El ASUS ROG FLOW Z13 se ha puesto al día con una profunda actualización, tanto de diseño como de componentes, que en general, le ha permitido subir de nivel frente a la generación anterior, que ya ofrecía una configuración espectacular.

Este nuevo modelo representa un enorme cambio de aires frente al de 2023, ya que abandona el procesador Intel y la gráfica dedicada NVIDIA para implementar la APU más potente que ha lanzado AMD hasta el momento, la Ryzen AI Max+ 395. Esta APU integra una CPU de 16 núcleos y 32 núcleos Zen 5 y una GPU Radeon 8060s con 2.560 shaders.

Que no os engañe su tamaño. El nuevo ASUS ROG FLOW Z13 es uno de los equipos 2 en 1 más potentes que existen, y su GPU integrada es tan potente que, como veremos en este análisis, tiene poco que envidiar a una GPU dedicada.

Especificaciones del ASUS ROG FLOW Z13 2025

Antes de empezar con el análisis a nivel externo, donde repasaremos cosas como el diseño, la estética y la calidad de construcción en general, vamos a echar un vistazo a los componentes y características clave de este equipo.

Pantalla

Pantalla ASUS ROG Nebula Display de 13,4 pulgadas con formato 16:10, resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, brillo de 500 nits y contraste 1.500:1.

El panel es de tipo IPS, tiene interfaz táctil, una tasa de refresco de 180 Hz, un tiempo de respuesta de 3 ms y reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3.

La pantalla incorpora la tecnología Adaptive Sync, es compatible con FreeSync Premium, tiene certificación Pantone y soporta HDR Dolby Vision. Está protegida con Gorilla Glass 5 y tiene un revestimiento DXC de Corning.

Hardware

APU Ryzen AI Max+ 395 con CPU de 16 núcleos y 32 hilos (arquitectura Zen 5) en nodo de 4 nm de TSMC.

La CPU funciona 3 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo, tiene 64 MB de caché L3, 16 MB de caché L2 y un TDP de 70 vatios compartido con la GPU integrada.

La GPU integrada es una Radeon 8060s que utiliza la arquitectura RDNA 3.5. Tiene 2.560 shaders, 160 unidades de texturizado, 64 ROPs, tiene 40 núcleos RT para acelerar trazado de rayos y cuenta con 64 MB de caché L3. Funciona a un máximo de 2.335 MHz, y su potencia es de 11,96 TFLOPs en FP32.

NPU AMD XDNA 2 con una potencia de 50 TOPs. Supera el requisito de 40 TOPs para poder ejecutar Microsoft Copilot+ en local.

32 GB de memoria LPDDR5X a 8.000 MT/s.

Unidad SSD PCIe Gen4 de 1 TB a 6 GB/s en lectura secuencial.

Chasis y refrigeración

Chasis fabricado en aluminio CNC de alta calidad con iluminación LED RGB trasera personalizable.

Metal líquido como material de contacto entre la APU y el radiador.

Cámara de vapor de acero inoxidable y dos ventiladores Arc Flow de segunda generación con aletas de 0,1 mm.

Flujo de aire interno para mantener más frío el chasis y la zona de la pantalla.

Teclado y almohadilla táctil

Teclado de tipo isla extraíble con iluminación LED RGB. Tiene un recorrido por tecla de 1,7 mm.

Almohadilla táctil de tacto suave con clic derecho e izquierdo.

Sonido y cámaras

Dos altavoces de 2 vatios con tecnología de amplificación inteligente.

Sonido Dolby Atmos.

Matriz de tres micrófonos.

Cámara frontal de 5 MP 3DNR con infrarrojos compatible con Windows Hello.

Cámara trasera de 13 MP.

Conectividad cableada e inalámbrica

Salida HDM 2.1

Jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido.

USB 3.2 Gen2 Type-A.

Dos puertos USB 4 compatibles con DisplayPort y alimentación (40 Gbps).

Lector de tarjetas microSD.

Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Software, batería, dimensiones y precio

Windows 11 como sistema operativo.

Batería de 70 Wh.

Medidas: 30.0 x 20.4 x 1.30 ~ 1.49 cm.

Peso: 1,20 kilogramos sin teclado, 1,59 kilogramos con teclado.

Precio: 2.498,99 euros.

Análisis externo y primer contacto

Nada más sacar de la caja el ASUS ROG FLOW Z13 este nos deja, como carta de presentación, una estética gaming muy marcada. En la parte trasera adopta un diseño con líneas angulosas y un toque futurista donde destaca una sección transparente que muestra el interior, y que cuenta con iluminación LED RGB personalizable.

Justo al lado tenemos rejillas que permiten la entrada de aire, y que son clave para conseguir una buena disipación del calor. En la esquina inferior izquierda aparece el logo ASUS ROG, y en la esquina superior derecha se encuentra ubicada la cámara trasera de 13 MP, que ofrece una buena calidad de imagen, y nos permite hacer fotos y grabar vídeos.

El frontal tiene una presentación limpia y totalmente minimalista. En la parte superior se encuentra la cámara de 5 MP con infrarrojos, y en los laterales del chasis se distribuyen los diferentes conectores. Todos son de fácil acceso, y están perfectamente identificados. El chasis está fabricado en aluminio CNC, un material ligero y resistente.

Volviendo a la parte trasera tenemos también el pie de apoyo, que se puede abrir y cerrar fácilmente, y tiene un buen recorrido, ya que nos permite abrirlo en un ajuste máximo de 170 grados. Las sensaciones que transmite al tacto en general son buenas, y no he percibido ningún tipo de fragilidad estructural.

El teclado que incorpora el ASUS ROG FLOW Z13 es extraíble y se integra en un chasis rígido de tacto suave. Es de tipo isla (chiclet), cada tecla tiene un recorrido por pulsación de 1,7 mm y cuenta con iluminación LED RGB personalizable. La almohadilla táctil va colocada en posición central, tiene buen tacto y los clics derecho e izquierdo están debidamente diferenciados.

La conexión del teclado se hace a través de un mecanismo magnético, así que es muy fácil de quitar y de poner. Tanto con teclado como sin teclado el ASUS ROG FLOW Z13 es muy ligero y cómodo de transportar, ya que su peso máximo con teclado es de 1,59 kilogramos y tiene un formato muy compacto.

Experiencia de uso con Windows 11 y aplicaciones cotidianas

Lo primero que tuve que hacer nada más terminar el proceso de instalación y configuración de Windows 11, que es todo un clásico en este tipo de análisis, fue descargar e instalar la aplicación ASUS ROG Armoury Crate, ya que no se instaló por defecto al completa la instalación de Windows 11. No me llevó más de unos minutos, y una vez instalada reconoció el dispositivo y funcionó sin problemas.

La aplicación ASUS ROG Armoury Crate es importante, porque nos permite controlar y visualizar diferentes ajustes del equipo, y también nos da la posibilidad de elegir diferentes perfiles de rendimiento, de aplicar distintos modos de pantalla en función del contenido que estemos reproduciendo y de personalizar el equipo con fondos dinámicos y cambiando la iluminación LED RGB.

Para probar el ASUS ROG FLOW Z13 utilicé el modo «Turbo», que es el que mayor rendimiento ofrece, y el que más energía consume si no estamos conectados a un enchufe. Podemos elegir entre otros modos que van equilibrando mejor el valor consumo-rendimiento, y también tenemos la opción de activar un modo que prioriza la autonomía.

Tal y como esperaba Windows 11 funciona con una fluidez total, y es lógico porque el ASUS ROG FLOW Z13 equivale, en muchos aspectos, a un PC de gama alta, ya que tiene una CPU Zen 5 con 16 núcleos y 32 hilos y 32 GB de memoria, además de un SSD PCIe Gen4. Todas las tareas y acciones básicas se realizan de forma inmediata, y el rendimiento en general es excelente.

La calidad de la pantalla ralla no desentona en absoluto. Ofrece ángulos de visión de 178 grados, tiene un brillo máximo de 500 nits y hace un buen trabajo con la reproducción del color, lo que le permite resolver de forma satisfactoria incluso escenas complicadas, como podéis ver en las imágenes adjuntas, que se pueden ampliar haciendo clic en ellas.

Fijaos en la cantidad de colores diferentes que aparecen en esas imágenes, en las distintas intensidades que presentan, y en el buen resultado que consigue la pantalla del ASUS ROG FLOW Z13 desde todos los ángulos. Obviamente no está al nivel de un panel OLED, pero es de los mejores paneles IPS que he tenido la oportunidad de probar en un dispositivo portátil hasta el momento.

La resolución de 2.560 x 1.600 píxeles nos deja una alta densidad de píxeles por pulgada, y el formato 16:10 nos da más espacio para trabajar con documentos e imágenes. Su tasa de refresco de 180 Hz y su tiempo de respuesta de 3 ms, unido al soporte de AMD FreeSync Premium y a la buena respuesta de la pantalla táctil, completan un conjunto de prestaciones perfecto para trabajar y jugar.

En términos de conectividad, tanto inalámbrica como cableada, el ASUS ROG FLOW Z13 viene bien equipado. No he echado nada de menos, y se agradece que ASUS no se haya olvidado de montar un puerto USB 3.2 Gen2 Type-A. Los conectores están bien repartidos, y acceder a ellos es muy sencillo y no afecta a la experiencia de uso.

La calidad del sonido, teniendo en cuenta las limitaciones de tamaño del ASUS ROG FLOW Z13, es buena, lo bastante buena como para que podamos disfrutar de una experiencia multimedia correcta sin tener que utilizar auriculares. La matriz de micrófonos raya a un buen nivel y tiene cancelación de ruido, por IA, y las cámaras integradas están por encima de la media.

Rendimiento del ASUS ROG FLOW Z13 con aplicaciones y programas

El ASUS ROG FLOW Z13 es un equipo que va sobrado para mover Windows 11 y para realizar tareas básicas, así que vamos a probarlo con aplicaciones más exigentes que nos permitan llevarlo al límite y descubrir su verdadero potencial.

CPU-Z

Con CPU-Z medimos el rendimiento del procesador tanto en monohilo como en multihilo. El ASUS ROG FLOW Z13 consigue un excelente resultado en ambas pruebas, y supera claramente al Intel Core Ultra 285H, ya que este consigue 776 puntos en monohilo y 9.000 puntos en multihilo. La diferencia es lógica, ya que este último tiene 12 núcleos y 24 hilos.

Cinebench R23

Esta exigente prueba de renderizado nos permite llevar al límite a la CPU del Ryzen AI Max+ 395, y como vemos en las puntuaciones que ha obtenido aguanta el tipo muy bien. Buena puntuación en monohilo con 2.033 puntos y excelente resultado en multihilo con 30.881 puntos. Supera al Intel Core Ultra en multihilo, pero pierde contra este por poco en monohilo.

Cinebench 24

Los buenos resultados se repiten en Cinebench 24, donde tenemos 115 puntos en monohilo y 1.642 puntos en multihilo. El Intel Core Ultra 9 285H gana en monohilo con 130 puntos, pero pierde en multihilo con sus 908 puntos. Al no tener división entre núcleos P y núcleos E, y al contar con tecnología SMT, la solución de AMD arrasa en multihilo.

Blender

En esta prueba de renderizado las GPUs Radeon de AMD siempre suelen rendir peor que las GeForce RTX, porque está optimizada para las soluciones gráficas de NVIDIA. En este caso la Radeon 8060s logra una puntuación mucho más baja que la GeForce RTX 4060 Mobile que monta el ASUS TUF Gaming A14, pero como dije es lógico por esa diferencia de optimización.

V-Ray

Esta prueba de renderizado mide el rendimiento del procesador, y escala muy bien con el número de núcleos e hilos, ya que el Ryzen AI Max+ 395 logra superar en más del doble la puntuación del Ryzen 7 8845HS, que tiene 8 núcleos y 16 hilos (Zen 4).

3D Mark CPU

Con esta prueba podemos medir el rendimiento de la CPU del Ryzen AI Max+ 395 con diferentes cargas de trabajo, que ocupan entre uno y el máximo posible de hilos para simular distintos escenarios de uso del procesador.

También monitoriza la frecuencia de trabajo y la velocidad de la CPU, lo que nos permite ver cómo escala y si esta se mantiene en unos valores de temperatura seguros.

Las puntuaciones que logra el Ryzen AI Max+ 395 entran dentro de lo esperado, y son muy buenas en líneas generales. Este supera claramente al Intel Core Ultra 9 285H en las subpruebas que utilizan cuatro hilos o más, y pierde por poco en las cargas de uno y dos hilos.

Como curiosidad hay que destacar la caída de la puntuación relativa al pasar de 16 a 32 hilos activos. Os dejo capturas con los resultados de ambos procesadores para que podáis comparar.

Vamos ahora a repasar los valores de frecuencia y de temperatura que ha registrado el procesador del Ryzen AI Max+ 395 en esta prueba:

Con un hilo activo tenemos una velocidad media estable de 5,13 GHz y una temperatura de 69,50 grados C.

tenemos una velocidad media estable de 5,13 GHz y una temperatura de 69,50 grados C. Con dos hilos activos la velocidad se mantiene estable en 5,13 GHz y la temperatura alcanza los 75,38 grados C.

la velocidad se mantiene estable en 5,13 GHz y la temperatura alcanza los 75,38 grados C. Con cuatro hilos activos la frecuencia de la CPU cae a 5,07 GHz, aunque se mantienen estables, y la temperatura es de 76,75 grados C.

la frecuencia de la CPU cae a 5,07 GHz, aunque se mantienen estables, y la temperatura es de 76,75 grados C. Con ocho hilos activos hay cambios mínimos. La velocidad cae ligeramente hasta los 4,98 GHz y la temperatura es de 76,62 grados C.

hay cambios mínimos. La velocidad cae ligeramente hasta los 4,98 GHz y la temperatura es de 76,62 grados C. Con 16 hilos activos la prueba es tan corta que el procesador es capaz de aguantar una velocidad de 5,06 GHz, y la temperatura es de 65,25 grados C.

la prueba es tan corta que el procesador es capaz de aguantar una velocidad de 5,06 GHz, y la temperatura es de 65,25 grados C. Con todos los hilos activos no hay cambios importantes, la frecuencia sube a 5,08 GHz y la temperatura es de 62,25 grados C. Esta prueba también dura muy poco tiempo.

Podéis ampliar la galería adjunta haciendo clic en ella para ver los valores de frecuencia y temperatura en distintas líneas de tiempo durante cada subprueba. También aparecen las fluctuaciones y el nivel de saturación del procesador.

CrystalDisk Mark

Con esta prueba medimos el rendimiento de la unidad SSD. El ASUS ROG FLOW Z13 viene con una unidad muy competente que es capaz de alcanzar los 6 GB/s en lectura secuencial, y supera los 5,3 GB/s en escritura secuencial. Son valores totalmente óptimos para un dispositivo gaming de alto rendimiento, ya que supera el rendimiento de la unidad SSD de PS5 Pro, que trabaja a 5,5 GB/s.

PassMark

El ASUS ROG FLOW Z13 consigue también un excelente resultado en la mayoría de las pruebas de PassMark donde destaca especialmente por sus puntuaciones CPU, SSD y GPU, sobre todo teniendo en cuenta que este equipo viene con una GPU integrada. De media está por encima del 89% de los equipos que tiene PassMark en su base de datos.

3DMark Time Spy

En la primera se mide el rendimiento CPU y GPU del equipo con una simulación centrada en gaming bajo resolución 4K, y en el segundo lo mismo pero con resolución 1440p, que es mucho menos exigente.

Las puntuaciones que consigue el ASUS ROG FLOW Z13 son buenas en ambos casos, e indican claramente que estamos ante un equipo que no tendrá problemas para mover juegos en 1440p con calidades altas o muy altas.

Procyon IA

La NPU que monta el Ryzen AI Max+ 395 consigue un resultado muy bueno en la prueba de Procyon. Es lógico, ya que esta tiene una potencia de 50 TOPs, aunque no podemos comparar directamente los resultados porque esta prueba utiliza APIs específicas en función del procesador. A modo de referencia, la NPU del Intel Core Ultra 9 285H consigue 683 puntos en su versión bajo Intel OpenVINO.

En las pruebas de visión por IA, utilizando la Radeon 8060s, tenemos una puntuación de 140 bajo INT8, 598 bajo FP32 y 776 bajo FP16. Como referencia, una GeForce RTX 4060 Mobile consigue 2.243 bajo INT8, 1.705 bajo FP16 y 779 bajo FP32.

Los resultados de la prueba de generación de imágenes bajo FP16 arrojan una gran diferencia a favor de la GeForce RTX 4060 Mobile, ya que esta consigue 11.933 puntos y tiene un tiempo medio de generación por imagen de 2,61 segundos, mientras que la Radeon 8060s consigue una puntuación de 634 y tiene un tiempo medio de generación por imagen de 9,84 segundos.

En la prueba de generación de texto con diferentes modelos la Radeon 8060s vuelve a quedar bastante por detrás de una GeForce RTX 4060 Mobile, aunque los resultados no son nada malos para tratarse de una GPU integrada que no tiene memoria dedicada. La gráfica de NVIDIA consigue, por ejemplo, 1.384 puntos con Mistral 7B y 1.241 con Llama 3.1.

Corona

En esta prueba el Ryzen AI Max+ 395 logra generar 10.610.647 rayos por segundo, superando con ello los 4.532.683 rayos del Intel Core Ultra 9 285H. Esta diferencia tan grande se debe la mayor cantidad de hilos que tiene la solución de AMD comparada con la de Intel (24 hilos frente a 32 hilos).

Rendimiento del ASUS ROG FLOW Z13 en juegos

El ASUS ROG FLOW Z13 es un dispositivo pensado para jugar, así que los resultados que vamos a ver a continuación son muy importantes. Abrimos con Starfield, un juego que me gusta incluir cuando pruebo un equipo portátil porque es un título que tiene una gran dependencia del IPC de la CPU, y también de la arquitectura de la gráfica.

Los resultados son impresionantes para tratarse de una GPU integrada. Incluso en nativo, con resolución 1600p y calidad máxima (sin sombreador de tasa variable) tenemos una experiencia perfectamente jugable con 39 FPS de media. Si activamos FSR en modo calidad y generación de fotogramas podemos alcanzar los 91 FPS.

Estos resultados superan a la GeForce RTX 4060 Mobile en su versión de 70 vatios de TGP, que consigue 35 FPS de media en nativo y los 64 FPS con DLSS 3 en modo calidad utilizando la misma resolución y el mismo nivel de calidad gráfica.

Cyberpunk 2077, que es también uno de los juegos más exigentes que existen, funciona sin problemas con la Radeon 8060s que integra el ASUS ROG FLOW Z13. En nativo y con calidad ultra la media es de 42 FPS, un resultado fantástico que podemos elevar a 90 FPS con FSR 3 en modo calidad y generación de fotogramas.

La configuración que monta el ASUS ROG FLOW Z13 es tan potente que podemos jugar incluso con trazado de rayos en demencial de forma fluida, siempre que activemos FSR 3 en modo rendimiento y generación de fotogramas.

En este juego la Radeon 8060s vuelve a ganar a la GeForce RTX 4060 Mobile de 70 vatios en nativo, ya que esta consigue 34 FPS de media, y queda prácticamente al mismo nivel con trazado de rayos. Un logro espectacular, teniendo en cuenta que hablamos de una gráfica dedicada.

En Dying Light 2 la Radeon 8060s vuelve a hacer un gran trabajo. Podemos jugar en nativo sin problemas y con calidad máxima, aunque lo ideal es activar FSR en modo calidad para conseguir 63 FPS de media. El trazado de rayos es viable, siempre que utilicemos FSR en modo rendimiento.

El rendimiento es muy parecido al que consigue la GeForce RTX 4060 Mobile, aunque esta tiene la ventaja de poder activar generación de fotogramas con soporte nativo en este título.

Con Gears 5 la experiencia es perfecta en 1600p con calidad locura e iluminación global activada y configurada con 32 rayos. Impresionante el nivel de rendimiento que consigue la ASUS ROG FLOW Z13, y ligeramente superior a lo que podríamos conseguir con una GeForce RTX 4060 Mobile de 70 vatios.

Con Indiana Jones y el Gran Círculo no tenemos los problemas de memoria que vimos con la GeForce RTX 4060 Mobile, y podemos utilizar la configuración de calidad máxima en 1600p sin tener que recurrir al reescalado. Con esa configuración tenemos una media de 34 FPS, y con FSR en modo calidad y generación de fotogramas pasamos a 73 FPS.

El trazado de rayos no es viable, pero en nativo y bajo rasterización el resultado es mucho mejor comparado con la GeForce RTX 4060 Mobile de 70 vatios.

En Resident Evil 4 Remake la Radeon 8060s que monta el ASUS ROG FLOW Z13 vuelve a ganar a la GeForce RTX 4060 Mobile de 60 vatios. Este título es perfectamente jugable en 1600p con calidad máxima, ya que tenemos una media de 61 FPS, y con FSR en modo calidad podemos pasar a 72 FPS.

El trazado de rayos es viable, pero no recomendable, porque produce bastantes tirones que afectan a la experiencia de juego.

La verdad es que el rendimiento del ASUS ROG FLOW Z13 en juegos ha superado mis expectativas. Esperaba números mucho más bajos, y tenía dudas sobre si realmente sería capaz de mover juegos a resolución nativa, pero como vemos puede hacerlo sin ningún problema. Esa Radeon 8060s es una auténtica maravilla.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

El Ryzen AI Max+ 395 ofrece un rendimiento excelente, tanto en CPU como en GPU, y su NPU no se queda atrás, ¿pero es capaz de mantener unas temperaturas seguras y razonables? Como podemos ver en la gráfica adjunta, sí, ya que el pico máximo que registré en mis pruebas fue de 82 grados C, y lo normal es que se mantenga de media entre los 79 y los 80 grados C.

La GPU integrada registra unos valores de temperatura parecidos, aunque de media suelen ser entre 1 y 2 grados más bajos que los de la CPU.

El consumo entra dentro de lo esperado. El Ryzen AI Max+ 395 se mantiene de forma estable en 70 vatios, y solo registré un pico temporal de 85 vatios. Son valores que se mantienen dentro de la normalidad, y como podemos ver el consumo con baja carga es muy contenido.

La velocidad de trabajo de la GPU era un tema que quería analizar a fondo, ya que al tratarse de una integrada es algo muy importante. En juegos se mantiene por encima de los 2.100 MHz, y como vemos el escalado es bastante estable, lo que le permite ofrecer un rendimiento consistente.

En función de la dependencia que tenga cada juego de la CPU y de la GPU estas ajustan sus frecuencias en consecuencia. Por ejemplo, en Cyberpunk 2077 lo normal era ver a la CPU con medias de más de 2 GHz y la GPU con unos valores cercanos a los 2.200 MHz.

En cuanto a la autonomía, he registrado un valor de casi 12 horas utilizando la prueba integrada de Procyon, que reproduce en bucle un vídeo de unos minutos de duración. Este vídeo se cierra y se vuelve a abrir durante toda la prueba. En esta desactivé la iluminación del teclado, activé el modo susurro y apagué la luz del teclado.

AMD ha hecho un excelente trabajo con la APU Ryzen AI Max+ 395 en todos los sentidos, de esto no cae la más mínima duda, tanto por rendimiento en general como por temperatura y consumo. Es la APU más avanzada y potente que existe ahora mismo en el mercado, y la mejor opción para diseñar portátiles premium, convertibles y dos en uno ultra ligeros y muy potentes.

Conclusiones y valoración final

El ASUS ROG FLOW Z13 es un equipo casi perfecto. En términos de rendimiento es un auténtico espectáculo, de hecho creo que es el dos en uno más potente que he probado hasta el momento, y lo mejor es que no destaca solo en un aspecto en concreto, sino que ofrece un buen desempeño tanto a nivel CPU como GPU, y también en NPU y almacenamiento.

Su procesador de 16 núcleos y 32 hilos tiene un IPC altísimo y rinde de maravilla tanto con juegos como con aplicaciones exigentes. La GPU integrada Radeon 8060s es capaz de superar a una GeForce RTX 4060 Mobile de 70 vatios, sus 32 GB de memoria le confieren una larga vida útil, y su NPU nos permite disfrutar de Copilot+, así que tenemos una combinación perfecta a nivel de especificaciones.

Los valores de temperatura son óptimos y totalmente seguros, y el nivel de TDP se mantiene siempre dentro de los valores indicados, lo que significa que ASUS ha hecho también un buen trabajo con el sistema de refrigeración. Solo puedo ponerle una pega, y es que cuando el equipo trabaja a plena carga se deja notar por el ruido, pero al final es lógico porque estamos ante un dos en uno muy pequeño y ligero.

En cuanto a estética y de construcción, estamos ante un equipo que cumple con todo lo que cabe esperar de un producto ROG, ya que tiene una esencia gaming muy marcada y una buena calidad de acabados, tanto en el chasis, que es de aluminio, como en el resto de elementos, plásticos incluidos.

Todo el conjunto multimedia raya a un buen nivel, y el teclado permite una escritura bastante cómoda gracias a su buen recorrido. La iluminación LED RGB cumple, pero para mi gusto le falta un poco más de intensidad en su nivel máximo de brillo, ya que en espacios muy iluminados puede ser difícil de apreciar.

Esas casi 12 horas de duración de la batería confirman que el ASUS ROG FLOW Z13 también es capaz de ofrecer una buena autonomía por cada carga de batería, y que no tendremos que preocuparnos por estar buscando constantemente un enchufe si no la utilizamos para tareas muy pesadas.

Un equipo muy interesante, potente y versátil que de verdad representa una innovación en el sector al que se dirige, y que como dije es casi perfecto. Solo tiene un problema, y es el precio, que es muy elevado, algo que lo aleja del consumidor medio y lo coloca directamente dentro de la gama alta.