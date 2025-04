Nuevas pistas sobre las cámaras de los iPhone 17 Pro

El iPhone 17 Pro aún no ha mostrado su rostro, pero a veces, las sombras dicen más que las palabras. Las filtraciones de carcasas y prototipos, esos testigos silenciosos de los cambios industriales, vuelven a abrir una ventana discreta a lo que Apple podría estar preparando. Y esta vez, todo apunta a una evolución ambiciosa en el apartado fotográfico, un terreno donde la marca de Cupertino nunca ha dejado de buscar la excelencia.

La última pista llega a través de imágenes publicadas en Neowin, que muestran supuestas fundas destinadas al iPhone 17 Pro. Lo más llamativo es el tamaño considerable de los recortes para el módulo de cámaras trasero. Más grandes que nunca, sugieren un rediseño completo del sistema de imagen, algo que encaja perfectamente con rumores que ya te adelantamos en su momento, como el que apuntaba a que el iPhone 17 Pro estrenaría un nuevo diseño horizontal de cámaras.

Este rediseño no sería aislado. Según supimos hace algunas semanas, Apple estaría trabajando en una «joroba» trasera aún más pronunciada para albergar un sistema óptico mucho más avanzado. Se habla de una integración más profunda entre los sensores principales, que podría llevar a ocupar casi todo el ancho del dispositivo, dejando atrás las tradicionales disposiciones verticales o en cuadrado.

El módulo de cámara en un smartphone moderno no es solo un elemento técnico; se ha convertido en una pieza clave del diseño mismo del dispositivo. La forma, el tamaño y la disposición de las lentes condicionan desde la ergonomía hasta la identidad visual de cada modelo. En este contexto, los cambios filtrados para el iPhone 17 Pro sugieren que Apple no busca simplemente mejorar las especificaciones: quiere redefinir, una vez más, cómo luce y se siente su teléfono estrella.

First look at some cases for the new iPhone 17 Pro — wow, that camera hole is huge! Apple’s really turning heads with this design. pic.twitter.com/IKJ4DqksCE

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 9, 2025