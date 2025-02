Novedades en GeForce Now para el mes de marzo

NVIDIA ha confirmado los nuevos juegos que llegarán a GeForce Now a lo largo del mes de marzo, y la verdad es que tenemos novedades muy importantes y títulos muy esperados. Entre los más relevantes podemos destacar, sin duda, Assassin’s Creed Shadows, la nueva entrega de la conocida franquicia de Ubisoft, que llegará el 20 de marzo.

Assassin’s Creed Shadows va a ser un juego exigente, lo que significa que necesitaremos un PC potente para poder jugarlo en condiciones óptimas. Si quieres jugarlo pero no puedes permitirte actualizar tu PC, o no quieres hacerlo, tienes la opción de jugarlo a través de GeForce Now, un servicio de juego en la nube donde los servidores de NVIDIA son los que se encargan del trabajo duro. Tu PC solo tendrá que mover un cliente muy ligero.

Otro lanzamiento importante es inZOI, un simulador de vida con un apartado gráfico espectacular y unos requisitos también bastante altos. Si no cumples dichos requisitos no hay problema, dándote de alta en GeForce Now podrás disfrutarlo en resolución hasta 4K y con tasas de hasta 240 fotogramas por segundo.

Lista completa de novedades que llegan a GeForce Now en marzo

Dragonkin: The Banished (nuevo lanzamiento en Steam para el 6 de marzo).

Split Fiction (nuevo lanzamiento en EA y Steam el 6 de marzo).

Split Fiction: Friend’s Pass (nuevo lanzamiento en EA y Steam el 6 de marzo).

Assassin’s Creed Shadows (nuevo lanzamiento en Steam y Ubisoft Connect el 20 de marzo).

Wreckfest 2 (nuevo lanzamiento en Steam el 20 de marzo).

Killing Floor 3 (nuevo lanzamiento en Steam el 25 de marzo).

Atomfall (nuevo lanzamiento en Steam y Xbox disponible en el PC Game Pass el 27 de marzo).

The First Berserker: Khazan (nuevo lanzamiento en Steam el 27 de marzo).

inZOI (nuevo lanzamiento en Steam el 28 de marzo).

City Transport Simulator: Tram (Steam).

Dave the Diver (Steam).

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (Steam).

Motor Town: Behind The Wheel (Steam).

A partir de esta misma semana están disponibles los siguientes juegos:

Balatro (nuevo lanzamiento en Xbox, disponible con el PC Game Pass).

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Xbox, disponible en Microsoft Store).

The Evil Within 2 (Epic Games Store, Steam, y Xbox, disponible en PC Game Pass).

Halo: The Master Chief Collection (Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass).

Murky Divers (Steam).

Somerville (Xbox, disponible en la Microsoft Store).

Si todavía no has probado GeForce Now puedes hacerlo de forma gratuita. El plan gratis incluye anuncios durante las colas de espera, sesiones de juego de una hora y acceso a un equipo básico. Si quieres mejorar tu experiencia tienes el plan rendimiento por 10,99 euros al mes, que te permitirá jugar sin anuncios en sesiones de hasta 6 horas con resolución 1440p y RTX activado, y el plan «Ultimate», que por 21,99 euros al mes te permite jugar en sesiones de 8 horas en 4K con HDR, 240 FPS y RTX activado.