PS5 y PS5 Pro tienen problemas de stuttering en juegos con VRR

Tanto PS5 como PS5 Pro soportan VRR, siglas en inglés de tasa de refresco variable, una tecnología que permite ajustar de forma dinámica la tasa de refresco de la pantalla a la tasa de fotogramas del juego. Esto permite, en teoría, eliminar los problemas de tearing (ruptura de la imagen) y stuttering (tartamudeo de la imagen), y es imprescindible cuando jugamos con la tasa de FPS desbloqueada.

Esa es la teoría, pero en la práctica esta tecnología está dando problemas a los jugadores de ambas consolas. Digital Foundry ha descubierto que en algunos juegos, tras más de 20 o 30 minutos seguidos de uso, aparece un stuttering muy marcado que se repite aproximadamente cada ocho segundos, haciendo que la jugabilidad no sea totalmente fluida, y arruinando totalmente la diversión.

La lista de juegos afectados por este problema incluye, de momento, los siguientes títulos:

The Last of Us Part One.

The Last of Us Part Two Remastered.

Diablo IV.

Hogwarts Legacy.

Elden Ring.

Resident Evil 4.

Ratchet and Clank: Rift Apart.

Marvel’s Spider-Man Remastered.

Metaphor: Refantazio.

Kingdom Come Deliverance II.

En sus pruebas Digital Foundry descubrió que hay otros juegos que no muestran este comportamiento, como God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Immortals of Aveum y Dragon’s Dogma 2, aunque destacan que esto no quiere decir que no puedan aparecer problemas similares con estos títulos en algún momento concreto al jugar durante más de media hora.

Para descartar problemas específicos relacionados con la pantalla en sus pruebas utilizaron varios televisores diferentes. El equipo pudo descubrir que el stuttering desaparecía temporalmente al cambiar la fuente de entrada, y también al reiniciar el juego, pero obviamente estas no son soluciones al problema, son «apaños» a la espera de que Sony se ponga manos a la obra y lance una solución real.

La compañía japonesa todavía no ha reconocido el problema, así que tampoco tenemos información sobre cuándo podrían ponerse manos a la obra para encontrar una solución. Es un problema grave, porque quita todo el sentido a la tecnología VRR, y por que tiene un impacto muy negativo en la experiencia de juego tras 20 o 30 minutos de juego, un periodo de tiempo bastante corto y que la mayoría de jugadores solemos superar fácilmente.

Que este problema se haya identificado ahora parece indicar que no existía antes del lanzamiento de PS5 Pro, aunque también cabe la posibilidad de que ya estuviera presente pero que nadie hubiese llegado a reportarlo, algo difícil de entender con la gran cantidad de análisis que se han publicado de ambas consolas en medios especializados, salvo que dichos medios no llegasen a jugar ni siquiera durante 20 minutos seguidos a los títulos afectados.