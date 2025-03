Resident Evil 9 va a reinventar la franquicia, será una revolución

Llevamos bastante tiempo hablando de Resident Evil 9, un juego muy esperado que se está haciendo de rogar. La conocida franquicia de Capcom lleva bastante tiempo parada, no tenemos noticias oficiales y no sabíamos qué era exactamente lo que estaba ocurriendo.

Gracias a Dusk Golem, un conocido insider, hoy tenemos por un fin una idea de por qué Capcom se está tomando con tanta calma el desarrollo de Resident Evil 9. Este juego está necesitando más tiempo de desarrollo porque es una reinvención de la franquicia, un juego que promete revolucionar la saga, y que estará a la altura de los saltos que vimos con juegos como Resident Evil 4 y Resident Evil 7.

Esas dos entregas fueron precisamente las que introdujeron los cambios más drásticos en la franquicia, y lo hicieron en sentido amplio, porque representaron un salto técnico enorme y también introdujeron cambios muy marcados en la jugabilidad.

Por un lado esta nueva entrega será la primera totalmente exclusiva de la generación actual de consolas, y esto va a permitir superar los límites que imponían estas a nivel de desarrollo. Estos límites los pudimos ver sobre todo en Resident Evil Village y Resident Evil 4 Remake, dos juegos a los que era muy fácil verles las costuras fruto de ese desarrollo intergeneracional.

Esto quiere decir que Resident Evil 9 utilizará el motor gráfico REX, y que orecerá una calidad gráfica y un acabado técnico muy superiores a todo lo que hemos visto hasta ahora en la franquicia. Precisamente este salto de generación es lo que hará posible implementar también cambios profundos en la jugabilidad, implementar cosas nuevas y transformar la experiencia en general.

Los rumores dicen que este juego adoptará un enfoque de tipo mundo abierto, y que nos permitirá explorar diferentes zonas con una mayor libertad. Suena muy interesante, y podría abrir un mundo nuevo de posibilidades en materia de exploración y de gestión de los diferentes puzles a resolver para poder avanzar, pero todavía no está confirmado.

Sabemos que Resident Evil 9 lleva mucho tiempo en desarrollo, pero las filtraciones y los rumores que se han ido produciendo de fuentes realmente fiables han sido muy escuetos. Otras fuentes han dado diferentes rumores que no eran muy creíbles, así que ahora mismo lo mejor que podemos hacer es esperar a ver si Capcom decide presentarlo por fin este año.

(2/2) is taking so long is because it’s like a big reinvention of the series, to the same level as RE4 & RE7. It’s not going to play just like RE7/RE8 or the Remakes, it’s trying new things & very ambitious. It will almost definitely be revealed this year, so just hold tight.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 17, 2025