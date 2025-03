El desarrollo de Android va a experimentar un cambio fundamental hacia un formato más «privado», dentro de Google. Aunque la compañía promete que seguirá alimentando la rama de código abierto AOSP, el proceso no será tan transparente y hay dudas de que el modelo se mantenga en el futuro.

Google ha confirmado a Android Authority que todo el trabajo de desarrollo de Android se realizará en su rama interna. Un cambio significativo teniendo en cuenta que gran parte del software que sustenta el sistema operativo móvil se ha desarrollado en canales públicos. Cuando se implementen los cambios, la rama interna solo estará disponible para el personal de Google y los proveedores que tengan una licencia de Servicios Móviles de Google (GMS), como Samsung, Motorola y otros socios.

Cambios en el desarrollo de Android

Google explica que estos cambios buscan optimizar el flujo de trabajo de desarrollo y simplificar las versiones de software. Dado que la compañía trabaja tanto en las ramas públicas como privadas de Android, ambas pierden sincronía en cuanto a funciones y compatibilidad con API. Esto obliga a Google a fusionar las ramas de forma tediosa en cada versión. Al centrarse en la rama interna, el gigante de Internet afirma que puede optimizar las versiones y facilitar la vida a todos.

Cuando estén disponibles nuevas versiones de Android, Google promete que seguirá publicando el código fuente en la rama abierta Android Open Source Project, manteniendo así la naturaleza de código abierto del producto final. Supuestamente, esto permitirá a los desarrolladores centrarse en el soporte de sus aplicaciones sin tener que estar al tanto de los cambios pendientes en la plataforma en AOSP. Mientras tanto, los fabricantes de equipos originales (OEM) con licencia podrán centrarse en la rama interna mientras trabajan en sus nuevos dispositivos.

El Android del futuro será, como poco, menos abierto

Todos estos cambios no son precisamente nuevos. Google lleva años trasladando funciones de Android desde AOSP a paquetes de código cerrado. Esto le otorga un mayor control sobre la plataforma, a la vez que facilita la actualización de componentes principales sin una actualización completa del sistema operativo. Con el nuevo modelo, componentes tan importantes como el del kernel y el Bluetooth se trasladarán a la rama interna.

Y los desarrolladores terceros, que no forman parte de Google ni de los fabricantes OEM, no podrán conocer el modelo de desarrollo, no tendrán capacidad de acceder a ellos ni de proponer cambios o soluciones. Contribuir al desarrollo de Android se volverá más difícil, ya que el nuevo código disponible se retrasará constantemente semanas, meses o el tiempo que Google estime. Otro apartado perjudicado será el de las ROM alternativas de Android, ideales para aumentar la vida útil de teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos que no han sido actualizados en software por los fabricantes.

¿Android seguirá siendo libre? Sí… pero, cuidado. Android es hoy mucho menos abierto que en el pasado y -nos tememos- que lo será aún menos en el futuro. Los cambios en su desarrollo, aunque pueden tener lógica a efectos de practicidad, lo hacen mucho menos transparente. No son buenas noticias teniendo en cuenta el duopolio actual de Apple y Google en sistemas operativos móviles y que la gran ventaja de Android sobre el cerradísimo iOS ha sido precisamente su desarrollo de código abierto.

Los cambios en el desarrollo de Android comenzarán a implementarse las próximas semanas. Se espera que Google ofrezca explicación precisa de los mismos. Aunque estos cambios tendrán un impacto mínimo en los consumidores de a pie, preocupa el futuro del sistema. Sería terrible acabar con AOSP o dejarlo morir lentamente ante el retraso en la publicación del nuevo código.