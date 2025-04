La generación 2025 ROG Zephyrus de ASUS llega a España

Hablar de Zephyrus es hablar de esa categoría especial de portátiles que ha sabido moverse con soltura entre el terreno de los entusiastas del gaming y el de los creadores de contenido, que priorizan potencia sin querer renunciar a diseño ni portabilidad. ASUS lo entendió desde el primer modelo, y lo ha ido refinando generación tras generación. Con los nuevos ROG Zephyrus G14 y G16, presentados hace unas semanas, esta idea alcanza una nueva madurez: diseño ultrafino, pantallas OLED y una configuración de hardware que no deja nada en el tintero.

La gran noticia ahora es que ambos modelos —el compacto pero matón G14, y el ambicioso y estilizado G16— ya están disponibles oficialmente en España. Con precios que parten desde los 3.199 euros para el Zephyrus G14 y desde los 3.699 euros para el G16, esta nueva generación se posiciona directamente en la gama alta del portátil ultraligero de alto rendimiento. Y lo hace con argumentos sólidos, no solo por su potencia bruta, sino también por el enfoque en eficiencia, diseño y experiencia de uso global.

Ambos equipos llegan equipados con los componentes más avanzados del momento, marcando un salto no solo generacional, sino también conceptual. El Zephyrus G14 apuesta por AMD, con un procesador Ryzen AI 9 HX 370 que incluye una NPU dedicada capaz de alcanzar hasta 50 TOPS, lo que lo convierte en una herramienta especialmente potente para tareas de inteligencia artificial local, algo cada vez más relevante en entornos de edición, desarrollo y productividad avanzada. A esto se suma una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 con 16 GB de memoria GDDR7, lo que garantiza un rendimiento sobresaliente en juegos exigentes y en flujos de trabajo gráficos intensivos.

Por su parte, el Zephyrus G16 sube aún más el listón con un procesador Intel Core Ultra 9 285H y una GPU GeForce RTX 5090 en sus configuraciones más ambiciosas. Todo ello dentro de un chasis de apenas 1,49 centímetros de grosor y 1,85 kilos de peso. Y aquí es donde ASUS muestra una de sus mayores virtudes: saber encapsular una bestia de rendimiento en un formato que sigue siendo cómodo para el día a día, incluso en movilidad. Con hasta 64 GB de memoria LPDDR5X y SSDs PCIe 4.0 de hasta 4 TB, estos portátiles están preparados tanto para jugar como para editar vídeo en 4K o trabajar con modelos 3D complejos sin pestañear.

La experiencia visual es uno de los grandes pilares de esta generación. Ambos modelos montan pantallas OLED ROG Nebula Display con tiempos de respuesta de 0,2 ms y validación Pantone. El G14 apuesta por un panel 3K a 120 Hz, mientras que el G16 sube la tasa hasta los 240 Hz con resolución 2,5K. En ambos casos, la cobertura del 100% del espacio DCI-P3, el soporte para Dolby Vision y la certificación VESA DisplayHDR True Black 500 garantizan una fidelidad de color y un contraste excepcionales, lo que los hace tan adecuados para jugar como para tareas creativas que exigen precisión cromática.

La refrigeración, como era de esperar, también ha evolucionado. ASUS ha implementado su sistema ROG Intelligent Cooling, con cámaras de vapor ampliadas y materiales de última generación como el metal líquido en CPU y GPU. En el caso del Zephyrus G14, el sistema cubre un 47% del chasis, optimizando la disipación sin sacrificar espacio interno. El G16 va un paso más allá, incorporando configuraciones térmicas avanzadas que permiten mantener las temperaturas bajo control incluso bajo cargas sostenidas. Todo esto se traduce en una experiencia silenciosa y eficiente, incluso cuando el hardware se enfrenta a tareas pesadas.

En cuanto a conectividad, ambos equipos están equipados con lo último: WiFi 7, Bluetooth 5.4, puertos USB-C con DisplayPort y carga rápida, HDMI 2.1 y lector de tarjetas SD UHS-II. Nada se ha dejado al azar, y eso se nota especialmente cuando se piensa en el tipo de usuario que busca una máquina con estas características. Desde un streamer en movimiento hasta un editor de vídeo que necesita rendimiento fiable allá donde vaya, estos portátiles no solo cumplen, sino que lo hacen con estilo.

El diseño exterior también merece una mención especial. ASUS ha apostado por un chasis mecanizado en aluminio CNC que aporta rigidez y elegancia sin añadir peso. El acabado mate, la retroiluminación RGB en una sola zona y la disposición limpia del teclado hacen que, a primera vista, no parezca un portátil gaming tradicional, y eso puede ser exactamente lo que muchos usuarios buscan: discreción por fuera, potencia por dentro.

Personalmente, celebro que ASUS haya sido rápida en traer esta generación al mercado español, sin retrasos ni limitaciones en la configuración disponible. Que podamos acceder desde ya mismo a los modelos más avanzados —con las GPU tope de gama y configuraciones de RAM y almacenamiento generosas— es una muy buena noticia para quienes buscan un equipo que combine versatilidad, rendimiento y diseño premium.

Esta nueva entrega de los Zephyrus no es solo una iteración más, sino una reafirmación de lo que esta familia de portátiles representa: máquinas diseñadas con ambición, que no se conforman con ser “suficientes” en ninguna categoría. Y aunque su precio los sitúe claramente en el territorio de lo exclusivo, quienes entienden lo que ofrecen no tendrán dudas sobre su valor. Porque al final, como suele ocurrir con los dispositivos bien diseñados, no es solo cuestión de potencia, sino de experiencia de uso. Y en ese terreno, los ROG Zephyrus G14 y G16 2025 juegan en su propia liga.

