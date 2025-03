Comprar Windows 10 o Windows 11, ¿cuál es mejor opción?

Si no tienes claro si debes comprar Windows 11 o si es mejor optar por Windows 10 tranquilo, en este artículo te vamos a ayudar a tomar esta decisión tan complicada, y también te vamos a indicar cómo puedes comprar licencias OEM de Windows 10 y Windows 11 baratas y de una manera totalmente segura.

Windows 10 o Windows 11, ¿cuál es mejor y por qué?

Para responder a esta pregunta primero vamos a conocer las ventajas y las desventajas que ofrecen estos sistemas operativos, porque esto nos ayudará a tomar la decisión correcta.

Ventajas de Windows 10

Tiene unos requisitos más bajos, lo que hace que sea compatible con una mayor cantidad de equipos, y que funcione incluso en PCs muy antiguos y poco potentes. Consume menos recursos, y gracias a esto funciona mejor en configuraciones más modestas. A partir de 4 GB de RAM ofrece un rendimiento aceptable, y funciona bien con 8 GB de RAM. Su interfaz se ajusta mejor al diseño clásico de Windows, es más reconocible y sigue siendo mejor valorada por los usuarios. Sigue siendo un sistema operativo avanzado, con una gran cantidad de funciones y compatible con la mayoría de las tecnologías actuales, incluyendo Direct Storage. Buena compatibilidad con aplicaciones y juegos.

Desventajas de Windows 10

Ya no recibe actualizaciones con nuevas funciones ni mejoras que afecten a su interfaz ni a su rendimiento. Se ha quedado estancado. A partir del 14 de octubre de 2025 dejará de recibir actualizaciones de seguridad y correcciones de errores. No tiene el mismo futuro que Windows 11 de cara al uso de IA avanzada. Carece de algunas funciones y características que aunque no son imprescindibles resultan muy útiles, como Auto HDR. Tampoco tiene algunas de las funciones de seguridad exclusivas de Windows 11, lo que hace que no esté tan avanzado a nivel de seguridad.

Ventajas de Windows 11

Aprovecha mejor las tecnologías más actuales y cuenta con características exclusivas de valor. Tiene una interfaz más moderna que ha mejorado mucho desde su primera versión, y una vez que nos adaptamos a ella, ofrece una experiencia de uso muy buena. Tiene todavía muchos años de soporte por delante. Recibe actualizaciones que mejoran el sistema operativo, y que añaden nuevas funciones y características. Sigue muy «vivo». Tiene mejores funciones de seguridad que Windows 10.

Desventajas de Windows 11

Sus requisitos son más altos, lo que lo aleja de muchos PCs que todavía ofrecen un rendimiento aceptable, pero que no cumplen con sus requisitos. Es una de las principales razones para pasar de Windows 11. Consume más recursos, y necesita como mínimo 8 GB de memoria RAM para funcionar de manera aceptable. La interfaz puede ser difícil de digerir para algunos usuarios. Algunas funciones de seguridad pueden reducir notablemente el rendimiento en juegos, y se recomienda desactivarlas si nuestro objetivo es jugar. Las últimas actualizaciones que ha recibido están dando muchos problemas.

Comprar Windows 10 es la opción menos arriesgada

Si tienes un PC que no cumple con los requisitos de Windows 11 no te lo pienses, lo mejor es que optes por Windows 10.

En caso de que tu PC cumpla con los requisitos de Windows 11, pero sus especificaciones apenas superan dichos requisitos, también será mejor que optes por Windows 10, porque este funcionará mejor en tu PC y notarás una gran diferencia.

Windows 11 es la mejor opción si tienes un PC relativamente moderno y potente que cuente al menos con 16 GB de memoria RAM.

Como decimos en el título, si no quieres correr riesgos y quieres probar ambos sistemas operativos tranquilo, porque puedes hacerlo de una manera muy sencilla. Puedes comprar Windows 10, probarlo y más adelante actualizar a Windows 11 utilizando tu licencia sin ningún tipo de problema. Si no te convence Windows 11 no pasa nada, tendrás un tiempo durante el cuál se te permitirá volver a Windows 10.