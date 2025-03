Copilot Think Deeper ya razona con o3

Copilot es, a día de hoy, la gran apuesta estratégica de Microsoft, al punto de que muchos de sus principales productos y servicios han incorporado la inteligencia artificial de su plataforma. Desde el Bloc de Notas a sus servicios cloud, pasando por su sistema operativo estrella y la suite ofimática por excelencia, Microsoft Office Microsoft 365. Todo mejora con un poco de IA, es la filosofía de estos tiempos, y son pocos los que arriesgan a no subirse a ese tren.

Por su parte, las tecnológicas responsables de esos modelos que ya mueven a medio mundo, compiten entre sí para ver cuál es capaz de ofrecer el mejor servicio, entendiendo mejor según diversas fórmulas, claro está. Más rápido, con más desarrollo, con una interacción más humana, con mayor cantidad de formatos y medios de entrada y de salida… y siempre, claro, con el ojo de uno puesto en los otros, para ser capaces de responder rápidamente a lo que hace la competencia, no sea que ésta se adelante demasiado.

A este respecto, como quizá ya sepas, ahora la tendencia es que las IAs sean capaces de responder empleando la lógica, en vez de limitarse a realizar un análisis del prompt de entrada e inferir cuál debería ser la respuesta adecuada apoyándose en la estadística. Y este avance es sensacional, porque permite que sean capaces de dar respuesta a consultas mucho más complejas y, si nos muestran el razonamiento tras la misma, que además podamos verificar los pasos para asegurarnos de que no se ha producido algún error durante su desarrollo.

Remember when we announced free unlimited Think Deeper? Just got better. Now running on o3-mini high, for all your toughest questions and deepest dives. https://t.co/7DEzhBisiS https://t.co/87SF7FiiDt

— Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) March 6, 2025