AORUS GeForce RTX 5080 Master, análisis: espíritu gaming

La AORUS GeForce RTX 5080 Master es una tarjeta gráfica de gama alta que adopta un diseño y una calidad de construcción tope de gama. Esto quiere decir que se trata de un modelo que posiciona claramente por encima del precio recomendado de NVIDIA, y que a cambio ofrece una serie de claves que gustarán a los que priorizan calidad y estética gaming.

También es uno de los modelos que mayor overclock trae de casa, y esto se dejará notar en el escalado del modo turbo dinámico, un valor que va más allá de la frecuencia máxima indicada, y que puede variar mucho también en función de los valores de temperatura y de consumo. Esto es importante, porque el sistema de refrigeración puede marcar la diferencia.

GIGABYTE ha hecho un buen trabajo también en ese sentido, ya que como veremos en este análisis ha montado un sistema de refrigeración de primer nivel, y esto permite a la AORUS GeForce RTX 5080 Master desarrollar todo su potencial sin ningún tipo de problema. Poneos cómodos, que empezamos con el análisis.

Especificaciones de la AORUS GeForce RTX 5080 Master

Núcleo gráfico GB203 fabricado en el nodo N4P de TSMC.

45.600 millones de transistores en un encapsulado de 378 mm cuadrados (densidad de 120,6 millones de transistores por milímetro cuadrado).

84 unidades SM.

10.752 shaders a 2,29 GHz y 2,8 GHz, modo normal y turbo.

336 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

84 núcleos RT de cuarta generación (171 TFLOPs).

336 núcleos tensor de quinta generación (1.801 TOPs).

60,31 TFLOPs en FP32.

Bus de 256 bits.

64 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

16 GB de memoria GDDR7 a 30 Gbps (ancho de banda de 960 GB/s).

TGP de 360 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (450 vatios). Incluye adaptador de tres conectores de alimentación de 8 pines a uno de 16 pines.

Tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Medidas: 36 cm x 15 cm x 7,5 cm (alto, alto y ancho). Ocupa cuatro ranuras de expansión.

Precio: desde 1.768,77 euros.

Gracias a ese aumento de la velocidad de reloj la potencia en FP32 se ha incrementado frente al modelo Founders Edition, ya que pasamos de 56,72 TFLOPs a 60,31 TFLOPs. Esto debería darnos una mejora de rendimiento en juegos de un 5% frente al modelo de referencia, aproximadamente.

El resto de especificaciones permanecen sin cambios, de hecho tenemos el mismo nivel de TGP, lo que significa que no necesitaremos una fuente más potente para mover este modelo. Lo que sí nos hará falta es más espacio en el chasis, ya que la AORUS GeForce RTX 5080 Master es un modelo bastante grande que ocupa cuatro ranuras de expansión.

Análisis externo: diseño, refrigeración y calidad de construcción

Como os dije al principio del artículo, la AORUS GeForce RTX 5080 Master tiene un diseño espectacular. Esta tarjeta gráfica adopta toda la esencia de la línea AORUS y la convierte en un perfil gaming que no dejará a nadie indiferente. Tiene detalles que recuerdan a la AORUS GeForce RTX 5070 Master, pero al mismo tiempo cuenta con mejoras exclusivas que colocan a este modelo un escalón por encima.

En la parte frontal podemos ver un sistema de refrigeración WINDFORCE con tres ventiladores Hawk. Estos ventiladores tienen un diseño aerodinámico que reduce la resistencia al aire y el nivel de ruido, mejora en un 53,6% la presión del aire e incrementa en un 12,5% el volumen del aire. Todo esto equivale a menos ruido y mejores temperaturas de trabajo.

Los ventiladores pueden girar de forma alterna, lo que reduce las turbulencias, y tienen rodamientos dobles de bolas. Estos rodamientos mejoran su vida útil y la eficiencia de la estructura interna del ventilador. Todos los ventiladores trabajan, además, de forma dinámica, apagándose automáticamente cuando detectan que las temperaturas de trabajo son bajas.

El marco frontal es de plástico duro, presenta líneas angulosas y tiene detalles iridiscentes en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha. Los ventiladores están colocados sobre un gran radiador de aluminio con una base de contacto de cobre y caleoductos de cobre niquelado. Esta elección de materiales no es casualidad, ya que el cobre acelera la transferencia y la conducción del calor hacia las aletas del radiador.

Los ventiladores vienen con iluminación LED RGB circular personalizable, y en el lateral superior nos encontramos también con iluminación LED RGB en el logo AORUS. Justo en el extremo tenemos una pantalla LCD que también es personalizable a través del software GIGABYTE Control Center, y que nos permitirá mostrar animaciones de la mascota de GIGABYTE y visualizar información de la GPU, como la temperatura de trabajo, el consumo y la velocidad de la GPU, por ejemplo.

La base del radiador utiliza el sistema de cámara de vapor para mejorar la disipación de la GPU, y hace contacto con todos los elementos clave de la tarjeta gráfica (memoria gráfica y sistema de alimentación). Como material de contacto GIGABYTE ha utilizado un compuesto térmico metálico que combina las ventajas del metal líquido y la pasta térmica en la GPU, y ha empleado gel de grado servidor para el resto de elementos, un material premium superior a las clásicas almohadillas térmicas.

En la parte trasera podemos ver una placa metálica que aporta solidez estructural y contribuye en las tareas de disipación del calor, todo un clásico. Esta tiene también una estética gaming muy marcada, con un detalle de efecto espejo en el centro e iluminación LED RGB en la serigrafía AORUS. En el extremo tenemos una apertura que facilita el flujo de aire a través del radiador, sobre el que podemos colocar un ventilador adicional incluido que cuenta también con iluminación LED RGB.

La AORUS GeForce RTX 5080 Master utiliza un conector de alimentación de 16 pines situado en el lateral superior. Este incorpora un indicador luminoso que nos avisará si detecta problemas en la alimentación. Justo a su lado tenemos también un interruptor que nos permitirá alternar entre sus dos BIOS, una prioriza el silencio y la otra el rendimiento.

GIGABYTE ha implementado en este modelo la filosofía Ultra Durable, lo que quiere decir que utiliza condensadores y bobinas ESR de alta calidad, tiene un PCB resistente al polvo, la abrasión, la humedad y el contacto con pequeñas piezas metálicas, y también cuenta con MOSFETs de baja resistencia al encendido. Con todo esto en mente no es extraño que la compañía ofrezca cuatro años de garantía.

En la parte posterior podemos ver la placa metálica que irá atornillada al chasis, que cubre tres ranuras de expansión, pero la tarjeta gráfica ocupa cuatro porque el sistema de refrigeración sobresale bastante. También tenemos a la vista las salidas de imagen incluidas, que como os dije al repasar las especificaciones de esta tarjeta gráfica son tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Esta tarjeta gráfica tiene una calidad de construcción y una solidez estructura sobresaliente, pero es bastante grande y pesada, así que es recomendable utilizarla con el sistema de sujeción adicional incluido. Dicho sistema de sujeción es versátil y muy fácil de montar, y evitará cualquier tipo de sobrecarga sobre la ranura PCIe.

Avances de la arquitectura Blackwell

La AORUS GeForce RTX 5080 Master trae todas las mejoras introducidas con la arquitectura Blackwell que ya conocemos. Os las he explicado en varias ocasiones, así que no me voy a extender mucho para no repetir, pero sí que voy a compartir de nuevo con vosotros un resumen por si no las recordáis o por si no tuvisteis la oportunidad de leerlas en artículos anteriores.

Mejoras clave a nivel de GPU

Salto al nodo N4P de TSMC.

Nuevos shaders con capacidad de renderizado neural.

Todos los shaders pueden trabajar con operaciones INT32 y FP32 de forma simultánea.

Tecnología Shader Execution Reordering (SER) de segunda generación.

Núcleos tensor de quinta generación con el doble de potencia en IA y compatibilidad nativa con operaciones INT4 y FP4.

Núcleos RT de cuarta generación con el doble de capacidad de cálculo de intersecciones rayo-triángulo.

Procesador de gestión de IA para coordinar adecuadamente las diferentes cargas de trabajo de los distintos bloques de núcleos (renderizado, IA y trazado de rayos).

Motor de descompresión dedicado para Mega Geometría.

Motor de esferas de barrido lineal aplicadas a cabello y pelaje.

Sistema de medición por volteo del hardware para optimizar los tiempos de renderizado de cada fotograma.

Nuevas tecnologías que marcan la diferencia

DLSS 4 con motor de transformación, que mejora la calidad gráfica frente al modelo CNN.

Generación múltiple de fotogramas, capaz de generar hasta tres fotogramas por cada fotograma renderizado.

Tecnología Reflex 2 para reducir la latencia y mejorar hasta en un 75% los tiempos de respuesta en juegos.

Smooth Motion, una tecnología que permite forzar la generación de fotogramas a través de la aplicación de NVIDIA.

Memoria GDDR7 que aumenta significativamente el ancho de banda.

Equipo de pruebas y componentes utilizados

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX 5080 MASTER.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

Nuestro banco de pruebas utiliza componentes de alto rendimiento para asegurarnos de que no se producirá ningún tipo de cuello de botella, y de que todo funcionará correctamente. La AORUS GeForce RTX 5080 MASTER podrá desarrollar todo su potencial sin ningún tipo de problema con esta configuración.

Rendimiento de la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER en aplicaciones profesionales y benchmarks sintéticos

Esta ronda de pruebas nos permite descubrir el potencial de la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER en escenarios que van más allá del gaming. Es una tarjeta gráfica de gama alta que posiciona por debajo de la GeForce RTX 5090 y de la GeForce RTX 4090 en potencia bruta, y como veremos supera a la GeForce RTX 5080 Founders Edition gracias al overclock que trae de casa.

3DMark DLSS

Esta prueba renderiza una escena compleja que encaja con lo que podríamos encontrarnos en un juego exigente. La primera pasada se realiza de forma nativa, y la segunda con DLSS 4 y multigeneración de fotogramas en modo x4. La mejora de rendimiento es espectacular, ya que gracias a estas tecnologías multiplicamos por seis la tasa de fotogramas por segundo.

La AORUS GeForce RTX 5080 MASTER consigue 307 FPS, y la GeForce RTX 5080 Founders Edition queda en 285 FPS.

DaVinci Resolve

La AORUS GeForce RTX 5080 MASTER tiene aceleración por hardware del estándar H.265 4:2:2 de 10 bits, y este es el que hemos utilizado en esta prueba de edición de vídeo. No hay ninguna diferencia de rendimiento frente a la GeForce RTX 5080 Founders Edition, ya que ambas logran terminar el trabajo en 10 segundos. Como referencia, la GeForce RTX 4090 tarda 19 segundos en completarlo.

V-Ray

Esta prueba de renderizado nos deja una puntuación de 2.644 vpaths en modo CUDA, cifra que supera los 2.442 vpaths que obtuvo la GeForce RTX 5080 Founders Edition.

Con el modo RTX, que utiliza aceleración por hardware, la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER consigue 9.474 vpaths, superando de nuevo a la GeForce RTX 5080 Founders Edition, que queda en 9.256 vpaths.

Blender Vamos con otra prueba de renderizado que también es muy exigente. Se divide en tres escenas diferentes, así que consta de tres subpruebas. En la primera la puntuación ha sido de 4.611 muestras por minuto, en la segunda 2.402 muestras por minuto y en la tercera 2.347 muestras por minuto. La GeForce RTX 5080 Founders Edition obtuvo 4.409, 2304 y 2.270 muestras por minuto, respectivamente. PassMark Esta es una prueba sencilla que nos permite comparar el rendimiento de una tarjeta gráfica con distintas APIs. La AORUS GeForce RTX 5080 MASTER consigue 45.144 puntos, superando a la GeForce RTX 5080 Founders Edition, que quedó en 43.702 puntos, y se acerca a la GeForce RTX 4090, que logró 45.709 puntos. Procyon Flux 1.4 Terminamos con una prueba que mide el tiempo necesario para generar imágenes utilizando operaciones FP4. La AORUS GeForce RTX 5080 MASTER registró un tiempo de 8,77 segundos por imagen, mientras que el modelo Founders Edition tardó 9,16 segundos por imagen. La diferencia no es muy grande, pero sí es suficiente para dar como clara vencedora a la primera. Rendimiento de la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER en juegos Ya hemos visto en las pruebas anteriores que gracias a su mayor nivel de overclock la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER es un poco más potente que la GeForce RTX 5080 Founders Edition. Ahora vamos a ver qué tal se comportan ambos modelos en juegos, utilizando como siempre una gran variedad de títulos con distintos niveles de exigencia, y tanto rasterización como trazado de rayos. Tener en cuenta que al activar DLSS se ha utilizado también generación de fotogramas en modo x4 si esta tecnología está disponible. Indiana Jones y el Gran Círculo es la única excepción, ya que soporta el modo x4 desde su última actualización, pero como anteriormente solo funcionaba en modo x2 he mantenido dicho modo para tener resultados unificados. En Black Myth Wukong la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER consigue una mejora de entre 2 y 4 FPS frente al modelo Founders Edition. Esto le permite escalar mejor cuando se activa DLSS y la generación de fotogramas. Red Dead Redemption 2 es todo un veterano, pero se mantiene como uno de los mejores juegos a nivel técnico, y sigue siendo muy exigente. De nuevo el overclock de la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER marca una diferencia clara, con mejoras que van desde los 5 hasta los 7 FPS dependiendo de la resolución utilizada. Star Wars Outlaws es un juego tremendamente exigente, sobre todo cuando configuramos el trazado de rayos al máximo. La AORUS GeForce RTX 5080 MASTER gana por una pequeña diferencia de entre 2 y 3 FPS, y gracias a esto escala un poco mejor en cuanto activamos DLSS y la generación de fotogramas. Con Indiana Jones se repite la tónica que hemos visto en pruebas anteriores. La AORUS GeForce RTX 5080 MASTER es un poco más potente y escala mejor, pero los 16 GB de memoria gráfica se quedan cortos cuando queremos jugarlo con todo al máximo, incluido trazado de rayos, en resolución 4K, debido al alto consumo de VRAM del ajuste de reserva de memoria para texturas. Las aventuras de Amicia y Hugo han dado forma a uno de los mejores juegos de la generación actual, y a uno de los más exigentes. La AORUS GeForce RTX 5080 MASTER gana por entre 2 y 3 FPS en función de la configuración, y al aplicar reescalado y generación de fotogramas tenemos unos valores ligeramente superiores. Con Alan Wake 2 la diferencia a favor de la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER es un poco más alta. En 1440p gana por 5 FPS, y en 4K gana por 3 FPS. Con trazado de rayos activado gana por entre 2 y 3 FPS. Esos FPS adicionales permiten un escalado mayor con DLSS 4 y multigeneración de fotogramas en x4. Cyberpunk 2077 es necesario dividirlo en dos gráficas, una bajo rasterización y otra bajo trazado de rayos y trazado de trayectorias. En rasterización la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER gana por 10 FPS en 1440p y por 5 FPS en 2160p. Con trazado de rayos la ventaja para el modelo de GIGABYTE es de 4 FPS en 1440p, y tenemos un empate en 4K a 34 FPS. Con trazado de trayectorias la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER gana por 1 FPS y 2 FPS en 1440p y 2160p, respectivamente. Buenos resultados que demuestran lo bien que escala esta tarjeta gráfica con el overclock. En Dragon Age The Veilguard he activado la multigeneración de fotogramas en modo x4 a través de la aplicación de NVIDIA. El rendimiento de la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER es ligeramente superior al del modelo Founders Edition, con diferencias de entre 1 y 4 FPS, dependiendo de la configuración. Dying Light 2 es uno de los juegos de la generación anterior que mejor uso hace del trazado de rayos. La AORUS GeForce RTX 5080 MASTER consigue entre 4 y 8 FPS más dependiendo de la resolución, y también rinde un poco mejor que el modelo FE con trazado de rayos activado.

Vamos a terminar con Gears 5, que es todo un referente de la generación anterior y del motor gráfico Unreal Engine 4 altamente modificado. La AORUS GeForce RTX 5080 MASTER consigue 9 FPS más en 1440p con calidad locura y GI en 32 rayos, y 6 FPS más con esa misma configuración pero en 2160p.

En general, el modelo de GIGABYTE repite los resultados que vimos en las pruebas sintéticas y profesionales, y se coloca como una opción un poco más potente que el modelo Founders Edition. A continuación veremos cómo son de grandes las diferencias medias entre ambos modelos, y cómo afecta ese mayor rendimiento a los valores de consumo y de temperatura de la tarjeta.