PS5 frente a PS5 Pro, comparativa completa con especificaciones, potencia y tecnologías

En este artículo voy a compartir con vosotros una comparativa de PS5 frente a PS5 Pro donde no solo veremos sus especificaciones, sino que también hablaremos de la potencia y del rendimiento de cada consola, de las tecnologías que integran y de otros temas importantes, como el precio de venta y el ciclo de vida.

Para que la lectura de este artículo os resulte más fácil de leer y de comprender voy a establecer una separación en diferentes puntos, y en cada uno de ellos tocaré temas muy concretos de una forma directa y clara, sin rodeos y explicando la información que realmente es importante. Como siempre, si os queda cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Este artículo ha sido actualizado con la nueva información que ha dado Sony sobre PS5 Pro, así que todos los datos son oficiales y están confirmados.

Qué es PS5 Pro y cómo posiciona frente a PS5

Se trata de una renovación intergeneracional por parte de Sony, lo que quiere decir que PS5 Pro no es la sucesora de PS5, sino que es una evolución de la misma y que ambas consolas van a coexistir en el mercado durante varios años. La primera es una consola premium que está por encima de PS5, y que por tanto es más potente y también más cara.

Sony tiene en el mercado dos consolas, como ya ocurrió en su momento con PS4 y PS4 Pro, y la situación es exactamente la misma. PS5 pasa a posicionar como una consola más económica, y PS5 Pro es una alternativa premium capaz de mover juegos con resoluciones más elevadas utilizando configuraciones de calidad más altas. También soporta tecnologías más avanzadas.

PS5 Pro frente a PS5: un vistazo al hardware

Sabemos que PS5 Pro es una consola más potente y más avanzada que PS5, pero para entender mejor las diferencias entre esta y PS5 es necesario poner las especificaciones de ambas frente a frente y hacer un análisis comparativo resaltando sus diferencias a nivel de hardware, de arquitectura y de tecnologías soportadas.

Especificaciones de PS5 Pro

APU AMD fabricada en el nodo de 4 nm de TSMC.

CPU y GPU integradas en el mismo empaquetado.

CPU Zen 2 personalizada con 8 núcleos con un pico de hasta 3,85 GHz y 8 MB de caché L2. Puede manejar 16 hilos gracias a la tecnología SMT.

GPU basada en la arquitectura RDNA 3 mejorada y personalizada con funciones de RDNA 4.

La GPU tiene 3.840 shaders, 240 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado, 60 núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos, suma 4 MB de caché L2 y trabaja a una velocidad de 2,17 GHz.

Potencia de 16,7 TFLOPs en FP32. Son 33,4 TFLOPs si contamos los shaders de doble emisión.

16 GB de memoria GDDR6 a 18 Gbps sobre un bus de 256 bits (576 GB/s de ancho de banda).

2 GB de memoria DDR5 para aplicaciones y sistema.

Unidad SSD de alto rendimiento con una capacidad de 2 TB. Su velocidad es la misma que la del SSD de PS5, es decir, 5,5 GB/s.

Integra Wi-Fi 7.

Soporta reescalado inteligente PSSR mejorado por IA y acelerado por hardware.

Habíamos visto rumores que decían que PS5 Pro podría utilizar una GPU RDNA 4, algo que al final no se ha cumplido del todo, porque como hemos podido ver esta nueva consola utiliza una GPU basada en RDNA 3 con algunas funciones y mejoras que son exclusivas de la arquitectura RDNA 4, y que se centran sobre todo en incrementar el rendimiento con trazado de rayos.

Especificaciones de PS5

APU AMD fabricada en el nodo de 6 nm de TSMC.

CPU y GPU integradas en el mismo empaquetado.

CPU Zen 2 personalizada con 8 núcleos a 3,5 GHz y 8 MB de caché L2. Puede manejar 16 hilos gracias a la tecnología SMT.

GPU RDNA que carece de algunas funciones de RDNA 2, por eso ha sido considerada como «RDNA 1.5». Tiene 2.304 shaders, 144 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado, 36 núcleos de primera generación para acelerar trazado de rayos y alcanza una velocidad máxima de 2,23 GHz.

Potencia de 10,3 TFLOPs en FP32.

16 GB de memoria GDDR6 a 14 Gbps con un bus de 256 bits (448 GB/s de ancho de banda).

SSD de 825 GB con una velocidad de 5,5 GB/s. PS5 Slim tiene un SSD de 1 TB de capacidad.

Integra Wi-Fi 6.

La PS5 original utilizaba una APU de AMD fabricada en el nodo de 7 nm de TSMC, pero los modelos posteriores dieron el salto a una nueva APU fabricada en el nodo de 6 nm de TSMC, que es la que se ha mantenido también en PS5 Slim. Esta consola no tiene memoria DDR5 adicional para reducir el consumo de memoria unificada por parte del sistema y aplicaciones, y la propia Microsoft confirmó que no tiene soporte pleno de las funciones de la arquitectura RDNA 2.

Diferencias clave de PS5 Pro frente a PS5

Los listados anteriores nos permiten elaborar un resumen muy claro, y muy simple de las diferencias que existen entre una y otra consola centrándonos en las mejoras que ofrece PS5 Pro:

PS5 Pro utiliza la misma arquitectura CPU y tiene el mismo número de núcleos, pero puede funcionar a 350 MHz más por núcleo , lo que se traducirá en una mejora de rendimiento pequeña pero apreciable sobre todo en juegos que tienen una mayor dependencia de este componente. Hay que tener en cuenta que ese aumento de frecuencia es una especie de modo turbo, y que no está siempre activo.

, lo que se traducirá en una mejora de rendimiento pequeña pero apreciable sobre todo en juegos que tienen una mayor dependencia de este componente. Hay que tener en cuenta que ese aumento de frecuencia es una especie de modo turbo, y que no está siempre activo. Su GPU es mucho más potente, y utiliza una arquitectura más avanzada y eficiente, lo que significa que puede mover juegos a mayor resolución con una calidad gráfica superior sin comprometer la fluidez.

y utiliza una arquitectura más avanzada y eficiente, lo que significa que puede mover juegos a mayor resolución con una calidad gráfica superior sin comprometer la fluidez. Soporta tecnologías más avanzadas, como el reescalado inteligente PSSR, y está mejor preparada para trabajar con trazado de rayos.

PS5 Pro tiene un bloque de 2 GB de memoria DDR5 adicional para el sistema operativo y las aplicaciones, lo que permite liberar memoria unificada y utilizarla en juegos. PS5 tiene libres 12,5 GB, y PS5 Pro podría tener 13,7 GB libres gracias a esos 2 GB de DDR5 extra.

gracias a esos 2 GB de DDR5 extra. La memoria unificada de PS5 Pro ofrece un mayor ancho de banda , lo que mejora el rendimiento en juegos, sobre todo al utilizar resoluciones más altas y ajustes gráficos superiores. También hay que tener en cuenta que al cambiar a una GPU más potente es imprescindible mejorar el ancho de banda para que esta pueda desarrollar todo su potencial y que no sufra un cuello de botella.

, lo que mejora el rendimiento en juegos, sobre todo al utilizar resoluciones más altas y ajustes gráficos superiores. También hay que tener en cuenta que al cambiar a una GPU más potente es imprescindible mejorar el ancho de banda para que esta pueda desarrollar todo su potencial y que no sufra un cuello de botella. PS5 Pro tiene un SSD de 2 TB, el doble de capacidad que tiene la unidad de PS5 Slim, pero ofrece el mismo rendimiento.

que tiene la unidad de PS5 Slim, pero ofrece el mismo rendimiento. La nueva consola de Sony soporta Wi-Fi 7, un estándar de nueva generación más avanzado que el Wi-Fi 6, que es el que soporta PS5.

Tecnologías soportadas, potencia en bruto y rendimiento

Si nos dejamos llevar por los números que tenemos sobre el papel parece que PS5 Pro es mucho más potente que PS5, porque esos 33,4 TFLOPs que consigue en FP32 triplican los 10,3 TFLOPs de PS5, pero debemos tener cuidado con este dato, porque está «inflado» debido a que la arquitectura RDNA 3 puede trabajar con dos instrucciones Wave32 o con una instrucción Wave64, lo que hace que el rendimiento bruto teórico se doble.

Esos shaders de doble emisión son la clave del enorme salto de TFLOPs que vemos entre una consola y otra, pero sin ellos la potencia bruta es de un total de 16,7 TFLOPs, una cifra que cuadra mucho mejor con la diferencia de rendimiento que ha dado Sony en la presentación oficial de PS5 Pro, y que es de hasta un 45% en rasterización a favor de este nuevo modelo.

En cuanto a las tecnologías soportadas, es aquí donde veremos una de las diferencias más importantes entre ambas consolas. PS5 es compatible con AMD FSR 3, una tecnología de reescalado de la imagen que se ha utilizado en varios juegos, y que ha permitido a esta consola hacer cosas como reescalar desde 720p, e incluso desde resoluciones inferiores, a 1440p y a 2160p. El reescalado ha sido fundamental para que PS5 pueda mantener un buen rendimiento en juegos exigentes, y PS5 Pro no es una excepción.

En el caso de PS5 Pro tendremos una innovación importante gracias a PlayStation Spectral Super Resolution, una tecnología de reescalado y reconstrucción de la imagen potenciada por IA que se apoya en un hardware específico integrado en la consola. Esta tecnología podrá reescalar de 1080p a 2160p manteniendo una buena calidad de imagen, y está optimizada para mantener un bajo consumo de recursos. También puede reescalar desde resoluciones inferiores, pero el resultado final ya no será tan bueno.

Según las filtraciones más recientes, la tecnología PSSR puede completar el proceso de reconstrucción y reescalado en 2 milisegundos, y este solo consume unos 250 MB de memoria como buffer para sus operaciones y cálculos, lo que significa que su impacto es mínimo a nivel de memoria, y que utilizarlo no implica sacrificios importantes.

PS5 puede utilizar FSR 3 y resolución dinámica al mismo tiempo para juegos que son extremadamente exigentes, y también puede recurrir a la generación de fotogramas que incluye dicha tecnología. Lo mismo sucede con PS5 Pro, esta consola puede combinar PlayStation Spectral Resolution con resolución dinámica cuando sea necesario para mantener un buen nivel de rendimiento, y puede aplicar la generación de fotogramas de AMD.

Gracias a la tecnología PlayStation Spectral Resolution la calidad final de la imagen en PS5 Pro puede mejorar de forma sustancial, ya lo hemos visto en algunos juegos, aunque sin duda el más relevante por la gran mejora que muestra es Final Fantasy VII Rebirth. La diferencia que marca PSSR en modo rendimiento frente a la versión de PS5 es tan grande que casi parece que estamos ante dos generaciones diferentes.

En trazado de rayos la diferencia entre ambas consolas es mucho más grande, gracias a las mejoras que introdujo la arquitectura RDNA 3 y al uso de funciones y novedades exclusivas de la arquitectura RDNA 4. Sony ha confirmado que PS5 Pro doblará el rendimiento con trazado de rayos. Es una mejora espectacular, aunque inferior a lo que apuntaban algunos rumores que llegaron a decir que podría multiplicar el rendimiento por tres o incluso por cuatro en trazado de rayos.

Ya hemos visto que gracias a esa mejora de potencia en trazado de rayos PS5 Pro es capaz de integrar esta tecnología en juegos donde no era viable con PS5. El mejor ejemplo lo tenemos en Alan Wake 2, que fue actualizado para aprovechar el potencial de esta nueva consola, y que cuenta con un modo que incluye trazado de rayos.

No obstante, el resultado final es inferior al modo de calidad baja de PC, lo que confirma lo que os dije anteriormente, que al final la mejora de rendimiento en trazado de rayos queda muy por debajo de lo esperado, y que esta tecnología le sigue quedando grande incluso a PS5 Pro.

Resumen de rendimiento y características clave de PS5 Pro frente a PS5

PS5 Pro rinde hasta un 45% más en rasterización.

Su CPU es hasta un 10% más rápida.

Tiene 2 GB extra de memoria DDR5 para aplicaciones y sistema.

En teoría dispone de 1,2 GB más de memoria unificada libre para juegos.

Su memoria unificada ofrece 128 GB/s más de ancho de banda (448 GB/s frente a 576 GB/s).

Rinde el doble que PS5 en trazado de rayos.

Utiliza un reescalado apoyado por IA para mejorar el rendimiento y la calidad de imagen.

Tiene una potencia de 16,7 TFLOPs en FP32 (sin contar shaders de doble emisión) frente a los 10,3 TFLOPs de PS5.

Tiene una unidad SSD de 2 TB, el doble de la capacidad que tiene la unidad de PS5.

Viene sin unidad óptica, pero se podrá añadir la de PS5 Slim si la compramos aparte.

Ciclo de vida y precio

El lanzamiento de PS5 Pro se produjo con PS5 a punto de cumplir cuatro años en el mercado. El ciclo de vida de una consola suele ser de entre 8 y 10 años, así que ambas todavía tienen por delante entre cuatro y seis años de vida. No debemos esperar que PS5 Pro tenga un ciclo de vida mucho mayor que PS5, sobre todo teniendo el precedente de PS4 Pro, que ha «muerto» al mismo tiempo que PS4.

Quiero dejar esto claro para que lo tengáis en cuenta a la hora de comprar una PS5 Pro. Al final os vais a hacer con una consola más potente que supondrá una renovación interesante, pero su ciclo de vida real va a ser inferior al de PS5, porque la segunda llegó al mercado en noviembre de 2020 y la primera lo ha hecho en noviembre de 2024.

Esto quiere decir que PS5 va a tener una vida útil de entre 8 y 10 años, mientras que el ciclo de vida del modelo Pro será de entre 4 y 6 años. Seguro que este dato os hace ver con otros ojos a esta nueva consola, y os hará preguntaros si vale la pena pagar 799 euros por un sistema que podría «morir» en solo cuatro años.

Por otro lado hay que tener en cuenta que no habrán juegos exclusivos para esta consola, lo que significa que los desarrolladores que quieran lanzar un juego en PS5 tendrán que dar soporte también a PS5 Pro, y a la inversa. Básicamente será lo mismo que ocurrió con PS4 y PS4 Pro, y lo que estamos viendo con Xbox Series X y Series S.

Estamos en la recta final de este artículo, y es un buen momento para volver al tema del precio. PS5 Pro es una consola más potente, más avanzada tecnológicamente y con mayor capacidad de almacenamiento. Sin embargo, la diferencia de precio entre esta y PS5 Slim digital es demasiado grande y no se justifica de ninguna manera con esas mejoras.

Sony lanzó esta consola a un precio tan alto por dos razones. La primera es que tenía claro que Microsoft no iba a lanzar una Xbox Series X mejorada, y por tanto era consciente de que no tendría rival, así que no tenía que molestarse en elegir un precio competitivo.

En segundo lugar la compañía ha aprovechado su posición de superioridad frente a Xbox, y ha lanzado un producto elitista a un precio disparatado porque cree que a pesar de todo tendrá éxito debido. Es la misma estrategia que hemos visto con PS5, una consola que hoy es más cara que hace cuatro años.

En relación precio-prestaciones PS5 es una opción superior, sobre todo si podemos comprarla por menos de 400 euros en su versión digital. Sobre este tema ya os ofrecí mi punto de vista en un artículo que publicamos recientemente, y que estoy seguro que os ayudará a decidir qué modelo es que el que más os conviene.