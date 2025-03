Los AirPods Max ya soportan audio sin pérdida, pero...

Ya han pasado más de cuatro años desde que Apple presentara los AirPods Max, el tope de gama absoluto de su familia AirPods, que hasta el momento de la llegada de estos Max (y aún a día de hoy), ha marcado la diferencia con el resto de sus «hermanos pequeños» al ser el único modelo con diadema. Ya lo dijo Apple en su momento, y es que el foco absoluto de estos auriculares estaba puesto en ofrecer la mayor calidad de sonido posible, algo para lo que los modelos intra-aurales se quedan un poco cortos.

Ahora, en un movimiento que debería haberse producido hace ya tiempo, Apple ha anunciado que los AirPods Max se actualizarán para soportar audio sin pérdida y latencia ultra baja, dos mejoras clave que hasta ahora solo estaban disponibles en los AirPods Pro de segunda generación. Con este paso, el modelo más ambicioso de la familia AirPods recupera protagonismo dentro de una estrategia de sonido que Apple parece estar afinando progresivamente.

Pero el detalle está, como siempre, en los requisitos. Para disfrutar de audio lossless, Apple no recurre al Bluetooth —tecnología que, por su propia naturaleza, no puede manejar audio sin compresión real—, sino que exige una conexión por cable USB-C, y no cualquier cable. Se trata de un accesorio específico capaz de mantener la transmisión digital pura, sin pasar por conversiones analógicas. Además, tanto los AirPods Max como el dispositivo de origen deben estar equipados con el chip H2, presente en los productos de audio más recientes de Apple. Y sí, si te lo estás preguntando, solo he mencionado USB-C, y es que esta mejora no es compatible con los AirPods Max con conector Lightning.

La otra gran mejora anunciada es la reducción de la latencia de audio, algo que Apple presenta como especialmente útil para jugar. Esta actualización permitirá una experiencia más fluida en juegos compatibles, gracias al uso combinado del chip H2 en ambos dispositivos y al nuevo cable USB-C diseñado específicamente para mantener una transmisión digital optimizada. Además, Apple menciona mejoras en el seguimiento dinámico de cabeza y en el emparejamiento, lo que apunta a una experiencia de uso más precisa y responsiva en entornos interactivos.

Todo esto suena muy bien, pero hay que tener en cuenta el nivel de exigencia técnica que implica. El audio lossless solo se activa bajo un conjunto de condiciones muy concretas: usar el cable adecuado, contar con el chip H2 en ambos extremos y disponer de una fuente compatible. Es decir, que el grueso de los usuarios actuales de AirPods Max, incluso aunque tengan productos recientes de Apple, no podrá aprovechar estas mejoras sin adquirir nuevos accesorios.

Aun así, lo que Apple está haciendo aquí es interesante: da una segunda vida a los AirPods Max sin necesidad de lanzar una nueva generación. Este tipo de actualización —con base técnica real y no meramente estética o funcional— sugiere que la compañía busca mantener el modelo vigente en su catálogo un tiempo más, quizá como un puente hacia una renovación mayor, o como una forma de reforzar su ecosistema de audio de gama alta sin fragmentarlo innecesariamente.

El problema, en mi opinión, es que Apple lanzó los AirPods Max a finales de 2020, y solo unos meses después, en mayo de 2021, anunció la llegada del audio sin pérdida a Apple Music. Es decir, que ya han pasado casi cuatro años desde que los auriculares tope de gama de Apple, y que actualmente tienen un precio de 579 euros, no son compatibles con el audio de máxima calidad de su propio servicio de música en streaming. Creo que la crítica se explica sola.

