómo rinde en rasterización con los títulos más exigentes del momento, y también cómo se comporta con trazado de rayos activado y qué diferencia marca la generación múltiple de fotogramas.

En Cyberpunk 2077 la GeForce RTX 5070 rinde mejor que la GeForce RTX 4070 SUPER bajo rasterización. La diferencia es de un 11,58% en 1440p y de un 23,68% en 4K, pero sin duda lo más interesante viene a través de la multigeneración de fotogramas, que nos permite pasar de 47 FPS en 4K a 217 FPS con DLSS 4 en modo rendimiento.

Con trazado de rayos las diferencias de rendimiento entre la GeForce RTX 5070 y la GeForce RTX 4070 SUPER se reducen a entre 1 y 2 FPS, pero de nuevo la multigeneración de fotogramas marca una enorme diferencia, y hace que la primera se mueva en cifras espectaculares. Fijaos en la gráfica, con trazado de trayectorias pasamos de 8 FPS en 4K a 118 FPS con DLSS 4 en modo rendimiento.

Las aventuras del rey mono se han convertido en un auténtico referente a nivel técnico, y en una de las pruebas de rendimiento que desde luego no pueden faltar. La GeForce RTX 5070 es un poco más potente que la GeForce RTX 4070 en general, aunque pierde por poco en 4K al activar el trazado de rayos en nativo. Con ella podemos jugar en 4K con trazado de rayos sin problema gracias a DLSS y generación de fotogramas.

Lo nuevo de Ubisoft utiliza las tecnologías más avanzadas de NVIDIA para mejorar el rendimiento y la calidad gráfica al aplicar trazado de rayos. También es un juego muy exigente, y como vemos la GeForce RTX 4070 SUPER rinde un poco mejor, pero la GeForce RTX 5070 se aleja en cuanto activamos la generación múltiple de fotogramas. Con esta tecnología podemos pasar de 7 FPS a 106 FPS en 4K con trazado de rayos al máximo.

Alan Wake 2 es otro de los juegos más punteros que existen a día de hoy, y de los más exigentes. La GeForce RTX 5070 y la GeForce RTX 4070 SUPER ofrecen un rendimiento muy parecido, pero de nuevo la multigeneración de fotogramas marca una gran diferencia, y permite que la GeForce RTX 5070 llegue casi a doblar la tasa de FPS de la GeForce RTX 4070 SUPER.

Dragon Age: The Veilguard es una victoria clara para la GeForce RTX 5070, que rinde un poco mejor que la GeForce RTX 4070 SUPER en todos los casos. La diferencia es pequeña, pero con la multigeneración de fotogramas la distancia entre ambas tarjetas gráficas se dispara. En 4K con trazado de rayos al máximo la GeForce RTX 5070 mejora en un 80% el resultado de la GeForce RTX 4070 SUPER gracias a dicha tecnología.

Dying Light 2 ya tiene unos cuantos años, pero sigue siendo un juego exigente, y uno de los que mejor ha aplicado el trazado de rayos. La GeForce RTX 5070 rinde un 10,89% más en 1440p y un 12,77% más en 2160p. También rinde un poco mejor con trazado de rayos activado, y escala mejor al activar DLSS 3 con generación de fotogramas.

Gears 5 es un representante del Unreal Engine 4, un motor gráfico muy extendido que todavía se utiliza en proyectos actuales (Final Fantasy VII Rebirth es el más reciente). La GeForce RTX 5070 rinde un 5,65% más en 1440p y un 3,08% más en 2160p, una diferencia pequeña que encaja a la perfección con lo que hemos visto en el resto de pruebas.

Las aventuras de Indiana Jones se han convertido en uno de los juegos más exigentes y con mayor consumo de memoria gráfica del momento. La GeForce RTX 5070 rinde un 8,2% más en 4K, pero la cosa está bastante igualada entre ambas cuando activamos trazado de rayos, y curiosamente la GeForce RTX 4070 SUPER escala un poco mejor con DLSS y generación de fotogramas.

El consumo de memoria gráfica de este juego es tan alto que en 2160p bajo rasterización, y en 1440p y 2160p con trazado de rayos activado, tuve que activar la reserva de memoria gráfica para texturas en nivel medio, porque de lo contrario el juego daba error y se cerraba.

En la aventura de Hugo y Amicia la GeForce RTX 5070 gana a la GeForce RTX 4070 SUPER por poco, pero de forma clara, ya que rinde mejor en casi todos los casos, y también escala mejor con DLSS y generación de fotogramas activada. En 2160p la primera gana por un 7,32%, y en 1440p vence por un 5,48%.

Terminamos con Red Dead Redemption 2, uno de los mejores juegos de la generación anterior, y tan exigente que todavía sigue siendo un desafío para muchas tarjetas gráficas cuando se configura en 4K y calidad máxima. La GeForce RTX 4070 SUPER gana por la mínima en todos los casos, y consigue entre 1 y 3 FPS más que la GeForce RTX 5070.

La cosa ha estado bastante igualada entre la GeForce RTX 5070 y la GeForce RTX 4070 SUPER, tanto que a simple vista parece complicado decidir quién ha sido la vencedora en rasterización y con trazado de rayos activado. Sin embargo, esto ha hecho que la diferencia que marca la multigeneración de fotogramas sea más abultada, y que se aprecie con mucha más facilidad.

Ambas se mueven en niveles muy parecidos, tanto en 1440p como en 2160p, pero la GeForce RTX 5070 es claramente superior gracias al valor que ofrece la generación múltiple de fotogramas, porque como hemos visto esta tecnología le permite llegar casi a doblar la tasa de fotogramas por segundo que ofrece la GeForce RTX 4070 SUPER.

GeForce RTX 5070 frente a GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC

Haciendo una media de todos los resultados que he obtenido en este análisis os puedo confirmar que la GeForce RTX 5070 es un 4,91% más potente que la GeForce RTX 4070 SUPER en 1440p, y un 5,11% más potente en 2160p.

Si comparamos con trazado de rayos activado la GeForce RTX 5070 gana por un 4,10% en 1440p, y por un 0,85% en 2160p. Esta diferencia tan pequeña en 4K es comprensible, porque al final ambas tarjetas gráficas tienen 12 GB de memoria gráfica, y en 4K con trazado de rayos activado esta cifra puede afectar negativamente al rendimiento.

Si tenemos en cuenta la diferencia que marcan las tecnologías que integra DLSS el resultado cambia por completo. Haciendo una media de todos los juegos con DLSS activado en modo rendimiento, resolución 4K y trazado de rayos vemos que la GeForce RTX 5070 gana por un 37,51%, gracias a los títulos que soportan multigeneración de fotogramas.

Sé que muchos os estaréis preguntando cómo se comprara con la GeForce RTX 4070, y no os voy a dejar con la duda. La GeForce RTX 5070 es, de media, un 20% más rápida en 1440p y un 21% más potente en 2160p que la GeForce RTX 4070. En este caso, el salto en potencia bruta es mucho más grande.

Temperatura, consumo, latencia y escalado de frecuencias

La GeForce RTX 5070 registró en mis pruebas un consumo máximo de 251 vatios. Este fue un pico ocasional, y los valores medios oscilaron entre los 230 y los 245 vatios, dependiendo de la carga gráfica de la escena y de la configuración del juego. El mínimo fue de 219 vatios.

Los valores de temperatura son totalmente seguros, pero más altos de lo que esperaba. De media obtuve 74 grados C en Cyberpunk 2077, y el pico máximo fue de 77 grados C. La verdad es que esperaba unos valores inferiores a los 70 grados C, pero como dije, estos números son totalmente seguros y permiten a la GeForce RTX 5070 escalar correctamente en modo turbo, como vamos a ver más adelante.

Echando un vistazo al escalado de frecuencias podemos ver que la GeForce RTX 5070 escala perfectamente, y que como os dije las temperaturas de trabajo no suponen ningún problema. La diferencia entre la media más estable y la media estable más alta es mínima, y el pico máximo tampoco se aleja demasiado, lo que se traduce en una velocidad consistente.

El tema de la latencia ha generado muchas dudas y mucha preocupación tras el anuncio de la generación de múltiples fotogramas, pero la verdad es que no hay nada de lo que preocuparse. Como podemos ver en la gráfica adjunta, al activar DLSS 4 y la generación de múltiples fotogramas en Cyberpunk 2077 la latencia baja de 103 milisegundos a 54 milisegundos con trazado de rayos activado.

Con trazado de trayectorias activado tenemos una latencia enorme de 547 milisegundos en 4K nativo, porque el juego se convierte en un pase de diapositivas. Al activar DLSS 4 en modo rendimiento con multigeneración de fotogramas la latencia baja a 71 milisegundos. Son buenos resultados, ya que se mantienen por debajo de los 100 milisegundos.

Conclusiones y valoración

La GeForce RTX 5070 es un claro ejemplo de que la IA avanzada aplicada a gaming puede marcar una gran diferencia, y de que esta puede compensar un salto no tan marcado en términos de potencia bruta frente a las generaciones anteriores.

Si comparamos esta tarjeta gráfica con la GeForce RTX 4070 tenemos un aumento de rendimiento medio del 20%, y frente a la GeForce RTX 4070 SUPER es, de media, un 5% más potente. Son valores que encajan con lo que esperaba tras conocer las especificaciones oficiales de la GeForce RTX 5070.

Sin embargo, cuando activamos la multigeneración de fotogramas la diferencia se dispara, y nos encontramos con una mejora de la tasa de fotogramas por segundo que, dependiendo de cada juego en concreto y de la configuración utilizada, aumenta entre un 80% y un 90% frente a la GeForce RTX 4070 SUPER.

Esto supone una diferencia muy grande, porque nos permite pasar de medias de entre 50 y 60 FPS a medias de 100 FPS, y esto se traduce en una fluidez mucho mayor. La multigeneración de fotogramas funciona muy bien, tanto en términos de calidad como de estabilidad de la imagen, y es una tecnología que supone un valor diferencial indiscutible.

La GeForce RTX 5070 no es perfecta, tiene cosas mejorables, pero si miramos más allá de la potencia bruta nos damos cuenta enseguida de que es una solución interesante por los avances que trae a nivel de arquitectura y de IA aplicada a gaming. Si quieres jugar en 1440p con todas las garantías no lo dudes, es una buena opción a su precio de venta recomendado.