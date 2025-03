FSR 4 ha sido desarrollado por AMD y Sony, PS5 Pro fue la primera en utilizarlo

AMD ha confirmado que FSR 4 fue desarrollado en colaboración con Sony. Ambas compañías trabajaron en los modelos de IA que se utilizan para esta tecnología de reescalado inteligente, y están trabajando en Project Amethyst, un ambicioso proyecto que tiene, como principales objetivos:

Tanto Sony como AMD saben que el presente y el futuro del gaming pasan por la IA, así que no es extraño que ambas estén trabajando juntas para afrontar los desafíos que esto representa, porque al fin y al cabo Sony utiliza en sus consolas hardware de AMD, y necesita que esta le ofrezca soluciones avanzadas que estén a la altura de la realidad que vivimos actualmente.

FSR4 es exclusivo de las Radeon RX 9000, porque necesita hardware dedicado capaz de acelerar IA trabajando con operaciones FP8, una función que no está presente en la arquitectura RDNA 3, y tampoco en arquitecturas anteriores.

Os he dicho en el título que PS5 Pro habría sido la primera consola en utilizar FSR 4, ¿por qué? Porque PSSR trabaja de la misma manera que aquella, es decir, las dos son un tipo de reescalado mejorado por IA (utilizan algoritmos CNN) y acelerado por hardware, y porque los modelos de ambas tecnologías han sido desarrolladas de forma conjunta por AMD y Sony.

Para que nos entendamos mejor, PSSR sería una versión temprana de FSR 4 adaptada para funcionar sin problemas en PS5 Pro. Sé lo que estás pensando, que esto no es posible porque dicha consola utiliza una GPU basada en la arquitectura RDNA 2.X, pero esto no es del todo cierto. Su GPU utiliza diferentes arquitecturas:

El bloque de hardware especializado en IA que tiene PS5 Pro alcanza una potencia de 300 TOPs, pero lo más importante es que puede trabajar con operaciones de 8 bits, tanto INT8 como FP8, lo que significa que tiene toda la base necesaria para ser compatible con FSR 4.

Si te preguntas por qué Sony no utilizó el nombre FSR 4 para el reescalado de PS5 Pro la respuesta es muy sencilla, porque dicha consola se iba a lanzar antes de la presentación de esta tecnología en PC, y AMD no quería revelar sus planes antes de tiempo. También puede que Sony quisiera mostrar a los jugadores esta tecnología como algo propio y exclusivo.

Esta es la pregunta más interesante que podemos hacernos ahora mismo. Sony y AMD han cumplido con un objetivo muy importante, crear los modelos CNN necesarios para dar forma a un reescalado inteligente avanzado capaz de competir la versión CNN de NVIDIA DLSS, así que sus siguientes pasos deberían seguir dos caminos diferentes, aunque profundamente unidos.

El primero sería mejorar el modelo CNN o saltar a uno de transformación para mejorar la calidad del reescalado, y el segundo sería desarrollar una tecnología de generación de fotogramas basada en IA. Una PS6 con reescalado inteligente y generación de fotogramas por IA suena muy bien, y creo que ese es el proyecto que Sony y AMD tienen en mente.

Happy Radeon Day! We’re proud to collaborate with @PlayStation on Project Amethyst! 🔥

FSR 4 is looking fantastic! Excited for the co-development with Sony Interactive Entertainment on the models used for the FSR 4 upscaler.

This is just the beginning. Stay tuned for what’s… pic.twitter.com/M8W4dLCkwe

— AMD Radeon (@amdradeon) March 6, 2025