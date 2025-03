Tesla Model Y LR RWD, convicción

El mundo no es lo que parece Vetusta Morla (La deriva , 2014)

«Nos hemos quedado sin café, lo siento.» Miriam procuraba que su voz transmitiera calidez y empatía, una voz que había ensayado muchas veces y que había utilizado sin éxito con su pareja. Con su ex-pareja en realidad. «Es igual.» Su paciente estaba de pie frente a la mesa con la mirada perdida y las manos sujetas detrás de la espalda.»¿Prefiere que usemos su nombre real? Suele ayudar en este tipo de sesiones?» Preguntó Miriam con una sonrisa. Una sonrisa que había ensayado con sus hijos y con la que definitivamente no había conseguido ganarse su confianza. Ninguno de ellos estaba ahora con ella en casa. Apenas la llaman. Para pedirle dinero. «No.» El paciente sigue de pie. Ahora las manos en los bolsillos. Sigue evitando mirar a Miriam a los ojos y dirige su mirada a un cuadro de la pared detrás de la terapeuta. «Es un cuadro espantoso» dice con una entonación plana, sin apenas emoción. Miriam empieza a perder la paciencia. No es feliz en su trabajo. Todos los días tiene que enfrentarse a la hostilidad de sus pacientes. A veces una hostilidad fría, otras desafiante, otras de abierta antipatía… pero siempre, todas las veces, cada vez tiene que vencer la hostilidad. Algo que no había conseguido nunca con su madre las tres veces al año que viene a visitarla. Para criticarla principalmente. «De acuerdo. Siéntese. Cuénteme por qué está usted aquí.» Dice Miriam en tono resignado. «Han insistido mis superiores. Por eso estoy aquí.» En vez de sentarse en la silla frente a la mesa el paciente se dirige al sillón colocado junto a la ventana. Miriam suspira. Se levanta. Acerca la silla a donde se encuentra el paciente. Él sigue todos sus movimientos con la mirada de forma automática, evaluándola, midiendo su capacidad física, la velocidad de sus movimientos… Miriam conoce esa mirada. No está en el expediente porque no puede figurar en el expediente, pero es un agente de campo. «Por qué creen sus superiores que tiene que venir a verme.» Dice Miriam acomodándose las gafas mientras cruza las piernas para colocar el bloc de notas sobre ellas. «Eso es confidencial» dice el paciente reclinándose sobre el sillón. Ambos se han dado cuenta de que esto va a ir para largo. Ella porque no tiene dudas de que es un hueso duro. Él porque se ha dado cuenta de que ella no va a dejarle en paz tan fácilmente.

«Déjeme plantearlo de otra forma. Dígame de la forma más genérica posible y sin entrar en detalles que puedan atentar con la confidencialidad de su trabajo qué razones han convencido a sus superiores para que hayan sugerido que venga a tratarse conmigo.» El paciente se echa para adelante para acercar su cara a la de Miriam. «No me lo han sugerido. Me lo han ordenado. Cumplo órdenes.» A Miriam le incomoda la cercanía pero no se sobresalta. Sabe que es gente peligrosa. Quizás la más peligrosa del planeta. Pero también sabe que son personas con un autocontrol sobrehumano. A veces, muchas veces, ese es precisamente el problema. «Se dará usted cuenta de que no estamos avanzando» Miriam subraya lo evidente para intentar buscar un resquicio en esa coraza que tantas veces ha tenido que sortear. Una coraza protectora indispensable para sobrevivir a su trabajo. Pero es una coraza que ella ha penetrado muchas veces. Miriam se quita las gafas para frotarse los ojos con la otra mano. Un estudiados gesto con el que busca un acercamiento, mostrarse más humana. «Mire» dice Miriam enduzando el tono «puedo cumplir con el horario y rellenar el formulario. No me cuesta nada. Podemos poner música, la que quiera, abrir un libro y dejar que pase la hora. Si usted me convence de que no me necesita incluso podré sentirme satisfecha y cuando salga por esa puerta ya no me preocuparé por usted. Me olvidaré de su cara, ya que no tengo un nombre que olvidar, y seguiré con mis siguientes citas.» Miriam hace un gesto repentino que sorprende al paciente para arrojar la libreta al otro lado de la habitación. Acerca su cara hasta pocos centímetros del paciente. El tono de Miriam es ahora más frío. «Pero he visto a cientos como usted. Quizás miles. Y se que tiene un problema. Y es esa clase de problemas que llevan al alcohol, a las drogas, a la depresión… pero lo más importante: a equivocarse en su trabajo. Y como bien sabe su trabajo no admite equivocaciones. No quiero ser su amiga, estoy aquí para sacar la basura, la basura que lleva usted dentro y que por lo que puedo intuir ya se está pudriendo…» Miriam nota un temblor casi imperceptible en el labio superior del paciente. «Yo… voy a ser padre.»

El tesla Model Y es un viejo conocido y uno de los coches eléctricos más vendidos del mundo que además va a sufrir una actualización en breve. Y han sido más circunstancias ajenas al mercado de la automoción y no por ejemplo la feroz rivalidad de los fabricantes chinos y europeos los que últimamente han puesto en peligro las ventas de este SUV eléctrico. Nosotros ya pudimos analizar no hace mucho el modelo de batería de 60 KWh y ahora hemos podido probar el que equipa la de 75 KWh denominada Long Range.

Modelo analizado Tesla Model Y Motor y acabado Tracción trasera gran autonomía Potencia 299 CV Velocidad máxima 217 Kmh Aceleración o-100 6,0 s Largo/ancho/alto 4751/1921/1624 mm Potencia máxima RPM 299 CV Par máximo Nm/RPM No disponible Caja de cambios Automática Web https://www.tesla.com/ Precio 42.490 euros (antes de ayudas y descuentos)

En lo que respecta al diseño del coche ya hemos hablado abundantemente: unas líneas al servicio de la aerodinámica que buscan dar una imagen moderna que en cualquier caso ya empieza a estar bastante vista dado que es un modelo que lleva ya en el mercado más de cinco años y en ese tiempo muchos fabricantes han puesto a la venta modelos con diseños aún más futuristas y aerodinámicos, por lo que la actualización que recibirá en 2025 será bienvenida en este aspecto.

Otras señas de identidad de este modelo son la sencillez y la búsqueda de la habitablidad y estas se mantienen intactas en esta versión de batería más grande. Las llantas Gemini de 19 pulgadas vienen de serie, aunque están disponibles opcionales de 20 pulgadas para quienes prioricen la estética sobre la máxima eficiencia. Esta versión Long Range RWD tiene exactamente las mismas dimensiones que el modelo RWD básico: 4.751 mm de largo, 1.921 mm de ancho y 1.624 mm de alto.

Líneas futuristas pero ya conocidas