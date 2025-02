inZOI y las cuatro estaciones gratuitas

Corría el pasado mes de agosto, cuando un nuevo juego, llamado inZOI, empezó a saltar de boca en boca hasta protagonizar un sinfín de conversaciones. Y es normal, claro, porque las primeras noticias de este título, aún en desarrollo, resultaban de lo más prometedoras ya desde el primer momento, y eso sumado a la situación del mercado de su género, sumaba aún más puntos para empezar a escribir una potencial historia de éxito, que todavía tiene bastantes pasos por delante.

Por si no lo sabes, inZOI es un simulador de vida, es decir, el género popularizado hasta la extenuación por Los Sims, que como recordábamos hace unas pocas semanas acaba de cumplir 25 años. No hace falta recordar la revolución que supuso la última gran creación de Maxis, pero desgraciadamente tampoco el excesivo modelo de comercialización de DLCs con el que Electronic Arts ha ido trufando todas y cada una de las entregas de uno de sus juegos estrela.

Así, el anuncio de inZOI llegó en un momento en el que la palabra hastío se relaciona claramente con Los Sims, y además se produjo solo dos meses después de la cancelación de Life by You, otro simulador de vida anuncio tiempo antes por Paradox Interactive, y que también resultaba de lo más prometedor. Así, con Los Sims sin una fecha clara para su próxima generación, con Life by You cancelado, y con Paralives en su eterno «próximamente», que Krafton liberara su creador de personajes, y que poco después anunciara su acceso anticipado para algún momento de 2025, nos pone por primera vez, tras un cuarto de siglo de historia, ante el que promete ser el primer gran rival de Los Sims.

Pues bien, según podemos leer en PC Gamer, Krafton ha decidido atacar a su principal rival por un frente más, ya que inZOI incluirá las cuatro estaciones en el juego base, y éstas influirán en la vida de nuestros simulados. Y es que, sí, recordemos que si en Los Sims quieres pasar por las diversas estaciones del año, antes tienes que pasar por caja. Y el cambio, aunque también, no solo será estético, sino también funcional.

Por ejemplo, en dicho artículo podemos leer que si un personaje lleva ropa ligera en la temporada de frío, tendrá bastantes más probabilidades de enfermar que si va bien abrigado. Y esta mecánica puede parecer básica, pero supone un paso muy interesante en el realismo de este tipo de títulos, pues también se manifestará en sentido contrario, es decir, si empleamos ropa de abrigo en la temporada de verano. La clave estará, claro, en la cantidad de mecánicas relacionadas con las estaciones que se terminen por implementar.

Espero, claro, que inZOI sea un gran éxito, pero también espero que su llegada suponga un revulsivo para EA, y que esto se traduzca en que Los Sims «reviva». Que sí, que ya sabemos que están trabajando en Project Rene, pero es que ya hace cerca de dos años y medio desde que nos lo adelantaron, y todavía estamos a la espera.