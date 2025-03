La presidenta de Signal, Meredith Whittaker, ha tenido que salir a los medios para insistir en que Signal es seguro y reiterar el compromiso del servicio de mensajería con la privacidad de los datos. Simplemente, es que ni éste ni ningún servicio de su tipo, está diseñado para compartir planes clasificados sobre acciones militares inminentes.

Ya preveíamos que la era del Trump 2.0 nos iba a dejar momentos esperpénticos. Y sería para partirnos de la risa si las cuestiones geopolíticas no fueran tan serias y el mundo estuviera en un momento, digámoslo suavemente, delicado. Seguramente sabes que el periodista Jeff Goldberg, editor de The Atlantic, fue invitado (accidentalmente) a un chat grupal en Signal donde se encontraban una veintena de funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas estadounidenses. Y no cualquiera, ya que estaban incluidos el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el vicepresidente, J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz.

En este chat, se habló de información altamente sensible y de inteligencia, como los ataques contra los hutíes en Yemen, algo que sucedió apenas unas horas después de ser mencionados en la sala de chat. Goldberg terminó saliéndose del grupo para denunciar públicamente lo que es un fallo de seguridad vergonzante. En qué manos estamos…

Los memes no se han hecho esperar

Signal es seguro

Incomprensiblemente, el debate de las responsabilidades en lo que es un fallo humano tan tonto como el que nos ocupa, ha llegado también al servicio donde ha sucedido el fiasco. La presidenta de Signal, ante las comparaciones con WhatsApp (y la supuesta inseguridad) ha salido a los medios para explicar las diferencias entre ambas.

Signal es una de las grandes alternativas a WhatsApp. Con funciones similares y una interfaz muy sencilla de usar, funciona bajo el protocolo Signal Messaging Protocol, ampliamente reconocido como el más seguro disponible en mensajería instantánea. Además, Signal es un desarrollo de código abierto, lo que significa que su código está disponible en línea para escrutinio público y cualquier cuestión de privacidad o fallo de seguridad puede ser verificado por expertos.

Otra de sus grandes ventajas es que el proyecto es responsabilidad de una organización independiente sin ánimo de lucro, que no depende de ninguna gran tecnológica y que se mantiene con donaciones voluntarias. Por lo demás, ofrece lo mismo que el resto: chat de video, voz y texto, llamadas de voz y vídeo con cifrado de extremo a extremo, así como transferencias seguras de archivos y fotos.

Resumen: Signal es seguro y si un usuario común busca privacidad de datos es una de las grandes referencias en mensajería. Pero no hace milagros y si discutes planes de guerra en un chat delante de un periodista tienes el guión listo para un episodio de Los Simpson. Si el tema no fuera tan serio, claro, porque investigadores de Google han descubierto ataques cibernéticos de grupos vinculados al gobierno ruso intentando obtener acceso a cuentas de Signal relacionadas con este caso.