Hyundai i20 2024, directo

¡Señor Creedy, ha permitido que este gobierno se desmorone bajo el peso de su propia corrupción! Adam Sutler (V de Vendetta, 2005)

La lluvia dibuja otra ciudad sobre la acera, una ciudad engañosa, más limpia y desenfocada con sus luces a mis pies. No llevo paraguas, ni siquiera llevo capucha. Vicios del oficio. No puedo permitirme nada que oculte la visión de lo que pasa a mi alrededor. Una sombra montada en un patinete pasa a mi lado súbitamente. Me pego a la pared y la observo hasta que ha pasado. Mi mano derecha se ha deslizado instintivamente bajo la gabardina hasta sentir el tacto tranquilizador de la culata. El patinete y su reflejo se alejan calle abajo arrastrando el sonido del agua levantada por las minúsculas ruedas. Vuelvo a caminar con las manos en los bolsillos y el pelo empapado. La calle está poblada de personas cubiertas e impermeables. Echo de menos niños chapoteando en los charcos. Solamente hay adultos apresurados, coches y autobuses deslizándose de semáforo en semáforo y bicicletas de repartidores condenados a desafiar al agua del cielo y del asfalto que pone a prueba la adherencia de sus escuetos neumáticos. Ni un rostro a la vista, alguna barba, gafas, sombreros empapados y paraguas de colores anodinos, apagados, necios. Me cruzo con una mujer que fuma encogida dentro de su gabardina a medio parapetar en una esquina donde una tienda luce un escaparate de uñas postizas. Se me pega el olor del tabaco mezclado con un perfume que recuerda a unas lilas sintéticas casi dos manzanas. La calle se empobrece a medida que me acerco a mi destino. Peores aceras, edificios menos cuidados, menos gente y tiendas menos vistosas.

El reflejo de unas luces de ambulancia. Pero no. No me han ahorrado el trabajo. Mi destino está una manzana más arriba, junto a un descampado que es puro barro, neumáticos usados y gatos refugiados bajo una plancha de aluminio que extiende el ritmo de la lluvia por toda la calle. La ambulancia se lleva a un señor que se ha levantado de su silla de rueda para entrar por su propio pie. Antes de subir echa un último vistazo al lamentable edificio que supongo que será su casa. Una última mirada. Llego a mi destino. Una casa pequeña y destartalada. ¿Me sentiría mejor si mi trabajo lo tuviera que hacer en un suntuoso chalet? ¿Ayudaría que la dirección correspondiera a un barrio de lujo? Sin duda: sí. Alguien está saliendo del portal. Es él. Una anciana le rodea el cuello con el brazo apoyando todo su peso. Él apenas puede andar a trompicones. Se dirigen a un coche que pensé que era solamente una chatarra. Es una chatarra pero por lo que veo tienen la intención de utilizarlo como transporte. Él trastabilla y está a punto de resbalar en el charco que inunda la acera frente a su casa. Sin pensarlo dos veces me coloco al otro lado de la anciana y le ayudo a sujetarla. Él me dirije una mirada agradecida. La anciana me mira. Frunce el ceño. Luego se dirige a él: «No me fío de este» dice en voz alta. Malditos sean. Viejos y niños. Siempre son los viejos y los niños los que se dan cuenta.

Los compactos deportivos tienen una larga tradición en el mercado del automóvil, arrancando sonrisas a los aficionados del motor con modelos basados en utilitarios prácticos de cuatro y cinco puertas pero con un punto de deportividad y detalles de diseño que los convertían en verdaderos deportivos asequibles. En la actualidad gamas como la N de Hyundai recogen ese testigo para proporcionar emociones asequibles en los modelos más vendidos de la marca como el i20. En el caso de la empresa coreana además de la gama N, la más extrema, también existe la opción de optar por un modelo más racional y prestaciones menos deportivas pero con algunos elementos de la estética deportiva que acompañan a esos modelos.

Modelo analizado Hyundai i20 Motor y acabado 1.0 TGDI 100 CV 48V DCT N Line Potencia 100 CV Velocidad máxima 185 Kmh Aceleración o-100 12,1 s Largo/ancho/alto 4065/1775/1450 mm Potencia máxima RPM 100 CV a 6.000 RPM Par máximo Nm/RPM 200 Nm 2.500 RPM Caja de cambios Automático 7 marchas Web https://www.hyundai.es/ Precio 29.910 euros