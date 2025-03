Si preguntamos a alguien qué llegará antes, un juego muy esperado o la llegada del ser humano a Marte, todo el mundo diría que lo primero. Salvo, claro, si hablamos de Hollow Knight: Silksong, pues en tal caso las probabilidades están bastante repartidas. Y es que con permiso de GTA VI, indiscutible medalla de oro en llevar años teniéndonos a la espera, los seis años que han transcurrido ya desde que Team Cherry anunciara la secuela de Hollow Knight y el momento presente, lo hacen merecedor de la medalla de plata.

Es cierto, eso sí, que la desarrolladora informa de cuando en cuando sobre su estado. Por ejemplo, hace dos años dijo que se iba a retrasar, y en algún momento han afirmado que seguían trabajando en ello, confirmando que el proyecto no se había cancelado. Y el problema con esto es que, en otros muchos casos, seguramente pensaríamos que han surgido problemas durante el desarrollo, pero con Team Cherry, me consta que más de una persona piensa que es porque constantemente se les ocurren nuevas ideas que quieren trasladar al juego. Yo, personalmente, pienso que simplemente están trabajando para que el juego llegue muy pulido al mercado y, ya de paso, se lo están pasando bien con el meme en el que se ha convertido la espera de Silksong.

Pero ahora, por fin, hay una pequeña novedad: Silksong se ha actualizado en Steam para añadir soporte oficial para GeForce Now. No es un avance enorme, pero teniendo en cuenta el silencio casi sepulcral que suele rodear al juego, esto es lo más parecido a una señal de vida que hemos tenido en meses. Además del soporte en la nube, también se han tocado algunos elementos técnicos en segundo plano y se ha actualizado la sección legal. Todo muy emocionante para quienes llevamos años revisando la página de Steam como quien consulta si hay señales de radio de civilizaciones extraterrestres.

La compatibilidad con GeForce Now, por sí sola, tampoco es una revolución, pero sí una buena noticia para muchos, entre los que me incluyo, puessignifica que, cuando Silksong salga, será jugable en streaming desde prácticamente cualquier dispositivo, aunque tengas una GPU que tenga más años que el propio Hollow Knight original. Y esto, para muchos jugadores, puede marcar la diferencia entre jugarlo el día uno… o esperar a que les llegue la Steam Deck del Black Friday.

Team Cherry, por su parte, no ha dicho esta boca es mía. La última vez que alguien del estudio habló fue Matthew Griffin, el encargado de relaciones públicas y marketing, que en enero aseguró que Silksong “sigue en desarrollo” y que “saldrá”. Sin fecha. Sin ventana. Sin promesas. Todo muy vaporoso, como el propio Hollow Knight cuando se desvanece al morir. Y claro, ante este tipo de afirmaciones, uno ya no sabe si es peor que no digan nada o que digan algo que no dice nada.

Lo curioso es que este juego, cuando se anunció en 2019, iba a ser simplemente un DLC. Pero debió crecer tanto, que se convirtió en título independiente y, con ello, en una criatura mitológica que solo se manifiesta mediante leyendas y rumores. Sabemos que estará disponible en todas partes: PC, consolas, Game Pass… sabemos que Hornet será la protagonista, que habrá un modo Silk Soul para valientes y más de 150 enemigos inéditos. Y sin embargo, no sabemos lo que de verdad importa: cuándo.

A estas alturas, Silksong ya no es un juego. Es un estado mental. Una prueba de paciencia. Un ritual colectivo. Y me pregunto si el día que finalmente salga, seremos capaces de jugarlo sin sentir que estamos profanando una especie de templo construido a base de esperas, memes y falsas alarmas. O quizá ese sea, precisamente, el reto final: jugarlo sin pensar que, quizá fue mejor imaginarlo.

Más información